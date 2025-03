Phật tế độ ai sau 60 vị Thánh đầu tiên của Phật giáo ?

(Ngày Nay) - Ai là người được Phật tế độ tiếp theo sau 60 vị Thánh đầu tiên của Phật giáo ?

Sau khi Đức Phật đã lưu trú tại Isipatana, Migadāya gần Bārānasī, Ngài lên đường ra đi một mình mang theo bát, đến khu rừng Uruvelā. Trên đường đi, Ngài đi vào rừng cây có tên là Kappāsika và ngồi lại dưới một cội cây nọ.

Vào thời điểm đó, ba mươi chàng công tử trong nhóm Bhaddavaggī (sở dĩ có tên như vậy là vì họ có những đặc điểm sau đây: khôi ngô, tuấn tú, tánh tình hiền lành và thường đi chung với nhau) đang vui say tiệc tùng trong khu rừng Kappāsika và dẫn theo những người vợ của họ.

Tuy nhiên một trong số những vị công tử này thì dẫn theo một kỹ nữ vì chàng công tử này chưa lấy vợ. Trong khi các chàng công tử đang vui say thì cô kỹ nữ lấy cắp những vật trang sức của họ và bỏ trốn.

Sau đó, cả ba mươi chàng công tử cùng nhau rảo đi khắp khu rừng để tìm kiếm cô kỹ nữ. Trong khi đang tìm kiếm như vậy, họ đi đến chỗ Đức Phật đang ngồi đưới cội cây, họ đi đến Ngài và (chưa đảnh lễ Đức Phật) họ hỏi Ngài như vầy: “Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn có thấy một người phụ nữ đi qua đây không?”

Khi Đức Phật hỏi lại họ: “Này các chàng công tử! Các vị có việc gì liên quan đến người phụ nữ kia?” Họ đáp lại: “Bạch Đức Thế Tôn, ba mươi người bạn của chúng con đang vui chơi trong khu rừng Kappāsika cùng với những người vợ của chúng con.

Một trong những người bạn của chúng con vì chưa lấy vợ nên đã dẫn theo một kỹ nữ. Nhưng trong khi chúng con đang chè chén vui say thì cô gái ấy đã lấy cắp những vật trang sức và bỏ trốn. Để giúp người bạn ấy, chúng con đang rảo đi trong khu rừng Kappāsika này để tìm kiếm cô gái kia.”

Nhân đó, Đức Phật hỏi họ như vầy: “Này các chàng công tử ! Theo nhận xét của các vị thì việc làm nào tốt hơn cho các vị, tìm cô gái bỏ trốn hay tìm kiếm chính mình?” Họ đáp lại: “Bạch Đức Thế Tôn ! Tốt hơn cho chúng con là tìm kiếm chính mình.” Đức Phật dạy rằng: “Này các chàng công tử! Hãy ngồi xuống.

Như lai sẽ dạy Pháp cho các ngươi.” Và các chàng công tử đáp lại: “Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn !” Sau khi tôn kính đảnh lễ Đức Phật, ba mươi vị công tử của nhóm Bhaddavaggi ngồi xuống nơi thích hợp của họ.

Rồi Đức Phật giảng dạy đến họ tuần tự pháp dẫn đến Đạo quả, và ba mươi vị công tử Bhaddavaggī một số được an trú trong Dự lưu thánh quả, một số được an trú trong Nhất lai thánh quả và số khác được an trú trong Bất lai thánh quả.

Không người nào trong bọn họ còn mang thân phận phàm phu. Và họ được xuất gia với Phật trong hình thức “Thiện lai tỳ-khưu”.