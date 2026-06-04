Honda mở bán xe máy điện CUV e:, triển khai mạng lưới đổi pin tại Hà Nội

Theo bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, việc mở bán CUV e: đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược điện hóa của doanh nghiệp tại Việt Nam. Trước đó, mẫu xe này từng được Honda triển khai dưới hình thức cho thuê từ tháng 4/2025 và ghi nhận lượng khách hàng quan tâm vượt dự kiến.

Honda CUV e: hướng tới nhu cầu di chuyển đô thị với thiết kế gọn gàng, sàn để chân phẳng và hệ thống hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời, thay thế linh hoạt. Xe được trang bị ba chế độ lái, màn hình TFT kết nối điện thoại, khóa thông minh và cổng sạc USB-C.

Mẫu xe được phân phối thông qua 59 đại lý HEAD kinh doanh xe điện tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Giá bán đề xuất của phiên bản kèm hai pin là 65 triệu đồng, trong khi phiên bản không kèm pin có giá 45 triệu đồng. Khách hàng có thể lựa chọn thuê pin hoặc sử dụng dịch vụ đổi pin theo tháng.

Song song với việc mở bán CUV e:, Honda cũng đưa vào vận hành hệ thống đổi pin Honda e:Swap Battery Station tại Hà Nội từ ngày 4/6. Người dùng đăng ký gói dịch vụ đổi pin có thể thực hiện thay pin tại các HEAD được chỉ định thông qua ứng dụng MyHonda+. Đây là một trong những nỗ lực nhằm giải quyết bài toán phạm vi hoạt động và thời gian sạc – những yếu tố thường được người dùng xe điện quan tâm.

Đối với mẫu Honda UC3, Honda cho biết xe sẽ được bán ra từ tháng 7/2026 tại 20 tỉnh, thành phố thông qua 83 HEAD kinh doanh xe điện. Xe sở hữu động cơ điện công suất khoảng 6 kW, tốc độ tối đa 82 km/h, quãng đường di chuyển khoảng 120 km mỗi lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh theo chuẩn CHAdeMO dành cho xe hai bánh. Giá bán kích cầu được công bố từ khoảng 56,5 đến 57,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Ngoài hệ thống đổi pin cho CUV e:, Honda dự kiến triển khai mạng lưới trạm sạc Honda Motor Charger Hub từ tháng 7/2026 tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương khác. Hệ thống này sử dụng công nghệ sạc CHAdeMO với công suất 1.200W, phục vụ trước mắt cho mẫu UC3 và các dòng xe điện tương lai của hãng.

Để tăng trải nghiệm thực tế cho người dùng, Honda cũng dự kiến tổ chức các chương trình lái thử trên toàn quốc và triển khai chương trình cho khách hàng sử dụng miễn phí xe máy điện tại nhà trong 7 ngày tại Hà Nội và TP.HCM từ tháng 6/2026.

Sự xuất hiện đồng thời của hai mẫu xe điện mới cùng hạ tầng đổi pin, sạc pin cho thấy thị trường xe máy điện Việt Nam đang bước sang giai đoạn cạnh tranh không chỉ ở sản phẩm mà còn ở hệ sinh thái dịch vụ đi kèm. Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển xanh ngày càng tăng tại các đô thị lớn, hạ tầng hỗ trợ sử dụng xe điện được xem là yếu tố quyết định khả năng mở rộng thị phần của các nhà sản xuất.

PV