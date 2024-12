“Hãy lấy tinh thần phụng sự làm niềm vui trên bước đường đến giác ngộ giải thoát”

(Ngày Nay) - Sáng ngày 02/12/2024, Thượng tọa Thích Quảng Lộc - UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã có buổi thuyết trình chuyên đề “Sinh hoạt Giáo hội” đến với chư hành giả khóa Kiết Đông lần thứ 2.

Khóa huân tu Kiết Đông lần thứ 2 (năm 2024) do BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) từ ngày mùng 01 đến ngày 10/11 năm Giáp Thìn, có 115 chư Tôn đức là Thành viên BTS GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN các huyện thị thành trong tỉnh và một số chư Tăng Ni tùng duyên tham dự.

Khóa huân tu Kiết đông là một việc làm mới của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X (2022 – 2027). Với tư cách là người Tổ chức khóa tu, cũng là người lãnh đạo Phật giáo tỉnh, Thượng tọa dành thời gian chia sẻ, giải thích một số đề mục trong Nội quy Sinh hoạt Giáo hội GHPGVN để chư Tôn đức tìm ra giải pháp tốt nhất cho công tác điều hành Phật sự và hoằng pháp tại tỉnh nhà.

Thượng tọa cho rằng sự tồn tại của Phật giáo nói chung và GHPGVN nói riêng đó là do sự đoàn kết, hòa hợp, thống nhất trong ý chí và hành động của các tự viện, Tăng Ni. Trước những biến chuyển của xã hội hiện nay, chư Tăng Ni hành đạo ngoài việc am hiểu Giáo lý, thực hành tinh nghiêm giới luật, còn phải thống nhất trong từng hành động, lời nói phát ngôn ra bên ngoài để bảo toàn giá trị đích thực của giáo pháp đức Phật và giữ gìn sự an ổn trong Tăng đoàn.

Đối với trách nhiệm của người đảm nhận chức vụ trong Giáo hội, Thượng tọa luôn đề cao tình thần tự giác phụng sự Đạo pháp và Dân tộc; thay nhọc chư Tôn đức điều hành các Phật sự, vì vậy không vì một vài việc cá nhân mà làm đình trệ sự vận hành và phát triển chung của tập thể Ban Trị sự và Giáo hội. “Hãy lấy tinh thần phụng sự làm niềm vui trên bước đường đi đến Giác ngộ giải thoát” – Thượng tọa nói.

Thượng tọa cũng dành thời gian chia sẻ một số việc cụ thể về ngành Tăng sự tại các tự viện để chư Tôn đức rút kinh nghiệm trong quá trình điều hành Phật sự tại địa phương. Giải quyết các vụ việc trong Tăng đoàn phải căn cứ trên nền tảng Giới luật Đức Phật chế định và Pháp luật Nhà nước cho phép.

Thượng tọa chúc chư Tôn đức hành giả an cư gia hạnh mùa Đông lần thứ 2 năm nay được nhiều sức khỏe, an lạc. Các công tác Phật sự sắp tới được thành tựu viên mãn.