Chính Sách Giá & Chương Trình Bán Hàng Của Mẫu Xe Subaru Forester Hoàn Toàn Mới.

Là mẫu xe được thiết kế cho mọi địa hình, Forester 2.5L Hoàn Toàn Mới sở hữu hệ truyền động đã được tinh chỉnh nhạy bén và linh hoạt hơn, với trung tâm là Hệ Dẫn động Bốn bánh Toàn Thời gian Đối xứng – SAWD trứ danh và động cơ Boxer 2.5L, cùng với một loạt các nâng cấp về công nghệ an toàn và vận hành, cùng nhiều trang bị tiện ích đẳng cấp để trở thành đại diện tiên phong hoàn hảo cho những hành trình phiêu lưu khám phá đầy thú vị.

Chính sách Giá & Chương trình bán hàng

Forester 2.5L Hoàn Toàn Mới được phân phối với mức giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT 10%) như sau:

Forester 2.5L i-L EyeSight: 1.299.000.000 Đồng

Forester 2.5L i-S EyeSight: 1.399.000.000 Đồng

Trong thời gian ra mắt xe, tất cả khách hàng đặt hàng mua xe từ ngày 12/11/2025 đến hết ngày 31/12/2025 sẽ được tặng gói dịch vụ bảo dưỡng cho xe miễn phí trong 2 năm (không có giá trị quy đổi thành tiền mặt), thể hiện cam kết bền vững của Subaru đối với chất lượng và sự an tâm của khách hàng.

Để biết Chương trình bán hàng và thông số chi tiết của từng phiên bản, khách hàng vui lòng liên hệ các đại lý Subaru ủy quyền gần nhất để được tư vấn, hoặc truy cập: <https://www. subaru.asia/vn/vi/forester-2025/>