Gala trao giải Car Choice Awards 2025: Vinh danh 13 giải, thưởng kết hợp trình diễn âm nhạc mãn nhãn, khẳng định tinh thần 'vươn mình bứt tốc' của ngành xe Việt

13 giải thưởng phản ánh toàn cảnh thị trường ô tô Việt 2025

Car Choice Awards (CCA) 2025 chính thức khép lại hành trình bình chọn và đánh giá, tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất trong 13 hạng mục giải thưởng. Đây là kết quả của quá trình kết hợp giữa gần 1 triệu bình chọn trực tiếp từ cộng đồng yêu xe cùng đánh giá từ Hội đồng thẩm định chuyên môn, bao gồm những chuyên gia, nhà báo và đại diện tiêu biểu của các nhóm người tiêu dùng tại Việt Nam.

Sau bữa tiệc âm nhạc - ánh sáng đỉnh cao với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Dương Hoàng Yến và Han Sara, 13 hạng mục CCA 2025 được trao giải bao gồm:

Danh sách trên không chỉ phản ánh những sản phẩm phù hợp nhất trong từng nhu cầu, với từng đối tượng người sử dụng mà còn cho thấy bức tranh thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 đang vận động mạnh mẽ: người dùng ngày càng đa dạng nhu cầu, nhiều xu hướng mới lên ngôi và các hãng xe không ngừng nỗ lực bứt tốc để đáp ứng kỳ vọng mới trong kỷ nguyên vươn mình.

Gala hoành tráng đậm chất Car Choice Awards: 1.500 chỗ ngồi, màn hình khổng lồ và phần ‘catwalk’ siêu cuốn của các mẫu xe của năm

Khác với những lễ trao giải ô tô truyền thống, Car Choice Awards 2025 mang đến phần trình diễn ô tô ngay trên sân khấu. Những mẫu xe giành giải thưởng lần lượt xuất hiện từ hai bên cánh gà, di chuyển qua đường catwalk ở chính giữa – nơi toàn bộ ánh sáng và ống kính máy quay đều tập trung.

Gala trao giải còn có các phần trình diễn của dàn nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng gồm Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Han Sara, Dương Hoàng Yến. Cùng với đó là sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng thị giác, biến màn trình diễn xe trở thành một “show diễn công nghệ” đúng nghĩa.

Sân khấu được thiết kế dựa trên ý tưởng “thành phố thông minh, thành phố công nghệ” – biểu tượng cho kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của toàn dân tộc. Toàn bộ bố cục sự kiện mô phỏng hình ảnh một đô thị hiện đại với ánh sáng, màn hình, xe và khán giả hòa làm một. Một trong những điểm nhấn lớn nhất lễ trao giải BCA 2025 là màn hình chính khổng lồ trên sân khấu, mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Đây là sự kết hợp từ nhiều màn hình LED cỡ lớn, tượng trưng cho sự đổi mới liên tục trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ đề “Vươn mình bứt tốc” - tinh thần bứt phá giữa biến động của ngành xe Việt năm 2025

Car Choice Awards 2025 mang chủ đề “Vươn mình bứt tốc”, khẳng định tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo và bứt phá của các thương hiệu trong giai đoạn thị trường đầy biến động. Thông điệp này cũng chính là lời cổ vũ cho cả ngành xe Việt: vượt qua khó khăn, thích ứng linh hoạt và tiến nhanh về phía trước.

“Vươn mình bứt tốc” không chỉ phản ánh tốc độ thay đổi của thị trường, mà còn là câu chuyện của những doanh nghiệp dám tiên phong, những sản phẩm dám phá vỡ giới hạn, và cả những khách hàng ngày càng tự tin lựa chọn theo nhu cầu thực tiễn. Trong bối cảnh công nghệ xanh, điện hoá và chuyển đổi số đang làm thay đổi toàn bộ cục diện ngành xe, tinh thần bứt tốc ấy càng trở nên rõ rệt: hãng xe không chỉ cạnh tranh bằng mẫu mã, giá bán, mà còn bằng tầm nhìn dài hạn, trách nhiệm xã hội và khả năng đồng hành cùng xu hướng toàn cầu.

Giải thưởng năm nay vì thế không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những mẫu xe đáp ứng phù hợp với các nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng – từ gia đình, giới trẻ đến dịch vụ vận tải – mà còn ghi nhận nỗ lực bền bỉ của các hãng trong việc mang đến sản phẩm thân thiện môi trường, tích hợp công nghệ tiên tiến, và phù hợp hơn với túi tiền người Việt. Đây cũng là dịp để khích lệ những bước đi táo bạo, những chiến lược mới mẻ, nhằm đưa thị trường ô tô Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn mực quốc tế.