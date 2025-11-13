Hai mẫu xe hấp dẫn của Volvo sắp ra mắt tại sự kiện trải nghiệm Drive. Life.

Lấy cảm hứng từ thông điệp Drive. Life (Lái an toàn. Sống trọn vẹn), sự kiện trải nghiệm sắp tới sẽ là một triển lãm đa giác quan, dẫn dắt khách mời bước vào một hành trình thị giác và cảm xúc độc đáo. Đây không chỉ là nơi di sản gần 100 năm của Volvo được tái hiện, mà còn là không gian để câu chuyện thương hiệu tiếp tục được kể lại và lan tỏa.

Hành trình trải nghiệm được thiết kế liền mạch qua nhiều không gian khác nhau, nơi khách tham quan có thể cảm nhận những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống và tìm thấy sự kết nối sâu sắc với chính mình, với thiên nhiên, và với những giá trị đích thực. Mỗi khu vực là một chương trong câu chuyện về phong cách sống thư thái của Bắc Âu, tầm nhìn về phát triển bền vững, và đặc biệt là triết lý trứ danh lấy con người làm trung tâm – yếu tố tạo nên giá trị cốt lõi không thể thay thế của Volvo.

Tâm điểm của sự kiện là việc trình làng đồng thời hai mẫu xe: XC60 – mẫu xe SUV bán chạy nhất của Volvo trên toàn cầu và mẫu Sedan sang trọng S90 với các trang bị nâng cấp toàn diện. Không chỉ mang ngôn ngữ thiết kế mới mà hai dòng xe này còn tập trung nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số cũng như sự tiện nghi trong khoang lái, thể hiện rõ định hướng phát triển và sự quan tâm sâu sắc tới những ai yêu mến thương hiệu.

Những nâng cấp toàn diện trên Volvo XC60 và S90 là một lời khẳng định mạnh mẽ thể hiện tầm nhìn của Volvo về một kỷ nguyên mới. Đó không chỉ là việc di chuyển, mà là việc tận hưởng một không gian sang trọng, an toàn, tĩnh tại và đầy cảm hứng trên mọi hành trình.

Triển lãm Drive. Life sẽ mở cửa chào đón công chúng và những người đam mê thương hiệu từ ngày 20/11/2025 đến hết ngày 14/12/2025. Đây không chỉ là nơi chiêm ngưỡng những mẫu xe mới nhất của Volvo, mà còn là không gian trải nghiệm độc đáo với vô số hoạt động tương tác, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc khó quên và thăng hoa mọi giác quan.