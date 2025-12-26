Trang chủ
Volkswagen Touareg ưu đãi đặc biệt cuối năm: Giảm trực tiếp 330 triệu đồng, cơ hội sở hữu SUV hạng sang đẳng cấp Đức

(Ngày Nay) - Trong không khí sôi động của thị trường ô tô dịp cuối năm, Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho Touareg – mẫu SUV hạng sang đầu bảng của thương hiệu. Theo đó, Touareg được áp dụng mức giảm trực tiếp lên đến 330 triệu đồng đối với phiên bản có giá niêm yết 2,699 tỷ đồng, mang đến cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu một mẫu SUV châu Âu cao cấp với giá trị đầu tư tối ưu hơn bao giờ hết.

Cuối năm luôn được xem là thời điểm vàng của thị trường ô tô khi nhu cầu mua sắm tăng cao, đi cùng nhiều chính sách kích cầu hấp dẫn. Việc mua xe trong giai đoạn này giúp khách hàng tối ưu chi phí, chủ động kế hoạch sử dụng phương tiện cho công việc, gia đình và các chuyến đi dịp lễ Tết, đồng thời sẵn sàng khởi đầu năm mới với một chiếc xe mới, gia tăng giá trị sử dụng lâu dài. Trong bối cảnh đó, Touareg nổi bật như một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV hạng sang nhờ sự cân bằng giữa đẳng cấp, công nghệ và tính thực dụng.

Touareg mang tinh hoa công nghệ của Volkswagen, được phát triển trên nền tảng MLB danh tiếng của Tập đoàn Volkswagen – nền tảng đang được chia sẻ với nhiều mẫu xe sang hàng đầu thế giới như Audi Q7, Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga và Lamborghini Urus.

Hướng đến giới thượng lưu và cộng đồng doanh nhân, Touareg không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là tuyên ngôn về vị thế và phong cách sống, khẳng định đẳng cấp bằng chất lượng, công nghệ và sự hiện diện đầy uy tín.

Đặc biệt, nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng trung thành, Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi riêng dành cho khách hàng đang sở hữu Tiguan có nhu cầu nâng cấp lên Touareg, mang đến những quyền lợi hấp dẫn và điều kiện mua xe thuận lợi hơn. Đây được xem là lời tri ân dành cho những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu, đồng thời mở ra cơ hội trải nghiệm trọn vẹn đẳng cấp SUV hạng sang đầu bảng của Volkswagen. Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ hệ thống đại lý Volkswagen trên toàn quốc để được tư vấn và cập nhật thông tin chi tiết về chương trình. Chương trình áp dụng từ nay cho đến 31/3/2026, số lượng có hạn.

