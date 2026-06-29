Từ cậu bé chăn trâu đến người tạo nên đế chế ô tô Geely: Alpha Books và Tasco Auto ra mắt sách về Lý Thư Phúc

Cuốn sách kể lại hành trình của Lý Thư Phúc, nhà sáng lập Geely, từ một cậu bé nông thôn từng chăn trâu, chụp ảnh dạo, chở xe thuê, đến người đứng sau sự trỗi dậy của một tập đoàn ô tô toàn cầu. Từ một doanh nghiệp địa phương ở Lộ Kiều, Geely từng bước mở rộng quy mô, vươn ra thế giới và sở hữu hệ sinh thái với loạt thương hiệu lớn gồm Geely, Lynk & Co, Volvo, Lotus, Zeekr cùng nhiều nền tảng công nghệ di chuyển mới.

Buổi ra mắt có sự tham gia của ông Nguyễn Cảnh Bình – Chủ tịch, Nhà sáng lập Alpha Books, người viết lời tựa cho ấn bản tiếng Việt, và ông Vũ Anh Tuấn – Tổng giám đốc Geely Việt Nam và MC Vĩnh Phú trong vai trò dẫn dắt. Cuộc trò chuyện được triển khai theo ba lớp nội dung: thời thế tạo nên Lý Thư Phúc; Lý Thư Phúc tạo nên Geely; và thời thế mới đang tiếp tục kiến tạo Geely trong kỷ nguyên xe năng lượng mới, công nghệ và di chuyển thông minh.

Theo chia sẻ, giá trị đáng chú ý của “Lý Thư Phúc – Thời thế tạo nên tôi” không chỉ nằm ở việc kể lại một câu chuyện thành công trong ngành ô tô. Cuốn sách gợi mở cách một con người phản ứng trước hoàn cảnh, cách một doanh nghiệp trưởng thành từ những giới hạn ban đầu, và cách một thương hiệu châu Á từng bước bước vào bản đồ ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Lý Thư Phúc không sinh ra trong một môi trường thuận lợi. Xuất thân nông thôn, tuổi thơ nghèo khó và nhiều năm mưu sinh bằng các công việc nhỏ đã tạo nên trong ông một tinh thần “bất phục” – không chấp nhận bị định nghĩa bởi hoàn cảnh. Chính tinh thần ấy trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình dài: từ những thử nghiệm kinh doanh ban đầu, đến việc bước vào ngành ô tô, một lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao, năng lực quản trị phức tạp và tầm nhìn dài hạn.

Tên sách “Thời thế tạo nên tôi” vì vậy không chỉ nói về sự tác động của thời đại lên một cá nhân. Thời thế có thể mở ra cơ hội, nhưng cơ hội không tự biến thành thành công. Điều làm nên khác biệt ở Lý Thư Phúc là khả năng nắm bắt sự thay đổi, học hỏi không ngừng và dám đi vào những lĩnh vực khó, ngay cả khi điểm xuất phát của ông gần như không có lợi thế.

Hành trình Geely trong cuốn sách cũng không được kể như một đường thẳng. Trước khi trở thành tập đoàn ô tô có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Geely đã đi qua nhiều giai đoạn thử sai, nhiều lần bị hoài nghi và nhiều lần phải tự nâng cấp. Từ tủ lạnh, vật liệu, xe máy đến ô tô, Geely không sinh ra để hoàn hảo. Geely trưởng thành bằng cách liên tục tiến hóa.

Một trong những bước ngoặt quan trọng của Geely là thương vụ mua lại Volvo năm 2010. Với Lý Thư Phúc, đây không đơn thuần là việc mua một thương hiệu ô tô danh tiếng của Bắc Âu, mà là cách Geely tiếp cận hệ thống tư duy công nghiệp, công nghệ an toàn, chuẩn mực quản trị và năng lực toàn cầu. Thương vụ này không chỉ thay đổi cách thế giới nhìn về một doanh nghiệp ô tô Trung Quốc, mà còn buộc chính Geely phải định nghĩa lại mình: từ một hãng xe địa phương thành một tập đoàn có tham vọng toàn cầu.

Từ góc nhìn của Geely Việt Nam, di sản lớn nhất của Lý Thư Phúc không chỉ nằm ở quy mô tập đoàn, mà ở tinh thần đổi mới, tư duy toàn cầu và niềm tin vào đầu tư dài hạn. Geely hôm nay không còn là một hãng xe theo nghĩa truyền thống, mà đang phát triển như một tập đoàn di chuyển với năng lực trải rộng từ sản phẩm, công nghệ, năng lượng mới đến các nền tảng kết nối và hệ sinh thái dịch vụ.

Việc ra mắt cuốn sách tại sự kiện lái thử của Geely Day vì vậy mang ý nghĩa kết nối đặc biệt. Người tham dự không chỉ được nghe về hành trình hình thành Geely qua câu chuyện của Lý Thư Phúc, mà còn trực tiếp trải nghiệm những mẫu xe đang được Geely giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Từ trang sách đến vô lăng, từ câu chuyện một doanh nhân đến trải nghiệm sản phẩm, sự kiện tạo nên một mạch nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thương hiệu.

Trong bối cảnh người dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến xe thông minh, công nghệ mới, khả năng tiết kiệm năng lượng và trải nghiệm sở hữu dài hạn, Geely đang đứng trước một “thời thế” mới tại Việt Nam. Đó là thời điểm thị trường không chỉ nhìn ô tô như một phương tiện di chuyển, mà còn đặt câu hỏi về công nghệ, dịch vụ, hạ tầng, an toàn và hệ sinh thái đồng hành sau bán hàng.

Với Tasco Auto, việc đồng hành cùng Alpha Books trong sự kiện ra mắt sách cũng là cách mở rộng câu chuyện thương hiệu từ phân phối ô tô sang chia sẻ tri thức, cảm hứng và tinh thần đổi mới. Là đơn vị phân phối ô tô hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống 150 showroom rộng khắp, Tasco Auto đang từng bước xây dựng hệ sinh thái di chuyển gắn với sản phẩm, dịch vụ, hậu mãi và trải nghiệm khách hàng.

“Lý Thư Phúc – Thời thế tạo nên tôi” không chỉ dành cho những người quan tâm đến Geely hay ngành ô tô. Đây còn là cuốn sách dành cho doanh nhân, nhà quản trị, người trẻ và bất kỳ ai đang tìm kiếm cảm hứng từ một hành trình vượt giới hạn. Cuốn sách cho thấy không có điểm xuất phát nào là quá thấp nếu con người có đủ khát vọng đi xa; không có lĩnh vực nào là bất khả thi nếu doanh nghiệp dám đầu tư vào năng lực thật, công nghệ thật và tầm nhìn dài hạn.

Từ một cậu bé chăn trâu đến người sáng lập một tập đoàn ô tô toàn cầu, hành trình của Lý Thư Phúc nhắc lại một điều giản dị nhưng mạnh mẽ: thời thế có thể tạo ra cơ hội, nhưng chính con người mới quyết định cách mình bước qua thời thế ấy. Giữa một thế giới đang thay đổi nhanh bởi năng lượng mới, dữ liệu và công nghệ, câu chuyện của Lý Thư Phúc và Geely tiếp tục gợi mở một tinh thần đáng suy ngẫm: dám đi vào lĩnh vực khó, dám học hỏi dài hạn và dám tiến hóa để tạo ra tương lai của chính mình.