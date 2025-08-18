Vinfast tặng 100.000 bộ decal Quốc kỳ - Mừng 80 năm Quốc khánh

Trong khuôn khổ chiến dịch, VinFast sẽ dành tặng 100.000 bộ decal Quốc kỳ Việt Nam cho các khách hàng sở hữu xe bản hãng trên toàn quốc. Bộ tem gồm 3 chiếc, có kích thước linh hoạt để dán trang trọng trên các vị trí như cửa xe, nắp ca-pô và kính sau, biến mỗi chiếc xe VinFast trở thành một biểu tượng di động của lòng yêu nước.

Chủ xe VinFast có thể nhận bộ tem tại các đại lý, nhà phân phối của VinFast, GF trên toàn quốc từ ngày 18/8/2025.

Đây là một phần của chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” do VinFast triển khai suốt thời gian qua. Hoạt động cũng là sự tri ân sâu sắc của VinFast dành cho tổ quốc và cộng đồng khách hàng vì đã tin tưởng, yêu thương và đồng hành cùng hãng tạo dựng vị thế số 1 Việt Nam trên thị trường ô tô, đưa VinFast trở thành hãng xe quốc dân trong lòng công chúng.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu chia sẻ: “Mỗi chiếc xe VinFast mang trên mình biểu tượng cờ đỏ sao vàng thiêng liêng lăn bánh trên đường phố không chỉ đại diện cho bản lĩnh và trí tuệ Việt, mà còn là lời khẳng định “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” luôn là DNA đặc biệt của dân tộc. Là thương hiệu ô tô Việt 100%, chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được góp phần cùng hàng trăm nghìn chủ xe VinFast biến mỗi chiếc xe thành một biểu tượng yêu nước, hoà chung không khí vui mừng của đất nước trong những ngày đặc biệt này.”.

VinFast hiện là hãng xe bán chạy số 1 tại thị trường Việt Nam, với vị thế đứng đầu thị phần ở tất cả các tháng kể từ cuối năm 2024 đến nay. Doanh số luỹ kế của hãng tính đến hết tháng 7/2025 đã lên đến gần 80.000 xe, giữ khoảng cách cách biệt so với các hãng còn lại. VinFast cũng là thương hiệu ô tô đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tiến ra và cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế, khẳng định năng lực, bản lĩnh và trí tuệ Việt, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia.

PV