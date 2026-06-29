Đổi pin nhanh, nhẹ gánh chi phí: Xe máy điện VinFast Evo được lòng các tài xế công nghệ

“Cày” cả ngày không lo tiền xăng

Vừa qua, anh Hoàng Văn Định (41 tuổi, tài xế công nghệ tại Hà Nội) quyết định chia tay chiếc xe số gắn bó lâu năm để chuyển sang xe đổi pin VinFast Evo. Sau chuỗi ngày phải chi hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày cho xăng và bảo dưỡng, anh Định cho biết đây là quyết định hoàn toàn xứng đáng.

“Chi phí vận hành giảm sâu nhờ miễn phí thuê pin và đổi pin. Tính ra tôi để ra được 2 - 3 triệu đồng mỗi tháng so với trước”, anh Định phấn khởi cho biết.

“Liều thuốc giải” về tài chính đến từ hàng loạt đặc quyền mà các tài xế công nghệ nhận được khi vận doanh bằng xe đổi pin Evo ở thời điểm hiện tại. Khi tham gia vận hành trên nền tảng Green SM Bike Platform, anh Định cùng các đồng nghiệp được hưởng ưu đãi trọn gói gồm: miễn phí sạc tại hệ thống trụ sạc V-Green đến hết ngày 31/5/2027, miễn phí đổi pin không giới hạn đến hết ngày 31/3/2029 và miễn hoàn toàn phí thuê pin trong vòng 3 năm kể từ ngày mua xe. Như vậy, gánh nặng chi phí “nuôi” xe hoàn toàn được trút bỏ.

“Nền tảng chia sẻ tới90% doanh thu cho tài xế, cộng thêm việc các chi phí gần như bằng không nên gần như chạy được bao nhiêu là thu về bấy nhiêu. Thỉnh thoảng chỉ mất vài chục nghìn đồng để kiểm tra định kỳ cho an tâm”, anh Định chia sẻ thêm.

Cũng vừa nâng cấp từ chiếc Honda Air Blade cũ sang VinFast Evo, anh Trần Bằng (32 tuổi, tài xế công nghệ tại TP.HCM) cho biết anh nhận được loạt ưu đãi hấp dẫn từ VinFast với tổng mức hỗ trợ 8% giá trị xe (6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và 2% hỗ trợ lệ phí trước bạ). Nhờ đó, giá lăn bánh của mẫu xe này chỉ khoảng 18,3 triệu đồng khi anh Bằng chọn phương án trả thẳng. Đối với những tài xế có số vốn ban đầu eo hẹp, hãng cũng linh hoạt áp dụng giải pháp tài chính trả góp với mức trả trước 0 đồng.

“Với tần suất chạy đều đặn 150 km/ngày, chỉ trong vòng 1 năm, riêng khoản tiền tiết kiệm được so với việc đổ xăng và bảo dưỡng xe xăng đã đủ để hoàn vốn chiếc Evo này rồi”, anh Bằng khẳng định.

Chạy bền bỉ, đổi pin tức thì

Bên cạnh bài toán kinh tế, hiệu suất hoạt động và độ bền bỉ của phương tiện lại là yếu tố quyết định tới khả năng vận doanh trong dài hạn của các tài xế dịch vụ. Về khoản này, VinFast Evo hoàn toàn thuyết phục người dùng nhờ khối động cơ BLDC Inhub với công suất tối đa 2.450 W, cho phép xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong môi trường đô thị. Đi kèm với đó là hệ thống giảm xóc giảm chấn thủy lực cao cấp, giúp xe lướt đi êm ái qua nhiều dạng địa hình.

“Xe tăng tốc rất mượt mà, tay ga nhẹ nhàng, hoàn toàn không bị rung lắc hay gầm rú ồn ào như một số mẫu xe tôi từng đi trước đây. Những ngày cao điểm chạy nhiều cuốc liên tiếp, tôi đỡ mệt mỏi hơn hẳn”, anh Hoàng Văn Định nhận xét.

Ngoài ra, loạt trang bị thực dụng trên xe như hộc để đồ phía trước, đèn pha LED Projector, công nghệ pin LFP bền bỉ … cũng là những điểm khiến anh Định tâm đắc.

Trong khi đó, anh Bằng lại dành nhiều lời khen cho cơ chế đổi pin thông minh của Evo với thời gian thao tác chỉ một phút. Khi pin gần cạn, tài xế chỉ cần mở ứng dụng di động để định vị và di chuyển ngay tới tủ đổi pin gần nhất.

“Bây giờ hầu như tuyến phố nào cũng có sẵn tủ đổi pin của VinFast, thậm chí có những điểm đổi chỉ cách nhau vài chục mét. Tủ này đông thì lại ghé tủ khác, rất tiện lợi và dễ dàng”, anh Bằng đánh giá.

Bằng những giá trị thực tế và trải nghiệm vượt trội mang lại cho người dùng, VinFast Evo đã chứng minh mẫu xe này không chỉ là một phương tiện di chuyển hằng ngày lý tưởng, mà còn là một “cần câu cơm” hiệu suất cao cho các tài xế dịch vụ.