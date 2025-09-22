Chủ xe máy điện “sốc” với chế độ hậu mãi có “1-0-2” của VinFast

Bảo hành chính hãng lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

“Đang sử dụng một chiếc VF 8 nên tôi khá quen thuộc với các chính sách hậu mãi vượt trội của VinFast. Thế nhưng khi chuyển từ xe máy xăng sang xe máy điện VinFast, tôi vẫn thấy sốc”, anh Trần Đình Hùng (Hà Nội), vừa mua chiếc Feliz Neo, chia sẻ.

Điều khiến anh Hùng ấn tượng nhất là chế độ bảo hành lên đến 6 năm cho xe máy điện và 8 năm cho pin LFP, không giới hạn số km của VinFast. Đây là mức bảo hành dài nhất thị trường, chính thức áp dụng từ ngày 15/8/2025 cho toàn bộ các mẫu xe máy điện sử dụng pin LFP như Evo Grand, Feliz Neo, Klara Neo, Vento Neo, Theon S… Thông thường, các thương hiệu xe máy trên thị trường Việt chỉ áp dụng chế độ bảo hành 2-3 năm.

“So với các dòng xe máy xăng và cả xe máy điện của nhiều thương hiệu khác, thời hạn bảo hành này gấp gần 2-3 lần. Điều đó cho thấy VinFast rất tự tin vào chất lượng và độ bền của sản phẩm. Người dùng như tôi cũng yên tâm hơn khi có sự đồng hành lâu dài từ hãng”, anh Hùng nói thêm.

Theo các chuyên gia, động thái kéo dài bảo hành khẳng định vị thế khác biệt của VinFast trên thị trường, tạo khoảng cách rõ rệt so với đối thủ, đồng thời củng cố niềm tin người tiêu dùng. Đáng nói, pin LFP – linh kiện đắt giá và quan trọng nhất trên xe máy điện giờ đây có thời hạn bảo hành lên tới 8 năm, vượt xa tiêu chuẩn chung. Công nghệ pin này sở hữu nhiều ưu điểm như tuổi thọ cao, hiệu suất ổn định, khả năng chịu nhiệt tốt và an toàn cháy nổ.

“Trong ngành xe máy điện, pin là yếu tố then chốt, vừa quyết định giá trị sản phẩm, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng lâu dài. Nhìn vào chính sách bảo hành pin, có thể thấy ngay chất lượng xe. Trong khi phần lớn thương hiệu chỉ dừng ở mức 1-2 năm, VinFast sẵn sàng nâng thời hạn bảo hành lên tới 8 năm. Đây không chỉ là cam kết về chất lượng, mà còn là bước đi chiến lược giúp người dùng xóa bỏ rào cản tâm lý và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh”, ông Đoàn Trần Huy, chuyên gia thị trường xe, nhận định.

Hệ thống 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc và không ngừng mở rộng

Một lợi thế khác giúp VinFast ghi điểm trong mắt cộng đồng người dùng là hệ thống trạm sạc và xưởng dịch vụ phủ khắp cả nước. Với hơn 400 xưởng dịch vụ chính hãng đang hoạt động, hãng mang đến sự tiện lợi trong bảo dưỡng, sửa chữa, đồng thời giúp khách hàng an tâm khi trải nghiệm các mẫu xe máy điện thông minh, thân thiện môi trường.

Các xưởng dịch vụ của VinFast được đầu tư đồng bộ, hiện đại, vận hành theo quy trình chuẩn và do đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm đảm nhiệm. Hơn nữa, hệ thống này vẫn liên tục được mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng nhằm nâng cao trải nghiệm hậu mãi cho khách hàng mỗi ngày.

Chị Thanh Xuân (Hà Nội), khách hàng đang sử dụng xe máy điện Vento Neo, chia sẻ sự hài lòng về hệ thống xưởng dịch vụ rộng khắp của VinFast bởi đi đâu cũng dễ dàng tìm được dịch vụ chính hãng.

“Có lần xe gặp sự cố khi tôi đang ở Hưng Yên, chỉ cần ghé vào một xưởng gần đó là được hỗ trợ ngay. Không chỉ kiểm tra và sửa chữa nhanh chóng, chính xác, các kỹ thuật viên còn tận tình tư vấn thêm những lưu ý trong quá trình sử dụng để xe vận hành hiệu quả và bền bỉ hơn”, chị kể.

Không chỉ thuận tiện, chi phí bảo trì bảo dưỡng của xe máy điện VinFast cũng được đánh giá cạnh tranh hơn hẳn so với xe máy xăng truyền thống. Do cấu tạo động cơ điện đơn giản hơn nhiều so với động cơ đốt trong nên hầu như không phát sinh các hạng mục thay dầu, lọc gió, bugi hay hộp số… Nhờ vậy, tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng được tiết kiệm đáng kể.

“Ở mốc bảo dưỡng 1.000 km đầu tiên, tôi chỉ mất 26.000 đồng – chưa bằng giá một cốc trà sữa. Đến các mốc 5.000 km và 10.000 km tiếp theo, tổng chi phí cũng chưa tới 100.000 đồng. Cả năm đi xe, tôi không phải lo thay dầu máy, dầu láp như xe xăng. Tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc”, chị Xuân vui vẻ nói thêm.

Với chính sách hậu mãi khác biệt và chất lượng sản phẩm đã được kiểm chứng, xe máy điện VinFast đã và đang là lựa chọn đáng tiền và đáng tin cậy cho người dùng Việt.

PV