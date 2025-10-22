Cơ hội sở hữu VinFast VF 3 với loạt ưu đãi “lợi chồng lợi” trong tháng 10

Mini SUV linh hoạt trên phố thị

Hơn 1 năm ra mắt thị trường ô tô Việt, VinFast VF 3 hiện là dòng xe bán chạy nhất trên thị trường. Hết tháng 9/2025, gần 31.400 chiếc đã đến tay khách hàng kể từ đầu năm.

Anh Quang Minh, một kỹ sư làm việc tại Hà Nội là một trong số khách hàng vừa đóng góp vào doanh số tháng 9 của mẫu mini SUV Việt. Một tuần trải nghiệm VF 3 mang lại cho anh cảm giác thoải mái và dễ chịu. “Chiếc xe này cực kỳ linh hoạt trong phố. Bán kính quay đầu thấp nên việc xoay trở trong những con ngõ nhỏ hay khi tắc đường trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết,” anh nói.

Sự tiện lợi của VF 3 cũng được reviewer Vinh Vật Vờ đánh giá cao. Anh Vinh là một trong những chủ xe tiên phong và ấn tượng với VF 3 sau khi trải nghiệm đỗ xe dễ dàng trong thực tế. Anh cũng cho rằng thiết kế của xe giúp người lái dễ dàng ra vào, ngay cả khi đỗ sát lề đường hay sát một chiếc xe khác.

Ngoài ra, anh Minh nhận xét tầm nhìn của xe rất bao quát, gần như không có điểm mù – điểm hiếm có trong phân khúc xe mini. “Kính lớn, cột A nhỏ, kết hợp với hai kính hai bên kéo dài tạo ra một không gian nhìn rất rộng. Thiết kế này, cùng với gầm xe cao, tạo cảm giác thoáng đãng và an tâm, đặc biệt phù hợp với những người mới bắt đầu lái xe”, anh Minh cho biết.

Dù có thiết kế nhỏ gọn, VF 3 vẫn mang đến sự phấn khích khi cầm lái với cảm giác tăng tốc đặc trưng của xe điện. Ngay cả những người đã quen sử dụng xe xăng hiệu năng cao cũng phải ngạc nhiên trước khả năng vận hành của chiếc mini SUV này.

Từng sở hữu, sử dụng nhiều dòng xe xăng như Mazda 3 hay Honda CR-V, anh Đăng Vũ nhận thấy sự khác biệt lớn ở nước ga đầu. “Gia tốc của xe điện rất vọt. Tôi dám khẳng định, những chiếc xe hạng B, hạng C cũng không được mượt và bứt tốc tốt như VF 3 ở vận tốc dưới 60 km/h”, anh nhận xét.

Hiện thực hóa nhu cầu di chuyển với chi phí tối ưu

Từng thực hiện nhiều hành trình xuyên Việt bằng VF 3, chủ kênh A7 TV cho rằng chiếc xe này không chỉ là phương tiện mà còn là hiện thực hóa “ước mơ di chuyển” của người dùng Việt với chi phí tối ưu.

“Rất nhiều người mơ ước một chiếc ô tô để phục vụ gia đình mình, VF 3 là lựa chọn hoàn hảo. Đây là một chiếc xe rất đáng tin cậy để đưa gia đình đi chơi khắp nơi”, kênh A7 TV nhận định.

Nhiều người dùng cho biết, VinFast VF 3 đang được miễn phí sạc tại trạm của V-Green cho tới hết tháng 6/2027, khiến chi phí nhiên liệu gần như bằng 0. Như vậy, nếu chuyển đổi sang xe điện từ bây giờ, chủ xe có thể tiết kiệm được hàng chục triệu đồng tiền xăng trong gần 2 năm tới. Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng xe cũng được ghi nhận là thấp hơn hẳn các dòng xe xăng.

Đáng chú ý, mẫu xe “bé hạt tiêu” này đang có mức ưu đãi “khổng lồ” từ VinFast, tạo cơ hội sở hữu ô tô cho nhiều khách hàng. Từ mức giá niêm yết 299 triệu đồng, tất cả khách hàng đang được giảm 4%; đồng thời tặng 2 năm bảo hiểm có thể quy đổi thành tiền mặt và được lựa chọn màu nâng cao miễn phí (chi phí thông thường là 8 triệu đồng) nếu mua xe trong tháng 10.

Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện, người dùng được ưu đãi thêm 5 triệu đồng. Chủ xe đăng ký ở Hà Nội và TP.HCM còn được tặng thêm 6 triệu đồng vào tài khoản VinClub. Nếu lựa chọn trả góp, khách hàng có thể vay tới 80% giá xe, lãi suất ưu đãi hơn thị trường 3%/năm trong 3 năm đầu.

Với thiết kế cá tính, năng động, khả năng vận hành linh hoạt và chi phí sở hữu, sử dụng siêu rẻ, VF 3 được đánh giá là sự lựa chọn hoàn hảo giúp người dùng tự do thể hiện phong cách sống và trải nghiệm giá trị lớn trên mỗi hành trình.

Khách hàng quan tâm tới VF 3 và các dòng xe VinFast có thể tận tay trải nghiệm tại Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 24-26/10. Cũng tại sự kiện, khách tham quan có thể check in chụp hình cùng những phiên bản VF 3 đủ sắc màu, cũng như chứng kiến màn biểu diễn graffiti trên xe VF 3 do nghệ sĩ Huỳnh Khang thực hiện.

PV