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Toyota Việt Nam công bố điều chỉnh giá bán Camry HEV Premium

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(Ngày Nay) - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức công bố mức giá bán lẻ mới của phiên bản Camry HEV Premium (đã bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng), áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 01/07/2026. Việc điều chỉnh giá bán nhằm tạo điều kiện để nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận công nghệ Hybrid Electric tiên tiến của Toyota, đồng thời tiếp tục khẳng định nỗ lực của TMV trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

Toyota Việt Nam công bố điều chỉnh giá bán Camry HEV Premium

Bên cạnh việc điều chỉnh giá bán, TMV cũng chính thức cập nhật tên tiếp thị của hai phiên bản thuộc dòng xe Camry Hybrid Electric nhằm đồng bộ hóa danh mục sản phẩm và phản ánh rõ hơn định vị cao cấp của mẫu sedan hàng đầu của Toyota. Theo đó:

  • Camry HEV MID CE được đổi tên thành Camry HEV Premium.
  • Camry HEV TOP CE được đổi tên thành Camry HEV Luxury.
Toyota Việt Nam công bố điều chỉnh giá bán Camry HEV Premium ảnh 1

Tên tiếp thị mới được xây dựng theo hướng giúp khách hàng dễ dàng nhận diện các cấp độ sản phẩm trong dải Camry Hybrid Electric, đồng thời thể hiện rõ hơn những giá trị về sự tinh tế, tiện nghi và trải nghiệm cao cấp mà mỗi phiên bản mang lại.

Thông tin về các phiên bản Camry HEV cụ thể như sau:

Toyota Việt Nam công bố điều chỉnh giá bán Camry HEV Premium ảnh 2

Trong những năm gần đây, Camry Hybrid Electric đã trở thành lựa chọn của nhiều doanh nhân và khách hàng thành đạt nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế sang trọng, công nghệ Hybrid Electric thế hệ thứ 5 tiên tiến, khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu cùng các công nghệ an toàn Toyota Safety Sense và nhiều tiện nghi hiện đại. Việc điều chỉnh giá bán cùng với cập nhật tên tiếp thị được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của dòng xe, đồng thời mang công nghệ Hybrid Electric đến gần hơn với đông đảo khách hàng Việt Nam.

Toyota Việt Nam công bố điều chỉnh giá bán Camry HEV Premium ảnh 3

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, Toyota Camry đã khẳng định vị thế là một trong những mẫu sedan hạng D được khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng, độ bền và giá trị sử dụng vượt trội. Tính đến hết tháng 5/2026, đã có hơn 77.400 xe Camry được bàn giao tới khách hàng trên toàn quốc, trong đó có hơn 3.100 xe Camry Hybrid Electric, cho thấy sự đón nhận ngày càng tích cực của khách hàng đối với công nghệ Hybrid Electric của Toyota.

Toyota Việt Nam tin tưởng rằng những điều chỉnh lần này sẽ tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của Camry Hybrid Electric, đồng thời khẳng định cam kết không ngừng cải tiến sản phẩm nhằm mang đến những giá trị tốt hơn cho khách hàng Việt Nam.

Toyota Việt Nam công bố điều chỉnh giá bán Camry HEV Premium ảnh 4
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