Ngừng tham dự

(Ngày Nay) - Khi có trải nghiệm tự do trong vắng lặng tâm thức, người ta có khuynh hướng ẩn cư, ngừng tham dự vào thế giới cảm xúc, thế giới được mất hơn kém do tham dục điều hướng. Mọi hoạt động của thân, khẩu và ý đều trở nên an tịnh và lặng lẽ. Mọi tiếp xúc sống của các giác quan đều có mặt bi mẫn và xả ly.