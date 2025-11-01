Huyền thoại VƯỢT thời gian - Volkswagen Golf chính thức ra mắt

6 phiên bản mang 3 cá tính riêng biệt – từ sự tinh tế trong đô thị, sức mạnh thể thao thuần túy, cho đến đỉnh cao hiệu năng – tất cả cùng hội tụ trong biểu tượng Hot hatch đã làm nên tên tuổi của Volkswagen suốt hơn 50 năm qua.

Huyền thoại Golf – biểu tượng trường tồn của phong cách và hiệu năng.

Ra đời từ năm 1974, Volkswagen Golf đã trở thành mẫu xe Hot hatch thành công nhất của thương hiệu và là một trong những dòng xe được yêu thích nhất thế giới, với hơn 37 triệu chiếc được bán ra toàn cầu. Golf không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà là biểu tượng của trải nghiệm lái chuẩn Đức: chính xác, an toàn, tinh tế và mạnh mẽ.

Thế hệ Golf mới được phát triển trên nền tảng MQB Evo tiên tiến, kế thừa di sản của bảy thế hệ trước đó nhưng được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ, và khả năng vận hành. Từng chi tiết đều được Volkswagen thiết kế với độ tỉ mỉ cao, nhằm mang lại cảm xúc lái thuần khiết và phong cách sống đẳng cấp cho người sở hữu.

Với 6 phiên bản Golf, Volkswagen Việt Nam mang đến một dải sản phẩm toàn diện, phục vụ nhiều phong cách sống với giá bán dễ tiếp cận:

3 phiên bản Golf 1.5 eTSI – Mild Hybrid – công nghệ động cơ hiệu suất cao lần đầu tiên được trang bị trên xe VW tại Việt Nam với phong cách hiện đại, tiết kiệm, tinh tế cho đô thị.

Golf 1.5 eTSI Life giá khuyến nghị 798,000,000 VNĐ

Golf 1.5 eTSI Style giá khuyến nghị 898,000,000 VNĐ

Golf 1.5 eTSI R-Line giá khuyến nghị 998,000,000 VNĐ

Màu ngoại thất: Xám Moonstone, Trắng Pure, Đen Grenadilla Ánh kim.

Phiên bản Golf 1.5 eTSI là tiên phong của xu hướng xe điện hóa, kết hợp động cơ xăng 1.5L tăng áp cùng hệ thống Mild hybrid thông minh. Công nghệ eTSI – Mild hybrid mang lại khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, trong khi vẫn duy trì chất lái “chuẩn Đức” đặc trưng.

Công suất cực đại: 150 ps.

Hộp số tự động DSG 7 cấp với khả năng chuyển số siêu nhanh và mượt.

Khoang lái kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình trung tâm 10 inch tích hợp hệ thống thông tin giải trí MIB3.

Đèn viền nội thất Ambient Light 30 màu, ghế thể thao cao cấp, vô lăng đa chức năng bọc da.

Thiết kế tinh giản, năng động, đặc trưng của thế hệ Golf mới.

Golf 1.5 eTSI hướng tới khách hàng trẻ trung, yêu thích phong cách thanh lịch, thông minh và bền vững - một người bạn đồng hành lý tưởng trong đô thị hiện đại.

2 Phiên bản Golf GTI – xe đô thị hiệu năng cao với phong cách mạnh mẽ, thể thao, năng động.

Golf 2.0 TSI GTI Lite giá khuyến nghị 1,288,000,000 VNĐ

Golf 2.0 TSI GTI Performance giá khuyến nghị 1,468,000,000 VNĐ

Màu ngoại thất: Xám Moonstone, Trắng Pure, Đen Grenadilla Ánh kim.

Kể từ năm 1976, ký hiệu “GTI” đã trở thành biểu tượng toàn cầu của những chiếc hatchback thể thao. Thế hệ Golf GTI mới tiếp tục di sản ấy, với hiệu năng mạnh mẽ, khả năng xử lý chính xác và phong cách thể thao đậm chất Đức.

Động cơ 2.0 TSI, công suất 245 ps, mô-men xoắn 370 N.m (1.600 – 4.300 rpm).

Hệ thống treo thể thao GTI và phanh hiệu năng cao màu đỏ đặc trưng, mang đến cảm giác lái hứng khởi nhưng vẫn kiểm soát tối ưu.

Hệ thống chiếu sáng IQ.Light Matrix LED với khả năng tự động điều chỉnh vùng chiếu.

Khoang lái thể thao đặc trưng GTI: ghế da cao cấp với viền chỉ đỏ và logo GTI, vô-lăng GTI vát đáy, bảng đồng hồ trung tâm kiểu GTI cùng đèn nội thất 30 màu.

Hai phiên bản cấu hình: GTI Lite – mâm 18 inch Richmond. GTI Performance – mâm 19 inch Adelaide, hướng tới người yêu tốc độ.

Golf GTI là lựa chọn cho những ai yêu trải nghiệm lái tinh tế, phản ứng nhanh nhạy và cá tính thể thao mạnh mẽ, đúng như danh tiếng “Hot Hatch” huyền thoại suốt gần nửa thế kỷ.

Phiên bản Golf R Performance 4Motion, 320ps – biểu tượng Hiệu năng cao cấp nhất của Thương hiệu Volkswagen.

Golf R Performance 4Motion giá khuyến nghị 1,898,000,000 VNĐ

Màu ngoại thất: Xanh Lapiz Ánh kim, Trắng Pure, Đen Grenadilla Ánh kim.

Phiên bản Golf R Performance là biểu tượng tối thượng của hiệu năng trong dòng Golf, được thiết kế dành riêng cho những người đam mê cảm giác lái thể thao thuần khiết.

Động cơ 2.0 TSI tăng áp, công suất cực đại 320ps, mô-men xoắn 420 N.m.

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion kết hợp R Performance Torque Vectoring, giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh, mang lại độ bám đường vượt trội.

Tốc độ tối đa lên tới 270 km/h, cùng khả năng tăng tốc đầy phấn khích.

Hệ thống DCC (Dynamic Chassis Control) với 5 lựa chọn: Comfort, Normal, Sport, Race và Individual – tùy biến theo phong cách người lái.

Khoang lái đậm chất “R”: ghế thể thao ArtVelours với hai tông màu xanh và xám, vô-lăng R Performance có nút “Race”, viền trang trí màu xanh dương, bàn đạp thép không gỉ.

Cùm phanh hiệu năng cao màu xanh “R”, mâm 19 inch, hệ thống cân bằng điện tử ESC thế hệ mới.

Golf R Performance 4Motion 320ps không chỉ là chiếc Hot hatch mạnh mẽ – mà còn là một chiếc xe thể thao thực thụ, mang ADN đường đua nhưng vẫn giữ được sự tinh tế của một chiếc xe Đức hạng sang.

An toàn và vận hành tiêu chuẩn Đức

Tất cả phiên bản Golf đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, nhờ cấu trúc thân xe sử dụng thép cường lực cao cấp, hệ thống 7 túi khí và loạt công nghệ tiên tiến:

Hệ thống treo tối tân, với nhiều thanh liên kết đặc biệt.

Khung gầm thép siêu cứng, có kết cấu phức tạp bậc nhất của Thương hiệu, công nghệ dập nóng tối tân giúp giảm trọng lượng nhưng tăng độ cứng vững.

Sự kiện ra mắt dòng Golf mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm của Volkswagen tại Việt Nam, khẳng định cam kết mang đến những mẫu xe chất lượng toàn cầu, được thiết kế cho những ai yêu sự khác biệt và tinh thần tận hưởng từng khoảnh khắc sau tay lái.