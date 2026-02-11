TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 1/2026

Trong tháng 1/2026, Hyundai Creta là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất với 1.222 xe đến tay khách hàng. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ hai với doanh số đạt 1.161 xe, tiếp tục duy trì sức hút ổn định trong phân khúc SUV. Xếp ở vị trí thứ ba là Hyundai Accent với 669 xe được bán ra thị trường.

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng doanh số xe Hyundai tháng 1/2026 lần lượt thuộc về Hyundai Stargazer với 421 xe, Hyundai Santa Fe đạt 381 xe, Hyundai Grand i10 với 364 xe, Hyundai Venue đạt 295 xe, Hyundai Palisade với 149 xe, Hyundai Custin đạt 140 xe và Hyundai Elantra với 57 xe bán ra trong tháng.

Bên cạnh các mẫu xe du lịch, các dòng xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.007 xe, tiếp tục đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh chung. Ngoài ra, nhóm mẫu xe khác ghi nhận 6 xe được bàn giao trong tháng.

Tháng 1/2026 là thời điểm trước thềm Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng có xu hướng gia tăng, đặc biệt đối với các sản phẩm phục vụ nhu cầu đi lại, di chuyển và sử dụng trong dịp lễ, Tết. Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh tháng 1 phản ánh sự nỗ lực của TC Group, Hyundai Thành Công Việt Nam cùng toàn thể hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc trong việc kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh trong các tháng tiếp theo của năm 2026.

Bước sang năm 2026, Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng như chính sách bảo hành mở rộng lên tới 8 năm/120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), ưu đãi giá bán lên đến 220 triệu đồng cùng hỗ trợ lãi suất từ 0%. Song song với đó là các chiến lược kinh doanh linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và định hướng chính sách của Chính phủ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong năm 2026.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 1/2026 (Đơn vị: xe)