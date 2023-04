Nghệ An: Bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại đền, chùa

(Ngày Nay) - Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) đang tạm giữ hai đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại nhiều đền, chùa liên huyện trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Công an huyện Yên Thành phát hiện trên địa bàn có nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, thường xuyên lợi dụng các đền, chùa không có người trông coi để trộm cắp tài sản trong các két sắt. Dưới sự chỉ đạo của công an tỉnh, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, đến khoảng 13h ngày 12/4, Công an huyện Yên Thành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Tường (SN 1994, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành) và Nguyễn Công Thắng (SN 1990, trú xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 2 xà cạy, 1 van phá khoá, 1 xe máy.

Trước thời điểm bị bắt, đối tượng Tường và Thắng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa trên địa bàn các huyện Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn, với tổng số tiền trộm cắp 42,5 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, xử lý.