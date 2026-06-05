Xe máy điện Honda giảm giá một nửa sau 1 năm ra mắt

Tháng 4 năm 2025, Honda chính thức gia nhập phân khúc xe điện phổ thông tại Việt Nam bằng việc ra mắt mẫu ICON e:. Nhắm vào đối tượng học sinh và khách hàng đô thị, xe có mức giá niêm yết ban đầu dao động từ 26,9 đến 27,1 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Nếu người dùng muốn sở hữu trọn vẹn chiếc xe bao gồm cả khối pin mua đứt (trị giá khoảng 9,6 - 9,8 triệu đồng), tổng số tiền phải chi trả lên tới gần 37 triệu đồng.

Tuy nhiên, vị thế "ông hoàng đặt giá" của Honda đã nhanh chóng bị lung lay trước thực tế phũ phàng của thị trường. Bước sang đầu năm 2026, các đại lý HEAD bắt đầu làn sóng giảm giá mạnh tay đầu tiên, đưa giá niêm yết xe xuống vùng 20 - 21 triệu đồng nhằm kích cầu.

Nhưng đỉnh điểm của "cú sốc" diễn ra vào giữa năm 2026. Chỉ trong vòng hơn một năm kể từ ngày ra mắt, giá bán thực tế của ICON e: tại nhiều đại lý đã chạm đáy kỷ lục khi chỉ còn hơn 15 triệu đồng cho phiên bản cao cấp (chưa pin). Một mẫu xe điện mang thương hiệu Nhật Bản, từng có giá lăn bánh ngang ngửa một chiếc Honda Vision, nay được bán với mức giá còn thấp hơn cả dòng xe số quốc dân Wave Alpha. Biên độ giảm gần 50% giá trị xe chỉ sau 14 tháng là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử kinh doanh của Honda tại Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, xe máy điện không còn là một sân chơi mới để các hãng xe truyền thống thong thả dạo chơi. VinFast với dải sản phẩm trải dài từ bình dân đến cao cấp (Evo200, Feliz, Vento) cùng hệ thống trạm sạc phủ khắp 63 tỉnh thành đã xây dựng một thành trì quá vững chắc. Bên cạnh đó, những "gã khổng lồ" chuyên trị xe điện như Yadea liên tục mở rộng nhà máy trăm triệu đô tại Bắc Ninh, tung ra các mẫu xe có tầm nền di chuyển vượt trội (như mẫu Osta đi được tới 180 km/lần sạc).

Đặt trong hệ quy chiếu đó, một chiếc Honda ICON e: với phạm vi di chuyển khiêm tốn chỉ khoảng 50 km/lần sạc, không có hệ thống trạm sạc công cộng hỗ trợ, rõ ràng đã bị lép vế hoàn toàn nếu giữ nguyên mức giá ban đầu gần 30 triệu đồng. Tâm lý khách hàng Việt dù rất chuộng thương hiệu Honda, nhưng họ đủ thực dụng để từ chối một sản phẩm có tỷ số "hiệu năng trên giá thành" kém hấp dẫn.

Một nguyên nhân thực tế khác thúc đẩy làn sóng giảm giá sập sàn chính là quy luật vòng đời sản phẩm. Honda Việt Nam đang rục rịch đưa mẫu xe điện thế hệ tiếp theo là Honda UC3 vào thị trường với mức giá định vị ở phân khúc trung-cao cấp kèm theo hệ thống trạm sạc công suất lớn tại các HEAD. Để chuẩn bị không gian trưng bày và giải phóng dòng vốn, việc xả kho, đại hạ giá mẫu xe tiền nhiệm ICON e: là bước đi bắt buộc của các đại lý để "dọn đường" cho kẻ kế nhiệm.

Sự mất giá của xe điện Honda mang lại những tác động đa chiều, tạo nên một bức tranh sáng - tối đan xen trên thị trường:

Về phía người tiêu dùng: Đây là một "món hời" lớn cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển cự ly ngắn, nhẹ nhàng, bền bỉ đến từ thương hiệu uy tín với ngân sách eo hẹp. Việc sở hữu một chiếc xe Honda với giá 15 triệu đồng là cơ hội hiếm có. Tuy nhiên, ở góc độ ngược lại, những khách hàng tiên phong mua xe ở giai đoạn đầu với mức giá "đỉnh" không khỏi cảm thấy xót xa khi chiếc xe của mình mất giá quá nhanh trên thị trường xe cũ.

Về phía Honda: Việc chấp nhận cắt giảm biên lợi nhuận, thậm chí bán dưới giá đề xuất ban đầu là một bài học đắt giá về sự định vị thương hiệu. Nó chứng minh rằng trong kỷ nguyên xe điện, cái tên "Honda" không còn là chiếc kim bài bảo chiếu cho mọi mức giá. Hãng buộc phải chấp nhận hạ mình, chơi sòng phẳng theo luật chơi của thị trường xe điện: cạnh tranh bằng giá, công nghệ pin và hệ sinh thái.

Dù đợt giảm giá kỷ lục này trông có vẻ giống như một bước lùi, nhưng nhìn rộng ra toàn cục, đây có thể là bước đệm nằm trong tính toán dài hạn. Theo chiến lược toàn cầu đến năm 2030, Honda đặt mục tiêu cắt giảm chi phí sản xuất xe máy điện lên đến 50% thông qua việc mô-đun hóa linh kiện, tối ưu hóa nhà máy chuyên dụng và chuyển sang các dòng pin LFP giá rẻ.

Do đó, những đợt giảm giá "sập sàn" tại Việt Nam thời gian qua chính là phát súng đầu tiên, đưa xe điện Honda về đúng giá trị thực của nó để đối đầu trực diện với cả xe xăng lẫn các đối thủ xe điện đại chúng. Kẻ khổng lồ Nhật Bản có thể đã chậm chân trong việc định giá giai đoạn đầu, nhưng với tiềm lực tài chính và hệ thống đại lý HEAD bao phủ rộng khắp, cú "bẻ lái" về giá này cho thấy Honda đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi, khốc liệt và thực tế hơn tại thị trường Việt Nam.

LTA