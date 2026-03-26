Người trẻ Việt hiện thực hóa “giấc mơ bốn bánh” bằng mẫu xe nào?

Bước chuyển “lên đời” nhẹ nhàng chi phí

Với đặc thù công việc là một giáo viên dạy bóng rổ, anh Nguyễn Quốc Tùng (sinh năm 1995) thường xuyên phải di chuyển liên tục giữa các sân tập và giữa Hà Nội – Hạ Long. Trước đây, anh di chuyển bằng xe máy hoặc đi xe khách. Nếu di chuyển nội đô, đi xe máy không chỉ gây mệt mỏi do thời tiết mà còn hạn chế khả năng mang theo dụng cụ dạy học. Còn với hành trình liên tỉnh, đi xe khách khó sắp xếp thời gian do phụ thuộc giờ giấc.

Bởi vậy, cuối năm 2025, anh Tùng quyết định đặt mua chiếc VinFast VF 3 Eco. Ban đầu, gia đình anh cũng băn khoăn, bởi từ xe máy lên ô tô là sự thay đổi hoàn toàn về chi phí vận hành, đồng thời cần một khoản tích lũy lớn. Thế nhưng, VF 3 đã khiến anh bất ngờ.

“Qua quá trình tự tìm hiểu, tôi nhận thấy VF 3 là mẫu xe có mức giá niêm yết và chi phí sở hữu thực tế tốt nhất hiện nay, nên quyết định mua luôn mà không suy nghĩ nhiều”, anh Tùng cho hay.

Lịch trình trong tuần của thầy giáo trẻ này tương đối dày. Anh Tùng cho biết, có những ngày vừa dạy ở Hạ Long, hôm sau đã phải có mặt tại Hà Nội để huấn luyện đội bóng thi đấu. Với tần suất chạy tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh hàng tuần, anh nhận định đây là điều kiện sử dụng thực tế để đánh giá một mẫu xe.

Điểm cộng lớn nhất mà anh ghi nhận sau một năm sử dụng là chính sách miễn phí sạc lên tới 3 năm. Trong bối cảnh giá xăng biến động như hiện tại, việc di chuyển hàng trăm km mỗi tuần mà không tốn chi phí nhiên liệu là lợi thế kinh tế rõ rệt. Với khách hàng mua xe từ 10/2/2026, ưu đãi này kéo dài tới hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng).

Trước đó, khi di chuyển giữa Hà Nội và Hạ Long, chi phí xe khách của anh lên tới 4-5 triệu đồng/tháng. VF 3 với 0 đồng tiền sạc bởi thế trở thành lựa chọn tốt hơn hẳn.

“Bỏ tiền để mua một chiếc xe vừa chủ động thời gian, vừa không tốn tiền đổ xăng, còn hơn là bỏ tiền đi xe khách suốt”, anh kết luận.

Mua ô tô là kế hoạch chi tiêu thông minh

Giới quan sát nhận định, sở dĩ VF 3 có thể tạo nên làn sóng chuyển đổi từ xe máy sang ô tô mạnh mẽ như hiện nay là nhờ hệ thống đòn bẩy tài chính thiết thực từ VinFast, “chạm” đúng tâm lý ưu tiên tính thực dụng của người trẻ.

Mức giá niêm yết 302-315 triệu đồng của VF 3 được đánh giá là dễ tiếp cận bậc nhất thị trường, bởi với mức tiền này, người dùng xe xăng chỉ có thể mua xe cũ hoặc mua phiên bản số sàn của các dòng xe hatchback hạng A với trang bị cơ bản.

Reviewer xe Huy Phạm nhấn mạnh vào chính sách “Mua xe 0 đồng” và lãi suất cố định 7% trong 3 năm đầu đang áp dụng cho VF 3 theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” trong năm 2026. Người dùng cũng có thể lựa chọn thay thế chính sách lãi suất bằng mức hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe. Nếu chuyển từ xe xăng sang xe điện từ nay tới 31/3, khách hàng được ưu đãi thêm 3%, đưa tổng giá trị tiết kiệm được lên tới 28 triệu đồng, chưa kể khoản lệ phí trước bạ được miễn 100%.

Reviewer này khẳng định loạt chính sách ưu đãi đi kèm VF 3 là những giá trị gia tăng cực lớn mà người mua xe xăng không bao giờ có được. “VinFast đang biến việc mua ô tô trở thành một kế hoạch chi tiêu thông minh thay vì một khoản nợ khó khăn”, anh khẳng định.

Với chính sách ưu đãi mạnh tay từ VinFast cộng chi phí sử dụng tiết kiệm, VF 3 không chỉ là lựa chọn hàng đầu cho những người lên đời từ xe hai bánh, người sở hữu xe lần đầu, mà còn đáp ứng tốt nhu cầu về một chiếc xe thứ 2 nhỏ gọn, đi chơi phố uống café mỗi dịp cuối tuần. Tính “quốc dân” này cũng được thể hiện thông qua doanh số: tháng 2/2026, đã có 2.274 xe được bàn giao tới tay khách hàng, giúp VF 3 tiếp tục giữ vị thế mẫu xe bán chạy số 1 thị trường Việt.