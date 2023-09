Nam Định tổ chức Đại lễ tưởng niệm anh linh Anh hùng Liệt sĩ, nạn nhân tử vong vì TNGT

(Ngày Nay) - Ngày 4/9, tại chùa Tiên Hương (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Ban Trị sự GHPGVN huyện Vụ Bản, Ban Trị sự GHPGVN huyện Ý Yên kết hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các sở, ban, ngành tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên và Vụ Bản đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm anh linh Anh hùng Liệt sĩ, Chiến sĩ trận vong, các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Ý Yên; Hòa thượng Thích Tâm Vượng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Huy, Phó ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Vụ Bản, Trưởng ban Tổ chức, chư tôn đức Tăng Ni tỉnh và Phật tử.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Đặng Phúc Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Văn Khuê, Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh; bà Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương; thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các nạn nhân và gia đình nạn nhân không may bị tai nạn giao thông.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thanh Huy, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Vụ Bản, Trưởng ban Tổ chức cho biết những ngày tháng 9 lịch sử, Tăng, Ni, Phật tử trong cả nước nói chung, Phật giáo tỉnh Nam Định nói riêng đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 78 năm ngày Quốc Khánh (ngày 2/9/1945 – 2/9/2023).

Trong chuỗi những hoạt động đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, Ban Trị sự GHPGVN huyện Ý Yên, Ban Trị sự GHPGVN huyện Vụ Bản kết hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an, tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Đây là dịp để chúng ta tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc hy sinh cho độc lập dân tộc, thể hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước, nhớ nguồn” “đền ơn đáp nghĩa”.

Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để mọi người bày tỏ niềm thương xót vô hạn đối với những vong linh xấu số, với gia đình của họ về sự mất mát, chia sẻ gánh nặng, góp phần làm vơi nỗi đau của người thân có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Đại diện gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, ông Nguyễn Mạnh Hà xúc động dâng lời cảm niệm sự quan tâm thương tưởng của chư tôn thiền đức Tăng Ni, các cấp Giáo hội, của các cấp lãnh đạo, đã vì người mất, kẻ còn thiết lập trai đàn cầu nguyện âm siêu dương khánh.

Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Đặng Phúc Giao phát biểu nhấn mạnh dù sống ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng không thể nào quên được những năm tháng hào hùng của thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thể hiện khí phách hào hùng của một dân tộc. Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là dịp để chia sẻ với người qua đời, phần nào xoa dịu nỗi đau với người thân họ.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Hà nhấn mạnh hôm nay chúng ta tưởng niệm, tri ân công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, đóng góp to lớn cho đất nước; trách nhiệm của Tăng Ni, Phật tử là cầu nguyện anh linh tất cả anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn được về cõi an lành, những người còn lại rất cần sự quan tâm, an ủi, động viên.

Hoà thượng kêu gọi tất cả mọi người trong cộng đồng xã hội nhận thức sâu sắc, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông.

Trước đàn tràng trang nghiêm, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử hiệp lực cầu nguyện. Với Phật lực gia trì, năng lực chú nguyện của chư tôn đức Tăng Ni, tiếng kinh siêu độ, một dạ chí thành, lắng lòng thanh tịnh, cầu nguyện anh linh các anh hùng chiến sĩ, những người có công với Tổ quốc, các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông luôn được thảnh thơi trong cõi Tịnh, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.