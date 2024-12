Logo chính thức của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Chiều ngày 2/12/2024, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, đã thông báo việc chọn logo chính thức cho sự kiện quan trọng này.

Logo chính thức của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tổ chức tại TP.HCM, Việt Nam đã được ICDV chọn và thông qua.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, biểu trưng (logo) được thống nhất sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng của GHPGVN, Ủy ban Tổ chức và Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV). Logo mang đậm bản sắc Việt Nam, thể hiện thông điệp của Đại lễ thông qua hình ảnh hoa sen, chim hạc và các họa tiết trên trống đồng Đông Sơn, cùng với thông tin địa điểm là TP.HCM.

Đại lễ Vesak 2025 lần này có chủ đề chính: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững” (Unity and Inclusivity for Human Dignity: Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development).

Ngoài ra, năm chủ đề phụ cũng được công bố, bao gồm:

1. Nuôi dưỡng bình an nội tâm vì Hòa bình thế giới.

2. Tha thứ và chữa lành bằng Chánh niệm: Con đường hòa giải.

3. Từ bi Phật giáo trong hành động: Trách nhiệm chung vì sự phát triển con người.

4. Chánh niệm trong giáo dục vì tương lai nhân ái và bền vững.

5. Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu.

Được biết, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9/5/2025. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai Vesak và lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc đặc biệt khi đất nước kỷ niệm 50 năm thống nhất. Logo mới không chỉ là biểu tượng của sự kiện mà còn truyền tải tinh thần hòa hợp, bền vững và giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế.