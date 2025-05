Tăng, ni, phật tử phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Ngày Nay) - Sáng 12/5, tại Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang (thị xã Long Mỹ), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2569, Dương lịch năm 2025.

Tại đây, chư tăng, ni, phật tử và các đại biểu được nghe thông điệp Phật đản - Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2569 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tham gia cử hành nghi lễ cúng dường với các nghi thức rước lễ đản sanh, niệm hương, tụng kinh, tắm Phật.

Gửi lời chúc mừng Đại lễ Phật đản vui tươi, an lạc đến tăng, ni, phật tử trên địa bàn, ông Trần Quốc Thẻo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian qua, các chức sắc, chức việc và phật tử trong tỉnh đã đóng góp tích cực, cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh đoàn kết, chung sức hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, làm sáng hơn giá trị đạo đức của Phật giáo trong lòng dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản là ngày lễ có ý nghĩa quan trọng đối với tăng, ni, phật tử; góp phần phát huy tư tưởng giáo lý của đức Phật, tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa và tư tưởng đại đoàn kết dân tộc để xây dựng cuộc sống an lạc theo tinh thần của Phật giáo.

Ông Trần Quốc Thẻo tin tưởng, tăng, ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tham gia phát triển kinh tế - xã hội...

Theo Thượng tọa Thích Phước Thành, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn nhận được sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, địa phương trong tổ chức các hoạt động Phật sự, an sinh, từ thiện xã hội.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thường xuyên hướng dẫn tăng, ni, phật tử thực hiện các hoạt động nhằm gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc. Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần phục vụ đất nước, phụng sự đạo pháp để đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của địa phương.

Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật và hiến chương giáo hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết và các ngày lễ quan trọng của tôn giáo; vận động các cơ sở thờ tự tham gia thực hiện Đề án Hậu Giang xanh. Các tôn giáo trên địa bàn nói chung, Phật giáo nói riêng luôn đoàn kết, có mối quan hệ gắn bó với chính quyền, tham gia tốt các phong trào yêu nước ở địa phương...

* Ngày 12/5, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Long An đã diễn ra tại chùa Thiên Châu, thành phố Tân An. Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An chủ trì đại lễ.

Tham gia sự kiện, các đại biểu được nghe Hòa thượng Thích Minh Thiện tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng: đoàn kết là di sản vô giá, truyền thống quý báu của mỗi người Việt Nam, là sức mạnh đưa Việt Nam trở thành một dân tộc hùng cường, luôn luôn vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh: Đại lễ Phật đản 2025 có chủ đề: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững". Đây là thông điệp có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và khủng hoảng đạo đức xã hội.

Ông Phạm Tấn Hòa cho biết, thời gian qua, đồng bào Phật giáo Long An đã thực hiện tốt đường hướng hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết "Tương thân tương ái" của dân tộc, tinh thần "Từ bi, trí tuệ" của Phật giáo.

Đồng bào Phật giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Công tác từ thiện, nhân đạo được quan tâm; nhiều tấm gương điển hình trong tăng, ni và đồng bào phật tử đã trở thành nhân tố tích cực ở cộng đồng dân cư.

Nổi bật là hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động, các chức sắc, chức việc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn, khích lệ tín đồ, phật tử tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là từ thiện và nhân đạo, góp phần cùng với địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An tin tưởng rằng, thời gian tới tăng, ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục đi đầu trong nhiều hoạt động ích nước lợi dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tốt đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; cùng với toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" bằng những hành động cụ thể với tinh thần "Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật".