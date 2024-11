Thả cá phóng sinh tại thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp

(Ngày Nay) - Nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, góp phần làm sạch nguồn nước, bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái. Sáng ngày 03/11/2024, TT. Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành (huyện Tam Nông) tổ chức lễ thả cá nhằm tái tạo và bảo vệ môi trường tại Tp.Hồng Ngự.

Đồng tham dự lễ có TT. Thích Minh Nhựt, Trưởng BTS GHPGVN quận Phú Nhuận (TP.HCM); đại diện các cơ quan ban ngành hữu quan Tp. Hồng Ngự; Phật tử huyện Tam Nông, TP.HCM, bà con cùng về tham dự.

Lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Theo TT. Thích Thiện Quý cho biết, Tp. Hồng Ngự thuộc khu vực của sông Mê Kông (sông Tiền). Nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, bảo tồn môi trường sống, cân bằng hệ sinh thái. Thủ tướng Chính phủ ra quyết định vào ngày 9/05/2024 về việc cấm khai thác thủy sản ở mọi hình thức ở 03 phường; An Lạc, An Thạnh và An Lộc. Chùa Tâm Thành cùng quý Phật tử đã thực hiện chương trình này ở nhiều lần tại khu vực Tp.Hồng Ngự, nhằm tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên.

Đoàn đã thả hơn 3 tấn cá các loại (loại cá phù hợp nguồn nước) tổng giá trị đợt thả cá lần này là hơn 100 triệu đồng do quý bà con Phật tử cùng hùng phước.

Việc thả cá giúp bổ sung nguồn lợi thủy sản, phục hồi các loài cá quý hiếm và bảo vệ đa dạng sinh học. Cá đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái của sông ngòi, giúp làm sạch môi trường nước. Sự kiện này đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là một sự kiện ý nghĩa, tạo cơ hội để mọi người cùng nhau chung tay vì một mục tiêu chung, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Hy vọng rằng, những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần xây dựng Đồng Tháp văn minh tươi đẹp.