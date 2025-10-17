VinFast chinh phục người dùng với những đặc quyền hậu mãi 5 sao

Chế độ hậu mãi “đỉnh nóc”

Trên thị trường ô tô Việt Nam, nơi chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi ngày càng trở thành yếu tố then chốt, VinFast đã nhanh chóng khẳng định vị thế khác biệt với hệ thống chăm sóc khách hàng đạt chuẩn 5 sao, chưa từng có tại Việt Nam.

Anh Nguyễn Đức Bình (Hà Nội), khách hàng gắn bó nhiều năm với VinFast, vừa đổi từ chiếc Fadil sang mẫu xe điện VF 8, thẳng thắn chia sẻ: “Dịch vụ hậu mãi chính là yếu tố khiến tôi tiếp tục đồng hành cùng hãng”. Nhận định này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo chủ xe VinFast khác. Nhiều người dùng khẳng định, xét riêng về chế độ hậu mãi, thương hiệu ô tô Việt hiện “vô đối” trên thị trường.

Đơn cử như, chính sách bảo hành của VinFast hiện được xem là “đỉnh nóc” trên thị trường. Cụ thể, các mẫu xe điện VF 7, VF 8, VF 9 được bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km, trong khi VF 3, VF 5, VF 6 được bảo hành trong 7 năm hoặc 160.000 km. Thời hạn này dài gấp 2–3 lần so với phần lớn các mẫu xe xăng đang lưu hành, trở thành minh chứng rõ rệt cho cam kết chất lượng và sự tự tin của VinFast đối với sản phẩm của mình.

“Theo như tôi tìm hiểu thì ngoài VinFast, gần như không có hãng xe nào ở Việt Nam dám bảo hành xe đến 10 năm. Xe ô tô là một tài sản lớn, nên tôi rất cần sự bảo đảm lâu dài. VinFast bảo hành xe cả thập kỷ nên tôi hoàn toàn yên tâm, không phải lo những khoản phát sinh bất ngờ”, anh Bình nói.

Ngoài chính sách, VinFast còn đầu tư bài bản vào hạ tầng dịch vụ. Ngay từ những ngày đầu, VinFast đã xác định dịch vụ hậu mãi là nền tảng cốt lõi để chinh phục khách hàng, vì vậy hãng mạnh tay đầu tư xây dựng mạng lưới xưởng dịch vụ phủ khắp cả nước. Đến nay, hệ thống này đã vượt mốc 300 cơ sở, giúp khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng. Song song đó, dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành trở thành “lá chắn” vững vàng cho mọi hành trình, mang lại cảm giác an tâm trọn vẹn mà hiếm hãng xe nào tại Việt Nam có thể sánh kịp.

“Phải công nhận cứu hộ VinFast quá ok, 11h30 đêm bị hỏng xe báo lỗi không di chuyển được, báo tổng đài hỗ trợ thì cũng được gọi điện liên tục xem tình trạng như nào, xong các xưởng dịch vụ cũng hỗ trợ nhanh, cứu hộ đến tận nơi chỉ 15 phút, giúp đỡ tận tình mà cũng không mất đồng nào luôn”, tài khoản Phạm Tài chia sẻ trên nhóm cộng đồng VinFast VF 3 với hơn 177.000 thành viên.

Bên cạnh đó, mới đây, VinFast triển khai thêm dịch vụ nhận và giao xe tại nhà dành cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ cho mượn pin/xe khi khách hàng phải sửa pin/động cơ nhiều ngày ở xưởng.

Tối ưu chi phí từ mua xe đến nuôi xe

Không chỉ mang đến sự an tâm trong suốt hành trình sử dụng, VinFast còn giúp khách hàng giải được “bài toán kinh tế” ngay từ thời điểm mua xe cho đến quá trình vận hành lâu dài. Điển hình, theo ghi nhận của nhiều người dùng, chi phí bảo dưỡng - khoản chi vốn luôn khiến người dùng ô tô e ngại – trên xe điện thấp hơn xe xăng rất nhiều.

Trong nhóm cộng đồng các chủ xe VinFast VF 6, tài khoản Nguyễn Tâm mới đây chia sẻ hóa đơn bảo dưỡng định kỳ lần ba cho chiếc xe của mình ở mốc 36.000 km, với tổng chi phí chỉ… 364.500 đồng bao gồm thuế VAT. Con số này ngay lập tức gây chú ý khi được so sánh với mức phí của các dòng xe xăng cùng phân khúc. Tương tự, người dùng Trần Thanh Tùng – một chủ xe VF 6 khác – cũng công khai hóa đơn bảo dưỡng 36.000 km với chi phí chỉ 619.773 đồng, đã bao gồm chi phí thay lọc gió.

Đáng chú ý, một fanpage chuyên về xe còn đưa ra phép so sánh trực diện: bảo dưỡng một chiếc Hyundai Tucson ở mốc 20.000 km tiêu tốn tới 9 triệu đồng, trong khi chiếc VinFast VF 6 chỉ tốn 644.000 đồng cho quãng đường 24.000 km – chênh lệch đủ khiến nhiều người phải giật mình.

Các kỹ thuật viên dịch vụ lý giải, việc bảo dưỡng xe điện VinFast đơn giản hơn hẳn so với xe xăng nhờ cấu trúc ít chi tiết chuyển động và không cần thay dầu động cơ, lọc gió hay nhiều bộ phận phức tạp khác.

Cùng đó, chính sách miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027 từ VinFast giúp chủ xe điện tiết kiệm được khoản chi phí dùng xe lớn nhất. Từ đó, “bài toán kinh tế” khi sở hữu ô tô trở nên nhẹ nhàng và hợp lý hơn bao giờ hết.

Từ các chính sách bảo hành dài nhất thị trường đến dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa 5 sao, VinFast đang thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành ô tô Việt Nam. Đây chính là yếu tố giúp hãng xe Việt khác biệt trong cuộc đua khốc liệt, đồng thời chiếm trọn niềm tin của người dùng trong nước.

PV