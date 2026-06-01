Mua SUV hạng D với giá hạng C: Lý do VinFast VF 8 thế hệ mới tạo “địa chấn” trong 8 ngày vàng

Ưu đãi “max level” cho mẫu xe đẹp, rộng, tiện nghi

Từ ngày 27/5 đến hết ngày 3/6/2026, khách hàng đặt cọc sớm VF 8 thế hệ mới được hưởng quyền lợi lên tới 51 triệu đồng trong chương trình “8 ngày vàng”. Khi cộng thêm mức hỗ trợ 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì Tương lai xanh”, giá lăn bánh VinFast VF 8 All New được đưa về khoảng 850 triệu đồng, từ mức niêm yết 999 triệu đồng. Với mức sở hữu này, theo reviewer Kenz Nguyễn (kênh GearUpVN), người dùng có thể tiếp cận một mẫu SUV điện hạng D có không gian nội thất rộng rãi, với giá “lãi” ngay từ lúc mua.

“Với tầm tiền này bình thường các bạn chỉ có thể nghĩ tới những chiếc crossover cỡ C cơ bản thôi, còn ở đây chúng ta sẽ có một chiếc xe chạy điện cỡ D, không gian rộng rãi, đầy đủ ADAS”, anh Kenz Nguyễn nhận định.

Món hời VF 8 thế hệ mới còn đến từ những nâng cấp cốt lõi, đặc biệt là hệ thống treo thích ứng FSD. Chuyên gia Việt Anh (Tipcar) cho rằng, đây là hệ thống làm nên trải nghiệm vận hành êm ái, tiện nghi cho mẫu xe này.

“Hệ thống treo FSD có thể điều chỉnh van dầu giảm xóc theo điều kiện vận hành. Khi đi cao tốc hoặc qua đường xấu, độ cứng mềm của hệ thống sẽ được thiết lập khác nhau”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Sự thoải mái tối đa cũng là một điểm cộng lớn trên VF 8 mới. Nhờ tối ưu thiết kế không gian cabin, nhất là hàng ghế thứ 2 có thể điều chỉnh độ ngả lưng ghế, mẫu xe của VinFast giúp hành khách có những giây phút thư giãn trên mỗi hành trình.

“Sàn xe thoải mái, khoảng để chân rộng rãi, độ cao hợp lý nên ngồi rất thoải mái. Không gian hàng ghế thứ hai thực sự là một điểm cộng lớn”, kênh TipCarTV đánh giá.

Tối ưu từng kilomet, “0 đồng” chi phí vận hành

Không chỉ dễ tiếp cận ở thời điểm mua xe, VF 8 mới còn tạo lợi thế trong quá trình sử dụng nhờ hiệu năng vận hành cao và chi phí tiết kiệm. Đơn cử, chủ xe VinFast hiện được miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng đến ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng. Theo nhiều chủ xe, chính sách này giúp tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng so với sử dụng xe xăng.

Bên cạnh chi phí năng lượng, xe điện còn có lợi thế bảo dưỡng nhờ cấu tạo ít chi tiết cơ khí hao mòn. Với chính sách bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin, mẫu D-SUV mới giúp chủ xe yên tâm hơn khi sử dụng dài hạn.

Đặc biệt, VF 8 thế hệ mới sở hữu loạt trang bị giúp tăng hiệu suất vận hành trên từng kilomet. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe sử dụng bộ pin 60,13 kWh, có thể cho quãng đường di chuyển đến 500 km. Theo giới chuyên gia, để đạt được con số ấn tượng kể trên, việc tối ưu cả phần cứng và phần mềm đã được VinFast tính toán tỉ mỉ.

“Các mẫu xe điện cần thiết kế la-zăng kín hơn để tăng hiệu quả khí động học, giảm tiêu hao năng lượng khi đi tốc độ cao. Thiết kế ốp la-zăng VF 8 là một ví dụ”, kênh GearUpVN cho biết.

Theo chuyên gia Mạnh Thắng, yếu tố cốt lõi tạo nên một mẫu xe hiệu năng cao của VF 8 All New nằm ở nền tảng phần mềm và hệ thống quản lý nhiệt mới. Theo đó, các công nghệ mới được VinFast phát triển nhằm phân phối năng lượng hợp lý hơn, tăng hiệu quả hoạt động của pin.

“VinFast VF 8 mới có kiến trúc điện - điện tử mới với máy tính trung tâm điều khiển các hoạt động của xe, giúp tăng tính đồng nhất, ổn định và giảm tiêu thụ điện năng. Hệ thống quản lý nhiệt thông minh cũng hỗ trợ động cơ làm việc hiệu quả, qua đó cải thiện quãng đường di chuyển”, ông Mạnh Thắng phân tích.

Sự xuất hiện của VF 8 thế hệ mới mang tới một mẫu xe D-SUV đáp ứng vừa vặn mọi nhu cầu của người dùng với mức giá lăn bánh chỉ bằng các mẫu xe xăng phân khúc C. Đây cũng là cơ sở để mẫu xe này tiếp tục duy trì độ “hot”, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến ngày 3/6/2026.

