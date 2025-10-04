VinFast giành “mưa giải thưởng” tại Car Choice Awards 2025

Trong đêm Gala Better Choice Awards (BCA) 2025 diễn ra tối 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), VinFast trở thành tâm điểm khi là thương hiệu được xướng tên nhiều nhất.

Cụ thể, VF 3 giành cú đúp ở Car Choice Awards (CCA) thuộc BCA với các hạng mục “Xe dẫn dắt thị trường” và “Xe GenZ của năm”, trong khi VF 5 - Herio Green khẳng định vị thế với danh hiệu “Xe Dịch vụ của năm”. Không chỉ dừng ở sản phẩm, thương hiệu VinFast cũng được trao giải “Thương hiệu Ô tô vươn mình”, khép lại một mùa giải đại thắng và khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu Việt.

Cú đúp xứng đáng cho VF 3

Trong hạng mục “Xe dẫn dắt thị trường”, VinFast VF 3 vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Mazda CX-5 và Ford Ranger để giành chiến thắng với điểm chung cuộc 7,7. Đây là giải thưởng dành cho mẫu xe tạo ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới thị trường ô tô Việt Nam, định hình thói quen tiêu dùng mới.

Theo nhận định từ chị Bùi Mai Linh - thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM) của CCA 2025 - VinFast VF 3 đã trở thành biểu tượng dẫn dắt xu hướng tại Việt Nam, mở ra phân khúc xe điện mini phổ thông, phá vỡ rào cản ô tô xa xỉ và đưa khái niệm “mỗi gia đình một chiếc ô tô” đến gần hơn với số đông. VF 3 đã tạo hiệu ứng xã hội, thay đổi nhận thức sở hữu ô tô và buộc các hãng điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch xanh.

Song song với đó, VF 3 được vinh danh “Xe GenZ của năm” với điểm chung cuộc 9,1, vượt trội so với nhóm đối thủ như Lynk & Co 06 hay Honda Civic. Giải thưởng này tôn vinh những mẫu xe mang thiết kế năng động, trang bị tiện ích thông minh và khả năng kết nối phù hợp với lối sống năng động của thế hệ trẻ.

Hội đồng chuyên môn đánh giá điểm mạnh của VF 3 là sự kết hợp giữa thiết kế cá tính, mức giá dễ tiếp cận và công nghệ hiện đại. “Điểm nổi bật của VF 3 là thiết kế hợp gu GenZ: trẻ trung, cá tính, không quá truyền thống hay đơn điệu. Dù là xe điện đô thị nhưng kiểu dáng mang hơi hướng off-road, phù hợp cả nam lẫn nữ”, chị Nguyễn Thị Quỳnh Như, thành viên hội đồng chuyên môn đánh giá về VF 3. Ngoài thiết kế, khả năng tùy biến của VF 3 cũng được đánh giá cao, đi kèm mức giá phải chăng, dễ dàng tiếp cận với người trẻ.

VF 5 - Herio Green lấn át để trở thành “Xe Dịch vụ của năm”

Ở hạng mục “Xe Dịch vụ của năm”, VinFast VF 5 - Herio Green đạt điểm số chung cuộc 8,82, vượt qua Mitsubishi Xpander hay Kia Carnival - những mẫu xe vốn quen thuộc trong lĩnh vực vận tải dịch vụ. Giải thưởng này vinh danh những mẫu xe đáp ứng tốt yêu cầu vận hành cường độ cao, liên tục, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo độ bền và mang lại trải nghiệm thoải mái cho hành khách.

Theo hội đồng chuyên môn, VF 5 - Herio Green được đánh giá cao với mức giá dễ tiếp cận đi cùng khả năng tiết kiệm chi phí gần như không đối thủ. Ngoài ra, mẫu A-SUV của VinFast còn ghi điểm nhờ sự linh hoạt, êm ái, phù hợp với nhiều điều kiện địa hình kết hợp các công nghệ hỗ trợ hiện đại trội hơn các mẫu xe cùng phân khúc.

“VF 5 - Herio Green có lợi thế khi đáp ứng nhu cầu của khách hàng mua xe lần đầu lẫn kinh doanh dịch vụ. Với tầm giá hiện tại cùng chính sách miễn phí sạc, xe mang lại lựa chọn điện hoàn chỉnh với chi phí thấp, khả năng vận hành ổn định, đủ sức leo dốc, chạy đường dài và trở thành giải pháp tin cậy cho người dùng”, anh Nguyễn Kiên - thành viên HĐTĐCM của CCA 2025 - người đã có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh xe và trải nghiệm dịch vụ taxi công nghệ, đưa ra đánh giá.

VinFast - “Thương hiệu Ô tô vươn mình”

Khép lại một đêm Gala thành công, VinFast được xướng tên ở hạng mục “Thương hiệu Ô tô vươn mình”. Đây là giải thưởng tôn vinh những thương hiệu đã bền bỉ cống hiến cho ngành ô tô Việt Nam - không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng cao, mà còn tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và luôn vươn mình bứt phá vì một Việt Nam vững mạnh hơn.

Với điểm số 9,1, VinFast vượt qua hàng loạt thương hiệu quốc tế để khẳng định vị trí hãng xe số một tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - chuyên gia ô tô hơn 20 năm, đồng thời là thành viên HĐTĐCM của CCA 2025 - cho biết rằng, chỉ sau 7 năm, VinFast đã đi từ con số 0 đến vị thế dẫn đầu thị trường. Thành công của VinFast được thể hiện qua doanh số, khi năm 2024 hãng bán ra hơn 87.000 xe và dẫn đầu thị trường. Với đà tăng trưởng doanh số hiện tại, vị trí số một gần như chắc chắn sẽ được hãng xe Việt tiếp tục duy trì trong năm 2025.

VinFast cũng được đánh giá là xứng đáng với giải thưởng quan trọng bởi những nỗ lực nội địa hóa ô tô Việt. Hiện tại, xe điện VinFast đã có tỉ lệ nội địa hóa hơn 60% và đang đặt mục tiêu đạt khoảng 80% vào năm 2026, từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của quốc gia.

Không chỉ ghi dấu ở Việt Nam, xe điện VinFast đã lăn bánh trên nhiều nước trên thế giới, khẳng định dấu ấn của thương hiệu Việt trên toàn cầu.

Đây cũng không phải lần đầu VinFast toả sáng tại BCA và CCA. Năm 2024, VinFast cũng thắng lớn khi VF 6 nhận giải “Xe quốc dân cho người mới” và “Xe năng lượng xanh tiên phong”, còn VF 7 giành giải “Đột phá thiết kế ô tô hiện đại” cùng “Xe dẫn đầu xu hướng”. Trước đó một năm, VF 9 cũng được xướng tên là “Xe dẫn đầu xu hướng” tại CCA 2023.