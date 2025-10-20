Thuê pin một thời gian, người dùng VinFast “quay xe” mua đứt vì món hời quá lớn

“Quay xe” vì món hời trăm triệu

“Thuê pin có cái lợi là mình nhẹ được khoản tiền mua xe. Nhưng sử dụng xe điện một thời gian, nhu cầu tăng lên, tôi thấy nên chuyển sang sở hữu luôn pin”, anh Nguyễn Gia Khánh, chủ xe VF 5 tại Bắc Ninh vừa quyết định đổi gói thuê sang mua đứt pin cho biết.

Anh Khánh cho biết, năm 2024 mua chiếc VF 5 để đi làm tại Hà Nội, trung bình mỗi ngày đi - về khoảng 80 km. Nếu tính cả các chuyến đi chơi của gia đình, mỗi tháng chiếc VF 5 đều chạy hơn 3.000 km. Do đang được miễn phí sạc tới hết tháng 6/2027, mỗi tháng, anh Khánh chỉ trả 2,7 triệu đồng tiền thuê pin.

Theo tính toán của anh Khánh, với nhu cầu di chuyển nhiều như vậy thì chỉ trong 2,5 năm, tiền thuê pin đã bằng tiền mua pin. “Với người có ý định sử dụng xe dài hạn thì mua pin là quyết định kinh tế hơn hẳn. Nhất là khi VinFast đang có chính sách ưu đãi quá tốt”, anh nói.

Cụ thể, để khuyến khích khách hàng thuê pin chuyển sang mua pin, VinFast đang áp dụng chính sách bán lại pin với giá ưu đãi. Như với bộ pin VF 5 mua từ 2024, anh Khánh chỉ phải bỏ ra 48 triệu đồng để sở hữu, tương đương với tiền thuê pin trong 1,5 năm. Do mới dùng xe chưa được 1 năm vào thời điểm chuyển đổi nên anh Khánh đánh giá đây là “món hời”.

“Đó là chưa kể khoảng chục triệu đồng tiền sạc miễn phí trong gần 2 năm tới”, anh Khánh tính toán.

Việc VinFast tung chính sách “lợi chồng lợi” đã thúc đẩy một làn sóng khách hàng “đổi phe” từ thuê pin sang mua pin. Theo chuyên gia Phùng Thế Trọng, admin kênh Xế Cộng, khi thuê pin, người dùng thường bị tâm lý giới hạn quãng đường di chuyển để tránh vượt hạn mức và phải trả thêm chi phí phát sinh. Ngược lại, khi đã sở hữu khối pin, giới hạn này hoàn toàn biến mất, tâm lý chủ xe cũng thoải mái hơn.

Sự tự do này đặc biệt có giá trị với những người thường xuyên phải di chuyển xa, đi công tác liên tỉnh hoặc đơn giản là muốn có những chuyến đi ngẫu hứng mà không cần bận tâm tính toán số km. Bên cạnh đó, quyền sở hữu còn mang lại cho chủ xe sự chủ động trong việc bảo dưỡng và thay thế.

“Mua pin không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là quyết định nâng tầm trải nghiệm. Khách hàng được quyền kiểm soát, không phụ thuộc hợp đồng thuê, và khi cần chuyển nhượng xe cũng thuận tiện hơn”, chuyên gia Phùng Thế Trọng phân tích.

Ăn đứt các đối thủ xe xăng từ giá tới trang bị

Thực tế, giá xe điện VinFast kèm pin hiện tại vẫn cạnh tranh hơn rất nhiều so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Đơn cử, mẫu VF 6 Plus kèm pin hiện có giá lăn bánh tại Hà Nội chỉ hơn 720 triệu đồng, thấp hơn cả giá niêm yết 749 triệu đồng nhờ hàng loạt ưu đãi của VinFast (giảm 4%, chính sách “Thu xăng đổi điện”, hỗ trợ từ chương trình “Vì Thủ đô trong xanh/Vì TP.HCM xanh”…).

Đây là mức giá lăn bánh rẻ hơn các đối thủ cùng phân khúc B-SUV tới 60-70 triệu đồng nhưng VF 6 lại vượt trội hơn hẳn về sức mạnh cũng như trang bị an toàn. Xe sở hữu động cơ điện 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm, tương đương xe xăng phân khúc C-SUV.

Đặc biệt, VF 6 còn mang đến cho người dùng cả thế giới công nghệ và trang bị an toàn với gói ADAS hơn 20 tính năng, như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù…, camera 360 độ và 8 túi khí - nhiều nhất phân khúc (bản Plus).

“Trong tầm giá, rất ít mẫu SUV, cả xăng và điện, dám tích hợp nhiều trang bị an toàn và công nghệ thông minh như VF 6. Cộng thêm việc VinFast liên tục nâng cấp phần mềm nên chiếc xe ngày càng thông minh hơn. Với xe xăng, để có được trải nghiệm này, cách duy nhất là phải mua một chiếc xe mới”, anh Vũ Anh Minh, chủ xe VF 6 tại Hà Nội, đúc kết.

Tương tự, ở các phân khúc khác, dải xe điện của VinFast, từ VF 5, VF 7, tới VF 8, VF 9… đều tỏ rõ sự vượt trội về trang bị, tiện nghi, an toàn. Đây là một trong những lý do VinFast vừa chính thức thiết lập kỷ lục doanh số vượt 100.000 xe sau 9 tháng của năm nay.

Nhiều chuyên gia đánh giá, VinFast đã khéo léo biến chính sách chuyển đổi thuê pin sang mua pin thành đòn bẩy thúc đẩy thị trường xe điện thêm sôi động. Người mua pin hôm nay không chỉ được lợi về tài chính, mà còn sở hữu chiếc xe điện với công nghệ hàng đầu, tiết kiệm chi phí vận hành và khai thác tối đa giá trị trong dài hạn.

