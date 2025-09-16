Yamaha PG-1 thế hệ mới chính thức chào sân, khuấy động phân khúc xe số phổ thông

Chiêm ngưỡng Yamaha PG-1 ABS mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam

Ngày 14/9 vừa qua, Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu Yamaha PG-1 ABS 2025 với thông điệp “Rực rỡ phiêu du”, mong muốn mang đến nhiều khoảnh khắc rực rỡ phiêu du cho người trẻ hiện đại từ những cú vặn ga đầy hứng khởi và trở thành nguồn cảm hứng gắn kết anh em rider trên khắp đất nước với đa dạng phong cách và văn hóa.

Điểm đặc biệt ở phiên bản này là các phối màu lấy cảm hứng văn hoá và vùng miền – từ Tây Bắc, Hà Nội, Sài Gòn đến đồng bằng sông Cửu Long – cùng họa tiết sọc dọc đậm chất trượt ván, lướt sóng thập niên 1970. Bốn chủ đề này không chỉ tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng của đất nước, mà còn tạo nên một nền văn hóa PG-1 sống động – nơi chiếc xe không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà trở thành người bạn đồng hành gắn liền với tinh thần tự do, cá tính và niềm tự hào văn hóa Việt.

Ngoại hình của PG-1 được làm mới với bộ vỏ cứng cáp hơn, kết hợp cụm đèn tròn cổ điển và phuộc lộ cơ khí khỏe khoắn, tạo nên phong cách retro hiện đại đầy cá tính. Bảng đồng hồ cũng được đổi sang màn hình LCD tròn phong cách retro, hiển thị đa dạng thông tin như tốc độ, vòng tua, cấp số, mức tiêu hao nhiên liệu và cảnh báo ABS; đồng thời có thể điều chỉnh góc nghiêng để giảm lóa khi đi dưới nắng. Yên xe vẫn kiểu hai mảnh, chiều cao 795 mm, nay được bổ sung damper giảm rung nhẹ để tăng sự êm ái. Bộ lốp mới IRC GP-22S với gai to bản và diện tích tiếp xúc lớn hơn giúp tăng độ bám đường.

PG-1 2025 được bổ sung phiên bản trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước – tính năng lần đầu xuất hiện trên mẫu xe này, đi kèm đĩa phanh trước lớn hơn (245 mm) giúp kiểm soát phanh an toàn hơn, hạn chế trượt bánh khi phanh gấp, đặc biệt trong điều kiện đường trơn hoặc bất ngờ có chướng ngại vật – đúng với tinh thần xe đa dụng của PG-1.

Màn roadshow ấn tượng cùng anh em biker từ mọi miền đất nước

Sau lễ công bố chính thức ra mắt mẫu xe mới, Yamaha tổ chức roadshow chạy thử PG-1 2025 qua nhiều tuyến phố trung tâm, tạo nên hình ảnh đoàn xe phong cách scrambler đầy cá tính. Các biker đã có cơ hội trực tiếp cầm lái để cảm nhận khả năng vận hành linh hoạt của Yamaha PG-1.

PG-1 như tỏa sáng trên mọi cung đường với khoảng sáng gầm xe tối thiểu 190mm, phuộc trước thiết kế chữ "H" với ti phuộc 30mm, hành trình phuộc 130mm tăng độ cứng vững và mức độ ổn định khi di chuyển trên nhiều dạng địa hình khác nhau hoặc với tốc độ cao. Sử dụng động cơ 113,7cc và 1 xi lanh làm mát không khí, Yamaha PG-1 vận hành bền bỉ, linh hoạt và tiết kiệm, đem đến thoải mái trong di chuyển, niềm vui và sự tự do.

Yamaha PG-1 2025 sở hữu 3 phiên bản - tiêu chuẩn, cao cấp và giới hạn cùng 10 màu sắc đa dạng để khách hàng lựa chọn. Mức giá lần lượt cho 3 phiên bản này là 30,928 triệu đồng, 34,364 triệu đồng và 34,855 triệu đồng.

Yamaha PG-1 không chỉ đơn thuần là một mẫu xe, mà còn là sản phẩm mang dấu ấn khác biệt trong phân khúc phổ thông. PG-1 được định vị như một chiếc xe ‘đa dụng phong cách’ – vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, vừa mở ra cơ hội trải nghiệm cá tính, tự do khám phá cho người trẻ.

Xem thêm thông tin về Yamaha PG-1 2025 tại: https://ymhvn.com/pg1-pr