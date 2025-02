Mọi thứ ta thấy bên ngoài đều bắt nguồn từ bên trong bạn

(Ngày Nay) - Khi nhìn vào thế giới bên ngoài, ta dễ dàng thấy vô vàn sự kiện diễn ra. Ta thấy người cười, kẻ khóc, ánh bình minh dịu dàng hay một cơn giông bão kéo ngang trời. Nhưng ít ai dừng lại để tự hỏi: Liệu thế giới mà ta thấy có thật sự khách quan, hay chỉ là tấm gương phản chiếu chính tâm thức của ta?

Ta đã bao giờ để ý rằng, khi tâm trạng vui vẻ, mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên rực rỡ hơn? Một cơn mưa nhẹ nhàng cũng có thể trở thành một bản hòa tấu dịu êm, một ngày nắng gắt cũng hóa thành bức tranh sống động của thiên nhiên. Nhưng nếu trong lòng ta nặng nề, thì dù bầu trời có trong xanh đến đâu, ánh mắt ta vẫn sẽ thấy một khoảng u ám nào đó.

Thế giới bên ngoài chưa bao giờ là tách biệt khỏi thế giới bên trong. Những gì ta thấy, cảm nhận, phản ứng, đều khởi sinh từ nội tâm. Nếu trong ta là tình yêu thương, ta sẽ thấy thế giới dịu dàng hơn. Nếu trong ta là sự oán giận, ta sẽ thấy mọi thứ đều có vẻ gai góc, xù xì.

Tâm là nguồn gốc của mọi cảnh giới. Chúng ta không thực sự nhìn thấy thế giới như nó là, mà chỉ nhìn thấy thế giới qua lăng kính của chính mình. Một người đang yêu có thể thấy cả nhân gian thấm đượm hương thơm, còn một người đau khổ có thể thấy ngay cả vầng trăng cũng phai màu. Không phải vì thế giới thay đổi, mà là tâm ta thay đổi.

Một bậc trí giả sẽ không tìm kiếm hạnh phúc trong những điều kiện bên ngoài, mà quay về quán chiếu chính mình. Khi tâm an, thế giới an. Khi lòng người trong sáng, thế gian cũng trở nên trong trẻo. Đó là lý do vì sao có những người đi đến đâu cũng thấy sự kỳ diệu, trong khi có những người dù đứng giữa thiên đường vẫn thấy cuộc đời trống rỗng.

Nếu ta muốn thấy một thế giới tươi đẹp hơn, đừng tìm kiếm bên ngoài. Hãy quay về bên trong, bắt đầu bằng việc gieo những hạt giống thiện lành trong tâm mình. Vì suy cho cùng, mọi thứ ta thấy bên ngoài, đều bắt nguồn từ bên trong ta.