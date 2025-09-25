Bỏ xe xăng, chuyển sang VinFast VF 7, chủ xe khẳng định: Phấn khích hơn, an toàn hơn, tiết kiệm cả trăm triệu đồng

Thích vì công nghệ, thiết kế, thỏa mãn với cảm giác lái

Trước khi đến với VinFast VF 7, anh Hoàng Quang Hợp (Lạng Sơn) đã có thời gian gắn bó với một chiếc Mazda CX-5 và cũng đã tìm hiểu kỹ các đối thủ trong phân khúc như Kia Sportage hay Hyundai Tucson. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của anh lại dành cho mẫu xe điện thương hiệu Việt.

Lý do ban đầu đến từ sự tin tưởng vào hệ thống các tính năng hỗ trợ lái an toàn mà VF 7 được trang bị. Anh Hợp đã lựa chọn phiên bản Plus để có thể trải nghiệm trọn vẹn nhất những công nghệ này. “So với các đối thủ, VF 7 Plus nổi trội hơn với tính năng hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp, nhận diện biển báo giao thông...”, anh Hợp đánh giá.

Thiết kế của VF 7 cũng là điểm cộng lớn với vị khách này. Anh chia sẻ, một trong những điểm anh thích nhất ở chiếc xe là thiết kế thể thao, trẻ trung. VF 7 mang đến một diện mạo cá tính với phần đầu xe thon gọn gợi hình ảnh phi thuyền không gian, kết hợp với dải đèn LED cánh chim đặc trưng tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ. Nhiều chuyên gia xe cũng nhận định, VF 7 có ngôn ngữ tạo hình cá tính, khác biệt so với các đối thủ trong phân khúc.

Tuy nhiên, phải đến khi được trải nghiệm vận hành thực tế, anh Hợp mới cảm nhận sự hài lòng tuyệt đối. Vị chủ xe này đặc biệt ấn tượng với cảm giác lái phấn khích, khả năng bứt tốc không có độ trễ chân ga như các dòng xe xăng.

Với động cơ cho công suất lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, VF 7 Plus mang đến một sức mạnh vượt trội ngay cả ở chế độ Eco trong đô thị, tạo ra sự thỏa mãn rất lớn cho người lái. Khi chuyển sang chế độ Sport, anh Hợp chia sẻ người lái sẽ có cảm giác “bị ấn chặt vào lưng ghế trong một quãng thời gian rất dài”.

Bên cạnh cảm xúc, bài toán kinh tế cũng được anh Hợp tính toán kỹ lưỡng. Anh cho biết, trước kia khi dùng xe xăng, mỗi năm anh tốn khoảng 50 triệu đồng cho chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng. Với chính sách miễn phí sạc của VinFast tới hết tháng 6/2027, anh nhẩm tính mình đã “lời ra 100 triệu đồng so với giá trị xe”. Đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn, giúp chi phí vận hành xe điện trở nên tối ưu hơn bao giờ hết.

Tự tin giới thiệu bạn bè chuyển sang xe điện

Sau 3 tháng cầm lái, anh Hợp ngày càng hài lòng với chiếc xe, đặc biệt là sau những chuyến đi dài. Anh kể về hành trình đáng nhớ nhất từ Lạng Sơn đi Thanh Hóa, với quãng đường 300 km nhưng chỉ tiêu tốn 65% pin. “Quãng đường di chuyển thực tế của xe rất tốt, tôi hoàn toàn tự tin di chuyển liên tỉnh”, anh Hợp nói.

Hơn nữa, anh Hợp đánh giá cao hạ tầng trạm sạc do V-Green triển khai. “Về hạ tầng trạm sạc đến bây giờ không còn gì phải lo lắng nữa, trụ sạc có khắp mọi nơi”, anh Hợp khẳng định. Với hệ thống 150.000 cổng sạc trải dài 34 tỉnh thành và khoảng cách trung bình chỉ vài km giữa 2 trạm sạc trong thành phố, người dùng có thể an tâm sử dụng xe điện trên mọi nẻo đường.

Chính sách hậu mãi của VinFast cũng là một yếu tố khiến anh Hợp cảm thấy tin tưởng. Chính sách bảo hành 10 năm/200.000 km theo anh là vượt trội hoàn toàn so với mặt bằng chung. Pin của VF 7 cũng được bảo hành lên tới 10 năm, không giới hạn số km.

Từ những trải nghiệm tích cực của bản thân, anh Hợp cho biết đã trở thành một “đại sứ” cho VF 7. Những cảm nhận thực tế của anh tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và giúp không ít bạn bè chuyển đổi sang VF 7 và VF 8.

Sau thời gian có mặt trên thị trường, VinFast VF 7 đã chứng minh sự ưu việt về mọi mặt và là lựa chọn thông thái trong phân khúc C-SUV đang ngày càng chật chội.

Hiện tại, mẫu xe này đang trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết nhờ loạt ưu đãi từ VinFast: giảm 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, ưu đãi tới 50 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm 35 triệu đồng nếu đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM…

PV