Phật dạy về sự kiêu mạn

(Ngày Nay) - Có ba kiêu mạn này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là ba?

Kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, kiêu mạn của sự sống. Say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý.

Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý.

Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của sự sống, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý.

Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của đời sống, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục.

“Bị bệnh và bị già

Lại còn phải bị chết

Kẻ phàm phu ghê tởm

Người khác bị như vậy

Nếu ta cũng ghê tởm

Chúng sanh bị như vậy,

Không xứng đáng cho ta,

Với ta được sống vậy

Nên ta sống như thật

Biết pháp không sanh y

Sự say sưa không bệnh

Tuổi trẻ và sự sống

Tất cả ta nhiếp phục

Thấy xuất ly an ổn

Nơi ta khởi tinh tấn

Vì ta thấy Niết-bàn

Ta không còn có thể

Thọ hưởng các dục vọng

Ta sẽ không trở lui

Ðích Phạm hạnh ta đến”.