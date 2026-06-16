Phường Bồ Đề: “Dải lụa văn hóa tâm linh” ôm trọn kinh thành Thăng Long - Bài 2: Cụm di tích Gia Thượng - nối tiếp mạch văn hoá tâm linh của phường

(Ngày Nay) - Trải dài theo mạch di sản ven sông Hồng, phường Bồ Đề hiện lên là một miền đất trầm mặc, lưu giữ ký ức và tín ngưỡng của cư dân Bắc Biên. Từ đây, mạch văn hóa dẫn bước sang Gia Thượng - ngôi làng cổ ven sông, nơi Đền Rừng và đình Gia Thượng tiếp nối câu chuyện về đời sống văn hoá tâm linh, niềm tin dân gian và truyền thống cộng đồng cư dân ven sông.

Gia Thượng xưa là một ngôi làng cổ bên ngoài Long thành, thuộc phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc. Nằm trong thế đất ven sông, nơi sông Hồng và sông Đuống cùng bồi đắp phù sa, Gia Thượng không chỉ có bãi bồi, sinh kế, mà còn tích tụ trong mình những lớp trầm tích văn hóa lâu đời.

Trên miền đất ấy, từng có những bãi dâu xanh mướt trải dài bên bờ nước, có nghề tằm tơ, có nếp sống nông tang cần mẫn, có bến thuyền qua lại và tiếng chuông đền ngân lên giữa không gian làng cổ. Những hình ảnh ấy, qua năm tháng, đã làm nên vẻ thanh bình, trầm mặc và sâu lắng của một miền đất ven sông.

Chính từ không gian ấy, Đền Rừng hiện lên như một địa chỉ tâm linh đặc biệt của phường Bồ Đề, nơi ký ức làng cổ, niềm tin dân gian và đời sống cư dân ven sông cùng hội tụ.

Đền Rừng, còn được biết đến với tên gọi Gia Thượng Linh từ, xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ XIX, tọa lạc tại làng Gia Thượng cũ, bên bờ sông Hồng. Từ bao đời nay, ngôi đền đã hiện diện trong đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương như một chốn linh thiêng để tìm về, thắp nén tâm hương tỏ lòng thành kính, gửi gắm ước vọng bình an. Không chỉ với người Gia Thượng, Đền Rừng còn là điểm đến tâm linh của du khách thập phương, nơi mỗi người khi ghé qua đều có thể cảm nhận được vẻ trầm mặc, thanh tịnh của một ngôi đền cổ ven sông.

Không gian Đền Rừng mang một vẻ riêng khó lẫn:xanh mát, tĩnh tại, gần với sông nước, vừa trang nghiêm mà vẫn gợi cảm giác bình an.

Bước vào Đền Rừng, người ta như chạm vào hơi thở của núi rừng, nơi mà những hàng cây di sản, cùng gần 30 mươi gốc bồ đề lâu năm tỏa bóng. Trong văn hóa phương Đông, cây bồ đề là biểu tượng của sự tỉnh thức, lòng từ bi, trí tuệ và an lành. Bởi vậy, bóng bồ đề nơi đây không chỉ che mát lối đi, mà còn làm dịu lòng người tìm về cửa Mẫu.

Dưới những tán cây ấy, Đền Rừng không chỉ là một nơi thờ tự. Đền còn là một khoảng lặng giữa nhịp sống đô thị hối hả, nơi con người được sống chậm lại, gửi gắm niềm tin, tìm sự tĩnh tâm trong tâm hồn.

Tên gọi Đền Rừng mang trong mình những lớp nghĩa dân gian. Xưa kia, nơi đây từng gọi là Đền Dừng - nơi người qua lại bên dòng Nhị Hà dừng chân lễ Thánh, cầu bình an, cầu cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Qua thời gian, tên gọi ấy được truyền tụng thành Đền Rừng, gắn liền với không gian cây cối xanh mát và sự chở che của tự nhiên.

Dù được lý giải theo cách nào, tên gọi Đền Rừng vẫn gợi lên hình ảnh một ngôi đền sinh ra từ đời sống dân gian: từ niềm tin, lòng thành kính và mong cầu bình an của con người trước sông nước, đất trời.

Ở trung tâm ngôi đền là Nhị vị Chúa Bà - hai nữ thần cai quản sơn lâm, sơn trang. Trong tín ngưỡng dân gian, hai Bà gắn với trời cao, núi rừng, suối nguồn trong vắt, với mọi mầm sống và sức mạnh che chở đời người.

Tương truyền, bà Phạm Thị Gái, người dân trong làng, thường hái dâu bên bờ sông Hồng. Trong một giấc mộng linh thiêng của bà, hiện ra một cõi tiên thanh tịnh, giữa cảnh rừng vắng, mây trời bảng lảng, suối trong róc rách, chim hót, hoa nở. Nơi ấy có điện tòa, có tiên nữ múa ca, có ánh sáng của cõi thiêng ẩn hiện giữa miền sơn thủy.

Giữa khung cảnh ấy, Nhị vị Chúa Bà hiển linh, phán truyền cho bà - người có lòng thành, cùng nhân dân lập miếu phụng thờ. Từ đó, dân thôn dựng đền, hương khói quanh năm, gửi gắm niềm tin vào sự chở che của hai Bà.

Ở một vùng đất ven sông Hồng, nơi cư dân bao đời sống cùng phù sa, bãi bồi, mưa lũ và những đổi thay của thiên nhiên, niềm tin ấy càng trở nên gần gũi. Người dân và du khách tìm đến Đền Rừng để cầu bình an, mưa thuận gió hòa, gia đạo yên ổn, làm ăn hanh thông; và sâu xa hơn, để bày tỏ lòng thành kính với tự nhiên, với các đấng linh thiêng đã chở che cho bao lớp người qua năm tháng.

Ngoài tôn thờ Nhị vị Chúa Bà, Đền Rừng còn thờ hệ thống thần linh Tam Tứ phủ và Đức Thượng Đẳng Phúc Thần trong cung cấm. Đến nay, danh tính cụ thể của vị được phụng thờ tại cung cấm này vẫn được truyền tụng theo nhiều cách khác nhau. Tuy vậy, trong niềm tin của nhiều người dân địa phương, Đức Thượng Đẳng được gắn với Thượng Đẳng Thần Linh Lang -Linh Lang Đại vương. Ngài là vị thần có vị trí đặc biệt trong tín ngưỡng Thăng Long xưa.

Trong không gian Đền Rừng, Nhị vị Chúa Bà gợi về trời đất, núi rừng, sơn trang, những miền linh thiêng gắn với sự chở che và nuôi dưỡng của Mẫu, của tự nhiên. Đức Thượng Đẳng mở ra một lớp thờ tự sâu kín, trang nghiêm, gắn với niềm tin vào bậc thần linh hộ quốc, an dân. Hai lớp thờ tự cùng hiện diện trong ngôi đền cổ ven sông Hồng, mỗi lớp mang một sắc thái riêng, cùng làm nên chiều sâu linh thiêng của Đền Rừng.

Cùng với các lớp thờ tự ấy, Đền Rừng còn nổi bật với nghi lễ rước nước từ sông Hồng lên đền, diễn ra vào ngày 14 tháng 2 âm lịch hằng năm. Trong nghi lễ này, nước từ sông Hồng được rước về đền trong không khí trang nghiêm, thành kính. Với cư dân ven sông, đó không chỉ là một nghi thức tâm linh, mà còn là cách bày tỏ lòng biết ơn với dòng sông đã bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng xóm làng và gắn bó với đời sống người dân qua nhiều thế hệ.

Lễ rước nước vì thế mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa của Bồ Đề. Nghi lễ ấy nhắc nhớ mối quan hệ bền chặt giữa con người với sông nước, giữa tín ngưỡng dân gian với đời sống thường ngày, giữa hiện tại với cội nguồn.

Cùng trong không gian Gia Thượng, đình Gia Thượng là một di tích quan trọng, góp phần hoàn chỉnh thêm mạch văn hóa tâm linh của vùng đất này. Đình thờ 5 vị Thành hoàng, trong đó có Linh Lang Đại vương và Cao Sơn Đại vương - 2 vị thần có vị trí đặc biệt trong tín ngưỡng Thăng Long xưa. Linh Lang Đại vương gắn với đền Voi Phục, còn gọi là “Tây trấn từ”, một trong tứ trấn của Thăng Long - Hà Nội, với truyền thống hộ quốc, an dân. Cao Sơn Đại vương là vị thần gắn với đình Kim Liên, còn gọi là “Nam trấn từ”, biểu trưng cho sức mạnh núi rừng trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Hai trấn còn lại trong tứ trấn là đền Bạch Mã, trấn phía Đông kinh thành Thăng Long, và đền Quán Thánh, trấn phía Bắc.

Đình còn thờ Giang Khẩu Đại vương - vị thần cửa sông; cùng Minh Trụ Đại vương và Minh Khiết Đại vương, hai nhân thần thời Lý được huyền thoại hóa trong tín ngưỡng dân gian.

Hệ thống thờ tự ấy cho thấy chiều sâu đặc biệt của đình Gia Thượng: nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức của một làng cổ ven sông, mà còn kết nối với những mạch tín ngưỡng lớn của Thăng Long - từ thần núi, thần sông, thần hộ quốc đến các bậc nhân thần được nhân dân tôn kính. Bởi vậy, sự hiện diện của Đức Thượng Đẳng trong Đền Rừng được nhìn nhận trong mạch tín ngưỡng chung của làng Gia Thượng.

Năm 2025, Đền Rừng cùng đình Gia Thượng được thành phố Hà Nội xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố. Đây là sự ghi nhận đối với một không gian tín ngưỡng đã gắn bó lâu dài với đời sống cộng đồng vùng Gia Thượng, Bồ Đề.

Nếu Đền Rừng mang sắc thái linh thiêng của tín ngưỡng dân gian bên sông Hồng và tín ngưỡng thờ Mẫu, thì đình Gia Thượng là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng làng xóm, bổ sung thêm những lớp thờ tự, một điểm neo tâm linh trong quần thể di tích ven sông.