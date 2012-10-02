Ngày Nay số đặc biệt 2-9

Tết Độc lập - Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khát vọng của dân tộc Việt Nam 4 - 5 Văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh 6 - 7 Tuyên ngônĐộc lập - Ánh sáng dẫn đường cho các dân tộc damàu vươn tới tự do 8 - 9 Biểu tượng thiêng liêng của hồn nước, lòng dân 10 - 11 Không khí đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, sẽ tạo thành quả đặc biệt 12 - 13 Quyết tâmđưaViệt Nam trở thành quốc gia số 16 - 17 Khát vọng dân tộc trong từng đồng tiềnViệt 32 - 33 Hành trình nữ chiến sĩ A80 38 - 39 Yêu nước bằng trí tuệ & trái tim tuổi trẻ 42 - 43 Trại Hè UNESCO vì Hòa bình 2025: Khơi dậy tương lai cho thế hệ trẻViệt Nam 46 - 47 Bước tiến lịch sử trong hợp tác với UNESCO 48 - 49 Những điều đặc biệt chỉ có ởmùa thu Hà Nội 54 - 55 Gộpcác số từ438 - 445 TẠP CHÍ Chủ tịch Hội đồng Biên tập: NguyễnXuânThắng Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập: NguyễnHùng Sơn Tổng Biên tập: TrầnVănMạnh PhóTổng Biên tập: PhạmHữuQuang, LêThị Lương, Nguyễn LệHằng 68 trang+8 trang chuyênđề, khổ26,5 x 34cm- In tại: Nhà inTiếnBộ Hotline: 096 234 1234 Vănphòngđại diện tại TPHCM: Lầu2-3, 58NguyễnBỉnhKhiêm, phườngĐaKao, Quận1. GPXB: Số160/GP-BTTTTcấpngày11/6/2024 Tòa soạn: P201-202-203, Nhà B5, Khu Ngoại giaoĐoàn, 298 KimMã, Ba Ðình, Hà Nội. Tel: (84-4) 22487777 - 22497777*Email: toasoan@ngaynay.vn Thư ký tòa soạn: LêThị BíchNgọc Trong số này Năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2 / 9 / 1 9 4 5 - 2 / 9 / 2 0 2 5 Cách mạng tháng tám 1 9 / 8 / 1 9 4 5 - 1 9 / 8 / 2 0 2 5

Minh, với bộ quần áo kaki giản dị, giọng nói trầm ấm, thay mặt cho Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Người khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thànhmột nước tự do, độc lập”. Hình ảnh lịch sử của Chủ tịchHồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cho khát vọng độc lập và tinh thần dân tộc bất diệt. Khoảnh khắc lịch sử dân tộc đó đã được nhà thơ Tố Hữu ghi lại bằng những câu thơ đầy xúc động: “Người đứng trên đài, lặng phút giây Trông đàn con đó, vẫy hai tay Cao cao vầng trán... Ngời đôi mắt Độc lập bây giờ mới thấy đây!” Đó là hình ảnh của một vĩ nhân mang trong mình khát vọng độc lập của cả dân tộc, trải qua hành trình đấu tranh trường kỳ, kiên cường và đầy hy sinh của hàng triệu đồng bào Việt Nam. Đến hôm nay, nền độc lập đó mới có được. Cả dân tộc hân hoan, vui mừng chào đón. Hình ảnh trong nắng Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trước toàn thể chiến sĩ, đồng bào trong ngày Tết Độc lập đầu tiên của dân tộc trở thành biểu tượng lịch sử, mãi mãi trường tồn và đẹp nhất trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Giây phút lịch sử ấy, không có khoảng cách giữa lãnh tụ và nhân dân, chỉ có hình ảnh của một dân tộc đứng lên tuyên bố “quyền ThS LÊ THỊ KỸ Tết Độc lập - Khát vọng khát vọng của dân tộc Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã minh chứng sinh động cho một hành trình bền gan, vững chí, đồng lòng của toàn thể người dân đất Việt với khát vọng cháy bỏng: Một đất nước độc lập, một dân tộc tự do… Ngày 2/9/1945 đã trở thành mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thời khắc đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng, chấm dứt ách thống trị của thực dân, phong kiến, đưa dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử mới, kỷ nguyên độc lập, tự do. Ngày 2/9/1945 đã trở thành ngày Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do của toàn thể dân tộc Việt Nam được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Dân tộc Việt Nam ta đã phải đương đầu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược hung bạo. Tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đức hy sinh vì Tổ quốc luôn được hun đúc, nuôi dưỡng và phát huy, trở thành truyền thống văn hóa, nguồn sức mạnh nội sinh. Tiếp nối truyền thống quý báu đó, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, hiến dâng máu xương của mình cho Tổ quốc. Dưới thời đại Hồ Chí Minh - Tinh thần yêu nước càng được phát huy mạnh mẽ với những bước tiến mới. Khát vọng giải phóng dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc, no ấm và công bằng cho nhân dân. Chính Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài đã mở lối, dẫn đường cho dân tộc ta trên hành trình đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Người là hiện thân sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của ý chí, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc: “là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.” Đó cũng là khát vọng của cả một dân tộc, là chân lý soi đường cho muôn triệu trái timViệt Nam. Đúng 14 giờ ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình rợp bóng cờ đỏ sao vàng, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí NGAYNAY.VN 4

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc” chính đáng củamình trước toàn thể nhân loại. Không dừng lại ở một tuyên bố pháp lý về nền độc lập của dân tộc Việt Nam, không chỉ là khát vọng của dân tộc đã được thực hiện, trong bản Tuyên ngôn công bố trong ngày độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khẳng định rõ: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đó là lời thề thiêng liêng, thể hiện ý chí sắt son và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc của cả người dân Việt Nam trong việc bảo vệ thành quả cách mạng, đồng thời là định hướng hành động cho cả nước trong suốt những năm tháng kháng chiến và kiến quốc sau này. Đã 80 năm trôi qua kể từ Tết Độc lập đầu tiên, nhưng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài Ba Đình vẫn khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam như một biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc. Nhìn lại chặng đường lịch sử từ lễ đài Ba Đình năm 1945 đến một Việt Nam độc lập, hội nhập và phát triển hôm nay, càng thấy rõ hơn chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Độc lập ngày nay không chỉ là thoát khỏi ách đô hộ, mà còn là làm chủ vận mệnh, là sáng tạo tương lai. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đất nước Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, kinh tế tri thức và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại – từ tư tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đến phương pháp lãnh đạo gần dân, vì dân – vẫn giữ nguyên tính thời sự và sức sống. Sự lãnh đạo sáng suốt, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố then chốt đưa đất nước vượt qua thử thách, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. n Chủ tịchHồChíMinh chỉ cómột ham muốn, hammuốn tột bậc: “là làmsaocho nước tađượchoàn toànđộc lập, nhân dân tađượchoàn toàn tựdo, đồngbào taai cũngcócơmăn, áomặc, ai cũngđược họchành.”Đócũng làkhát vọngcủa cả một dân tộc, là chân lý soi đườngcho muôn triệu trái tim ViệtNam. NGAYNAY.VN 5

Văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết hợp có chọn lọc giữa chủ nghĩa yêu nước, văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại và phong cách cá nhân độc đáo, tạo nên giá trị bền vững, mang tính thời đại. Tư tưởng ngoại giao của Người không chỉ là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại của Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng cho các nhà ngoại giao trên toàn thế giới. Tính văn hóa, giá trị nhân văn trong hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong từng lời nói, hành động của người, cụ thể trênmột số nội dung sau: Một là, tư tưởng hòa bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh ngoại giao trong lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện quan điểm ngoại giao hòa bình, hữu nghị và hợp tác với tất cả các dân tộc trong điều kiện mới. Tư tưởng ngoại giao này của Người đã góp phần tạo ra môi trường Quốc tế thuận lợi, tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới đối với việc công nhận nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa chống xâm lược của nhân dân Việt Nam. Từ đó, người chủ trương xây dựng nền ngoại giao hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển giữa các dân tộc. Mongmuốn lớn nhất của Người là đất nước được độc lập, nhân dân được hưởng hòa bình. Năm 1946 với tư cách là Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều chính sách ngoại giao mềm dẻo thể hiện thiện chí và đường lối ngoại giao hòa bình của dân tộc như ký với Pháp Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946. Quan điểm đó cũng được Người thể hiện trong phần trả lời báo Paris – Sài Gòn: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh”. Đối với Hồ Chí Minh, ai làm gì lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta đều là bạn, ai làm điều gì có hại cho Tổ quốc, cho nhân dân đều là kẻ thù. Trả lời nhà báo Australia Wilfred Burchett tháng 8/1963 và tháng 4/1964 Hồ Chí Minh nêu rõ: trước đây, chúng tôi đã chú ý phân biệt thực dân Pháp và nhân dân Pháp yêu chuộng hòa bình thì nay chúng tôi cũng chú ý phân biệt nhân dân Mỹ vĩ đại có truyền thống tự do với bọn can thiệp Mỹ và bọn quân phiệt ở Hoa Thịnh Đốn. Người cũng nhiều lần gửi thư đến Tổng thống Mỹ yêu cầu rút quân khỏi miền Nam để hòa bình được lập lại trên đất nước Việt Nam và trên bán đảo Đông Dương. Có thể thấy,Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tư tưởng ngoại giao hòa bình, tìm kiếm mọi cơ hội đối thoại, đàm phán để có thể tránh cuộc chiến tranh bạo lực, phi nghĩa đe dọa tới độc lập dân tộc, cuộc sống bình yên của nhân dân. Hai là, phong cách ngoại giao tự nhiên, mềm dẻo và linh hoạt. Phong cách này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành và gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, phản ánh trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn hóa ngoại giao của Hồ Chí Minh vừa mềm dẻo, ôn hòa nhưng kiên quyết trong các tình huống gây nguy hại cho Tổ quốc, cho nhân dân. Trong các lần đối thoại với đối phương để đi đến thỏa thuận, Người luôn thể hiện sự nhân nhượng trong khuôn khổ. Người nói với người Pháp: Các bạn yêu đất nước của các bạn và muốn cho nó độc lập… nhưng chúng tôi cũng phải được phép yêu đất nước của chúng tôi và muốn cho nó độc lập chứ. Theo Hồ Chí Minh: người ta cương thì mình phải nhu, phải khôn khéo lấy nhu thắng cương thì mới là biết mình biết người. Bằng phong cách riêng, Hồ Chí Minh luôn thể hiện phong thái tự nhiên, thân mật và cởi mở với mọi đối tượng khi Người tiếp xúc. Nhà nghiên cứu người Mỹ Đavít Hanbớtxtam nhận định: “Toàn thể con người của ông tỏa lên một phong thái bình dị và tế nhị bẩm sinh... Ông tiêu biểu chomột nền văn hóa, không phải TS LÊ THÚY BÌNH Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà cách mạng, nhà văn hóa kiệt xuất với hệ thống tư tưởng đa dạng, phong phú thể hiện trên nhiều lĩnh vực, Người còn là nhà ngoại giao tài ba của Việt Nam trong thế kỷ XX. Chủ tịchHCMthămCộnghòanhândânBa Lannăm1957. Chủ tịchHồChíMinhduyệt đội danhdựQuânđội LiênXô trong lễđónđoànđại biểuChínhphủViệt Namthămchính thức LiênXôngày 12/7/1955. Chủ tịchHồChíMinh tiếpĐoànđại biểuphong tràoHòabìnhPháp thămViệt Nam15/3/1955. ẢnhTư liệuTTXVN. Văn hóa ngoại giao NGAYNAY.VN 6

nền văn hóa châu Âu mà có lẽ tiêu biểu cho nền văn hóa tương lai”. Ba là, đối ngoại độc lập dân tộc phải gắn liền với hòa bình và tiến bộ của thế giới. Trong các hoạt động ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tính chính nghĩa, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với các dân tộc khác. Đấu tranh vì lợi ích của dân tộc mình và vì lợi ích chung của nhân loại tiến bộ. Trong bản thông cáo đầu tiên về chính sách đối ngoại của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 03/10/1945 nêu rõ sẽ góp phần vào mục tiêu giữ gìn hòa bình chung của thế giới. Thông cáo có đoạn “Việt Nam dân chủ cộng hòa thiết tha mong muốn duy trì nền hữu nghị và thành thật hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tương trợ để xây dựng hòa bình thế giới lâu dài”. Tiếp đó, ngày 14/1/1950, trong Lời tuyên bố cùng chính phủ các nước trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định thiện chí hòa bình và hợp tác của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà: sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ nước nào trọng quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hòa bình và xây đắp dân chủ thế giới. Bốn là, ngoại giao Hồ Chí Minh mang tính nhân văn và tình yêu thương con người sâu sắc. Tính nhân văn cách mạng trong ngoại giao Hồ Chí Minh là sự kế thừa phát huy truyền thống nhân văn của dân tộc, là sự chấp nhận cả mặt trái, không cùng chung lý tưởng, dung hòa cái tốt và cái xấu để hướng tới sự công bằng, tiến bộ và đoàn kết quốc tế. Trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện chính sách khoan hồng với những tù binh Pháp. Sau Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến”, nhiều binh sĩ của quân đội Pháp đã bị ta bắt làm tù binh. Người luôn kêu gọi đồng bào và chiến sĩ nêu cao tinh thần chính nghĩa, nhân đạo, khoan nhượng khi đối đãi với các tù binh. Nhân ngày Giáng sinh năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư “Gửi các tù binh Pháp” trong thư viết: “Các bạn, tôi rất lấy làm phiền lòng vì thấy các người đang ở trong tình trạng như thế này. Tôi coi các người là bạn của tôi… Tôi mong một ngày gần đây, hai dân tộc Pháp - Việt có thể cùng cộng tác trong vòng hoà bình và thân ái để mưu cầu hạnh phúc chung cho hai dân tộc. Trong khi chờ đợi, các bạn hãy yên lòng và sống dưới sự che chở của chúng tôi, cho đến khi hết chiến tranh”. Những giá trị tinh hoa văn hóa trong ngoại giao của Hồ Chí Minh đã góp phần to lớn trong công cuộc đấu tranh giành và giữ vững chính quyền cách mạng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế. Cùng với mặt trận chính trị, kinh tế... mặt trận ngoại giao luôn đóng vai trò trọng yếu trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, góp phần tạo nên những thắng lợi hết sức to lớn, làm rạng rỡ lịch sử của dân tộc. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, việc kế thừa và phát huy các giá trị ngoại giao truyền thống, nhất là ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa quyết định then chốt và là chính sách chiến lược để phát triển đất nước. Các chính sách ngoại giao Việt Nam hiện nay nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.n HìnhảnhBácHồ trongbộ trang phục củaHải quânViệt Nam. Chủ tịchHồChíMinh tiếpĐoànđại biểunhân sỹ trí thứcMỹ phảnđối chiến tranhởViệt Nam17/1/1967.ẢnhTư liệuTTXVN. Các bạn, tôi rất lấy làm phiền lòng vì thấy các người đang ở trong tình trạng như thế này. Tôi coi các người là bạn của tôi. …Tôi mong một ngày gần đây, hai dân tộc Pháp - Việt có thể cùng cộng tác trong vòng hoà bình và thân ái để mưu cầu hạnh phúc chung cho hai dân tộc. Trong khi chờ đợi, các bạn hãy yên lòng và sống dưới sự che chở của chúng tôi, cho đến khi hết chiến tranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư “Gửi các tù binh Pháp” nhân Ngày Giáng sinh năm 1946 củaChủ tịchHồChíMinh NGAYNAY.VN 7

Bản Tuyên ngôn Độc lập vượt xa biên giới Khi lời Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên, tiếng nói của dân tộc Việt Nam lập tức nhận được sự đồng cảm từ nhiều trí thức và cộng đồng tiến bộ trên thế giới. Dù nhiều cường quốc phương Tây khi ấy còn bị chi phối bởi tư duy thuộc địa hoặc do dự vì bối cảnh hậu Thế chiến II, nhưng ngay lập tức, trong không khí quốc tế đầy biến động ấy, những tiếng nói từ giới trí thức tiến bộ, báo chí cánh tả và cộng đồng người dân ở Pháp, Mỹ, Anh, Ấn Độ… đã thể hiện sự ngỡ ngàng, tôn trọng và cả đồng cảm với một dân tộc vừa dám cất lên tuyên ngôn về quyền tự do. “Lần đầu tiên, phương Tây biết rằng có một quốc gia tên là Việt Nam, và họ muốn làm chủ đất nước mình”, nhà sử học Mỹ Mark Philip Bradley nhận định trong cuốn Imagining Vietnam and America (năm2000). Chỉ vài ngày sau sự kiện 2/9/1945, báo L’Humanité, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp đã đăng tải toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh. Nhiều trí thức thiên tả Pháp lúc bấy giờ, như Jean-Paul Sartre, Paul Éluard, hay Louis Aragon, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần tự do của nhân dân Việt Nam. Trong một bài xã luận đăng ngày 6/9/1945, L’Humanité viết: “Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một tín hiệu rõ ràng rằng đế chế thực dân đang bước vào thời kỳ cáo chung”. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng phần lớn báo chí chính thống Pháp lúc ấy vẫn còn dè dặt, phản ánh quan điểm chưa nhất quán trong giới cầm quyền về chính sách thuộc địa. TạiMỹ, vào cuối năm1945, bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam đã được đăng tải trên tờ The New York Times (ngày 14/10/1945) và sau đó được nhiều học giả nghiên cứu lại trong các tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Điều khiến giới quan sát Mỹ kinh ngạc là bản Tuyên ngôn đã trích dẫn chính xác cả hai vănkiệnquan trọng của chính nước họ: Tuyên ngôn Độc lập 1776 và Hiến pháp Hoa Kỳ. Một nhà báoMỹ viết:“Một quốc gia nhỏbé nhưngđã tìm ra ngôn ngữ phổ quát của tự do để nói chuyện với cả thế giới”. Một trong những phản ứng thú vị nhất đến từ Ấn Độ, quốc gia cũngđangđấu tranh giành độc lập. Nhà báo và nhà cách mạng Jawaharlal Nehru, sau này là Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, đã ca ngợi cuộc đấu tranh của Việt Nam như một minh chứng sống động rằng chủ nghĩa thực dân không thể tồn tại lâu hơn nữa. Việt Nam tuyên bố độc lập bằng tiếng nói của nhân loại Ngay phần mở đầu, Chủ tịchHồ Chí Minh trích nguyên văn Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776: “Tất cả mọi CHÂU ANH (Dịch và tổng hợp) Tuyên ngôn Độc lập - Ánh sáng dẫn đường cho các dân tộc damàu vươn tới tự do Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt NamDân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn Độc lập được báo chí khắp thế giới dành sự ngưỡng mộ cho Việt Nam, lấy làm cơ sở lý luận cho phong trào đấu tranh đòi độc lập trên thế giới. Và sự thực, nó đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều cuộc cách mạng giải phóng dân tộc sau năm 1945. người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyềnmưu cầu hạnh phúc.” Và tiếp đến là Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cáchmạng Pháp 1789: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.” Đây không chỉ là lời khẳng định quyền chính đáng của dân tộc Việt Nam, mà còn là một chiến lược khôn ngoan để đưa thông điệp đến toàn thế giới bằng chính “ngôn ngữ tư tưởng” của các cường quốc. Trong bối cảnh các trật tự thế giới hậu Thế chiến II đangđược tái thiết, bản tuyên ngôn ấy trở thành tiếng nói tiên phong của phong trào phi thực dân hóa ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Nhà nghiên cứu người Anh Martin Evans khẳng định: “Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đưa ra một bản tuyên ngôn độc lập đúng nghĩa, với lý luận chặt chẽ, văn phong thuyết phục và tính phổ quát. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói thay cho hàng triệu con người bị trị trên toàn thế giới.” Sau khi đọc tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi văn bản chính thức tới các nước đồng minh, đặc biệt là Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman và Liên Hợp Quốc, khẳng định Việt Nam là một quốc gia độc lập và mong được công nhận. Chínhphủ lâm thời nước Việt NamDân chủ Cộnghòa chụp tại Bắc BộPhủ, ngày 28/8/1945. Ảnh: Bảo tàng Lịch sửquốc gia. NGAYNAY.VN 8

Học giả người Mỹ William Duiker trong tiểu sử Ho Chi Minh: A Life đã viết: “Hồ Chí Minh hiểu rằng nếu muốn đất nước mình tồn tại độc lập, ông phải đưa ra những tuyên bố không chỉ vang vọng trong nước, mà còn có thể cộng hưởng trên trường quốc tế”. Sau bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Việt Nam, nhiều quốc gia thuộc địa khác bắt đầu nối bước: Ấn Độ (1947), Indonesia (1949), Tunisia và Morocco (1956), Ghana (1957)... Không phải ngẫu nhiên mà các nhà lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc từ Châu Phi đến Trung Đông đều dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Việt Nam. Nhà cách mạng Ghana Kwame Nkrumah từng tuyên bố: “Chúng tôi xem Việt Nam là ánh sáng dẫn đường cho các dân tộc da màu đang vươn tới tự do”. Và như một sự cộng hưởng lịch sử, đến năm 1966, giữa đỉnh điểm cuộc chiến tranh tại Việt Nam, Tạp chí Time viết: “Chính bản tuyên ngôn ấy, với lý lẽ và niềm tin, chứ không phải vũ khí, đã tạo nên thách thức đầu tiên cho thế giới phương Tây sau Thế chiến II”. Việt Nam trong tâm trí bạn bè quốc tế Ngày 2/9/1945 không chỉ đánh dấu sự ra đời của một quốc gia độc lập, mà còn mở ra một biểu tượng tinh thần mạnh mẽ cho nhiều thế hệ quốc tế. Hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị đọc Tuyên ngôn Độc lập trước hàng chục vạn người, cùng giai điệu Quốc ca cất lên giữa quảng trường BaĐình, đã khắc sâu vào tâm trí bạnbènămchâu.Với họ, đó là khoảnh khắc mà một dân tộc nhỏ bé đã làm nên một tuyên bố vĩ đại: Việt Nam có quyền đứng ngang hàng với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. mạng ở Cuba, từ thơ ca châu Phi đến phim tài liệu Mỹ, hình ảnh đất nước hình chữ S được khắc họa như một “một biểu tượng kiên cường giữa làn sóng của chủ nghĩa bá quyền”. Nhiều tác phẩm nghệ thuật quốc tế lấy cảmhứng từ ViệtNamvàtinhthầncủangày 2/9. Bài thơ “Việt Nam ơi!” của nhà thơ Palestine Mahmoud Darwish; bản nhạc “Bring the Boys Home”của ca sĩ Mỹ Freda Payne; các bộ phimtài liệu của Pháp như “17e parallèle” (Joris Ivens); tiểu thuyết The Quiet American (Graham Greene)… đều thể hiện một Việt Nam vừa đau thương, vừa kiêu hãnh. Tại Cuba, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày Quốc khánh Việt Nam từng được in trên tem thư và xuất hiện trong sách giáo khoa tiểu học. Từ năm 2015, ngày Quốc khánh Việt Nam trở thành dịp để cộng đồng Việt kiều trên toàn thế giới tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm lịch sử, hòa nhạc truyền thống tại Pháp, Đức, Mỹ, Úc, Nhật Bản… Đặc biệt, những buổi lễ chào cờ vào ngày 2/9 tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài luôn thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè quốc tế, trong đó có cả các chính khách, học giả, nhà báo từng theodõi lịch sửViệt Nam. Ngày nay, hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế đã phát triển mạnh mẽ, không chỉ là đất nước của hòa bình, mà còn là quốc gia đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm toàn cầu. Nhưng sâu trong tâm thức quốc tế, ký ức về khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 vẫn là mốc khởi đầu, nơi mà một dân tộc nhỏ với tiếng nói trầm tĩnh nhưng đầy khí phách, đã khiến thế giới phải lắng nghe. n “Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đưa ra một bản tuyên ngôn độc lập đúng nghĩa, với lý luận chặt chẽ, văn phong thuyết phục và tính phổ quát. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói thay cho hàng triệu con người bị trị trên toàn thế giới”. Nhà nghiên cứu Martin Evans Nhiều nhà báo và học giả phươngTây, sau năm1945, đã bắt đầu nhìn Việt Nam không còn qua lăng kính thuộc địa, mà như một tiền tuyến của tiến trình dân chủ hóa toàn cầu. Nhà báo Mỹ David Halberstam, từng đưa tin từ chiến trường Việt Nam, nói trong một buổi phỏng vấn năm 1991: “Việt Nam không chỉ chiến đấu vì độc lập của mình, mà còn đặt ramột câu hỏi đạo lý cho cả thế giới: Tự do liệu có phải là quyền phổ quát của con người, bất kể màu da, dân tộc?”. Khái niệm “Việt Nam” từ đó vượt khỏi bản đồ địa lý, trở thành một biểu tượng văn hóa và chính trị. Từ các lớp học lịch sử ở châu Âu đến những phòng tranh cách Một góc nhìn toàn cảnhQuảng trườngBaĐìnhngày 2/9/1945. Ảnh: Bảo tàng Lịch sửquốc gia. Bức thưBácHồgửi Tổng thốngMỹ Trumanngày 16/2/1946. Cánbộ chiến sĩ đồnBiên phòngHònKhoai (Cà Mau) khẳngđịnh chủ quyềnTổquốc tại Hòn Đá Lẻ - điểmA2 thuộc đường cơ sởđịnhvị lãnhhải Việt Nam- vùng lãnh thổ cuối cùng củaViệt Namvề phíaNam. NGAYNAY.VN 9

Quốc kỳ Việt Nam nền đỏ sao vàng đã được Quốc hội Việt Nam chính thức công nhận trong bản Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9/11/1946: “Cờ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nền đỏ, giữa có sao vàng năm cánh”. Nền cờ màu đỏ tượng trưng dòng máu đỏ, màu của nhiệt huyết, ý chí, niềm tin, “tinh thần hy sinh chiến đấu cách mạng của nhân dân Việt Nam”, ngôi sao màu vàng tượng trưng“ánh sáng của vai trò lãnh đạo cách mạng”, còn là màu da vàng, và năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộcViệt Nam. Quốc kỳ lần đầu tiên tung bay ở Pắc Bó Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 1940, khi phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp và phát xít Nhật diễn ra mạnh mẽ tại các tỉnh miền Nam. Tháng 9/1940, xứ ủy Nam Kỳ họp mở rộng, bàn kế hoạch khởi nghĩa. Một vấn đề quan trọng đặt ra là cần có một lá cờ để khẳng định tổ chức, thống nhất hiệu lệnh chỉ huy và động viên quần chúng. Cuộc họp quyết định phát động khởi nghĩa vào ngày 23/11/1940 và thực hiện di huấn của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - là lấy cờ đỏ sao vàng làm lá cờ khởi nghĩa với ước muốn sau khi đánh đổ thực dân đế quốc thì Quốc kỳ Việt Nam sẽ là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh ở giữa. Ngày 23/11/1940, khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp cùng sự xuất hiện lần đầu tiên của lá cờ đỏ sao vàng, làm lao đao chính quyền đô hộ. Chúng đàn áp khốc liệt cuộc khởi nghĩa. Đến tháng 5/1941, tại rừng Khuổi Nậm, Pắc Bó, tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Lá cờ đỏ sao vàng được treo chính thức lần đầu tiên tại Hội nghị. Năm 1941, trong chương trình Việt Minh xác định “sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp, Nhật, sẽ thành lập một chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc”. Đây được coi là văn bản đầu tiên chính thức quy định Quốc kỳ của nước Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, ngày 5/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 5-SL về việc bãi bỏ cờ quẻ ly và ấn địnhQuốc kỳViệt Nam. Tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III nêu rõ, Sắc lệnh do Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký nêu rõ: Chiểu theo bản tuyên cáo của Hoàng đế Bảo Đại thoái vị ngày 24/8/1945 và bản Tuyên cáo ngày 28/8/1945 về việc thành lập Chính phủ lâm thời dân chủ cộng hoà, sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã đồng ý, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Dân chủ Cộng hòa ra sắc lệnh: Khoản I: CờQuẻ Ly nay bãi bỏ. Khoản II: Quốc kỳ Việt Namấn định như sau này: a) Hình chữ nhật, bề ngang hai phần ba bề dài; b) Nềnmầuđỏ tươi, ởgiữa có sao năm cánh mầu vàng tươi; Kích thước và hình thể đã ấn định trong bản phụ đính theo sắc lệnh này. Bản phụ Sắc lệnh ấn định Quốc kỳViệt Nam: Kích thước: Nền cờ: Bề dài = a, bề ngang = 2/3a. Sao: Từ trung tâm đến hết I góc lồi = 1/5a, từ trung tâm đến I góc lõm= 1/10a. Mầu sắc: Nềnmầuđỏ tươi, THÚY HÀ Cách đây 80 năm, trong mùa Thu cách mạng năm 1945, hàng vạn người dân Việt Nam yêu nước đã tập hợp dưới lá cờ đỏ sao vàng, khai sinh ra nước Việt NamDân chủ Cộng hòa. Biểu tượng thiêng liêng Quy địnhvàquy cách cờTổquốc. Ảnh: Trung tâmlưu trữ Quốc gia III NGAYNAY.VN 10

Sao vàng tươi. Cách đặt sao: Ngôi sao vàng có 5 góc lồi và 5 góc lõm, trung tâm sao đặt đúng trung tâm nền cờ, một góc lồi quay thẳng lên phía trên theo đường AB. Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa I, ngày 31/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, khẳng định tầm vóc của cờ đỏ sao vàng: “Lá cờ đỏ sao vàng đã nhuộm bao nhiêu máu chiến sĩ Việt Namở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đã đi từ Á sang Âu, lại từ Âu sang Á, tới đâu cũng được chào kính cẩn, bây giờ trừ khi cả 25 triệu đồng bào còn ra không ai có quyền gì mà đòi thay đổi nó”. Quốc kỳ Việt Nam nền đỏ sao vàng đã được Quốc hội Việt Nam chính thức công nhận trong bản Hiến pháp nước Việt namDân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9/11/1946: “Cờ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nền đỏ, giữa có sao vàng năm cánh”. Suốt 80 năm qua, trong chặng đường vẻ vang của dân tộc luôn có sự hiện diện của lá cờ đỏ sao vàng năm cánh như một biểu tượng thiêng liêng, trở thành niềm tin, thành ý chí, thành nguồn động lực có sức mạnh vô biên đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn để giành thắng lợi và trở thành niềm tự hào của dân tộc sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Ngày 7/5/1954, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm của tướng Đờ Cát xác nhận sự toàn thắng của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Vào 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, lá cờ ấy lại phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập khẳng định sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam… Niềm tự hào của nhân dân Việt Nam Với việc Chính phủ ban hành Sắc lệnh ấn định Quốc kỳ và được Quốc hội thông qua thể hiện tính thống nhất về mặt pháp lý đối với việc sử dụng Quốc kỳ, quy định cũng như xác nhậnđối với nhândân và quốc tế về biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng năm cánh được sử dụng trang trọng trong tất cả các nghi lễ, các sự kiện quan trọng của nhà nước. Những tài liệu còn lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cho thấy: Trải qua quá trình phát triển của dân tộc, mỗi giai đoạn, lá cờ được chỉnh sửa về hình thức để đẹp hơn và những quy định về sử dụng cũng có những điều chỉnh. So với Quốc kỳ năm 1945, Quốc kỳ nền đỏ sao vàng theo mẫu năm 1956 có một chút điều chỉnh: “Những cánh sao vàng từ nay không làm theo đường cong như trước mà làm theo đường thẳng”. Mặc dù vậy, hồn cốt của lá cờ và nội dung ý nghĩa không hề thay đổi. Năm 1956, cùng với việc ban hành mẫu Quốc kỳ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã ban hành Điều lệ số 974-TTg ngày 21/7/1956 về việc dùng Quốc kỳ. Ngày 2/10/2012, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 3420 /HD-BVHTTDL về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thống nhất việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. Hướng dẫn này được đưa ra căn cứ theo các vănbản quy phạm pháp luật liên quan trong đó có Điều lệ số 974-TTg ngày 21/7/1956 củaThủ tướng Chính phủ về việc dùng Quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo hướng dẫn mới này, về hình Quốc kỳ: “…Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh…”. “… Điểm giữa ngôi sao vàng đặt đúngđiểmgiữa (điểmgiao nhau của hai đường chéo) Quốc kỳ. Khoảng cách từ điểm giữa ngôi sao đến đầu cánh saobằngmột phần nămchiều dài của Quốc kỳ. Một cánh sao có trục vuông góc với cạnh dài Quốc kỳ và hướng thẳng lên phía trên theo đầu cột treo Quốc kỳ. Tạo hình ngôi sao: Từ đầu cánh sao này đến đầu cánh sao đối diện là đường thẳng, không phình ở giữa, cánh sao không bầu. Hai mặt của Quốc kỳ đều có ngôi sao vàng trùng khít nhau. Nền Quốc kỳ màu đỏ tươi, ngôi saomàu vàng tươi...” Hướng dẫn đi kèm chi tiết về cách treo, thời gian treo… Theo đó, lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc, trong những sự kiện quan trọng của đất nước, trên các đườngphố, nhànhà trongmỗi dịp lễ, Tết... Lá cờ đỏ sao vàng tungbay thểhiện cho sự tựdo, độc lập, toàn vẹn của đất nước cũngnhư sựđoàn kếtmột nhà của toàn thể dân tộc ta. n Quốc kỳViệtNamnềnđỏ saovàngđãđượcQuốchội ViệtNam chính thức côngnhận trongbảnHiếnphápnướcViệt namDân chủCộnghòa thôngquangày9/11/1946: “CờcủanướcViệt Namdânchủcộnghòanềnđỏ, giữa có saovàngnămcánh”. của hồn nước, lòng dân NGAYNAY.VN 11

Sáng 19/8, tại điểm cầu chính Trung tâm Hội chợTriển lãmQuốcgia (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Buổi lễ được tổ chức tại 80 điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhìn lại để tự tin làm tiếp những công trình thế kỷ Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng PhạmMinh Chính nêu rõ, hòa chung không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tưng bừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân anh hùng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng là sự kiện tiếp nối những kết quả tích cực, ý nghĩa của lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 80 dự án, công trình với tổng số vốn đầu tư khoảng 450 nghìn tỷ đồng vào ngày 19/4/2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Có thể khẳng định: Độc lập này là sự phấn đấu kiên trì, nỗ lực bền bỉ của nhân dânViệt Nammà giành được. Tự do này là sự anh dũng hi sinh, trường kỳ kháng chiến của nhân dân ta mà có được. Hòa bình này là sự kiên cường, bất khuất của cả dân tộc và dựng nên những chiến công anh hùng trong thế kỷ XX”, Thủ tướng phát biểu. Thủ tướng nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử, quá khứ oai hùng của cha ông, của dân tộc ta; nhìn lại để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất; nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sĩ của dân tộc; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để tự tin, để làm tiếp những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, TPHCM, trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng… Với tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt, hiện nay, chúng ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra, quyết tâmhiện thực hóa 2mục tiêu chiến lược 100 năm. Thủ tướng cho biết, một loạt các tuyến quốc lộ, cao tốc huyết mạch được hình thành, các dự án quan trọng có quy mô lớn, nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế, các khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng y tế, giáo dục, xã hội, thể thao... được đầu tư, xây dựng và khánh thành. Chúng ta đang phấn đấu đến hết năm 2025, cả nước có ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường bộ ven biển; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, khởi công đường sắt tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, triển khai các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng với Lào, Campuchia và các nước ASEAN... Thủ tướng nêu rõ, dịp này, chúng ta tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, 89 dự án, công trình được khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 220 nghìn tỷ đồng, trong đó: Hoàn thành, thông xe 208 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước, đưa vào khai thác gần 2.500 km, cầu Rạch Miễu 2, Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, Hoà HÀVĂN (theo VGP) Không khí đặc biệt, khí thế nỗ lực đặc biệt, sẽ tạo thành Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án, công trình lớn trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng vào sáng 19/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng sự kiện sẽ tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo; đồng thời cho biết vào ngày 19/12/2025, cả nước tiếp tục khánh thành, khởi công đồng loạt các dự án, công trình khác. TổngBí thưTô Lâm, Thủ tướng ChínhphủPhạm MinhChính, nguyênThủ tướngChính phủNguyễnTấn Dũng cùng các đại biểu tham quanTrung tâm Triển lãmViệt Nam. Mở rộngđường cao tốc TP.HCM - LongThành. ẢnhVEC. NGAYNAY.VN 12

đặc biệt, quả đặc biệt Bìnhmở rộng, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô 1.000 giường, Trụ sở Bộ Công an, Trung tâm tài chính quốc tế SaigonMarina…Chưa kể các công trình lớn đã và sẽ được khánh thành trong dịp này như Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4, Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên… Điểm cầu chính của sự kiện là Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia có quy mô 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, được hoàn thành chỉ trong 10 tháng, hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam. Cùng với đó, 161 dự án, công trình được khởi công mới với quy mô đầu tư khoảng 1.060.000 tỷ đồng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, như: cầu Ngọc Hồi kết nối TP. Hà Nội với Hưng Yên, mở rộng cao tốc LongThành - TP.HCM, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Viettel; Trung tâm Công nghệ sinh học Bộ Công an; các công trình hạ tầng công nghiệp; các dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Dự án đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng… Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công với hàng chục nghìn căn hộ. Ngoài ra, phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 334.000 căn được hoàn thành đã trở thành “Công trình Quốc gia đặc biệt”, về đích sớm hơn 5 năm so với mục tiêu Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra. Tổng số vốn đầu tư cho 250 công trình, dự án nói trên chỉ có khoảng 37% là vốn Nhà nước, còn lại khoảng 63% là vốn đầu tư tư nhân (thực hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, vốn Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội). Thêm những công trình biểu tượng mới để bạn bè quốc tế ngưỡng mộ Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng chiến lược của quốc gia, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế… Thủ tướng kỳ vọng, mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam “Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng”; hi vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều. Thủ tướng nêu rõ, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, điểm khởi đầu của kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu. Để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác trong năm 2025, trong đó đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.n Tại buổi lễ, thaymặt LãnhđạoĐảng, Nhànước, TổngBí thưTôLâmtraoHuân chươngLaođộnghạngNhất tặngTậpđoànVingroupvì có thành tíchxuất sắcđột xuất vì đãchỉ đạođầu tưxâydựngcông trìnhxâydựngTrung tâmHội chợTriển lãmQuốcgia. Thủ tướngPhạmMinhChính traoHuânchươngLao độnghạngBa tặngTậpđoànĐiện lựcViệtNam(EVN), Tổngcông tyTruyền tải điệnQuốcgia (EVNNPT) vàChủ tịchHội đồng thànhviênEVNĐặng HoàngAnvì có thành tíchxuất sắc trongviệc thamgiaxâydựngĐườngdây 500kVmạch3QuảngTrạch-PhốNối; traoBằngkhencủaThủ tướngChính phủ tặng12 tập thểvà3cánhâncó thành tíchxuất sắc trongphong trào thi đua500ngàyđêmthi đuahoàn thành3.000kmđườngcao tốc. TổngBí thưTô Lâmthaymặt lãnhđạoĐảng, Nhànước trao tặngHuân chương LaođộnghạngNhất cho ôngPhạmNhật Vượng - Chủ tịchTậpđoànVingroupvì thành tíchđặc biệt xuất sắc củaTậpđoàn tại Trung tâmHội chợTriển lãmQuốc gia. Trung tâmHội chợ triển lãmquốc gia cóquymô90ha, tổngvốnđầu tưhơn7.000 tỷ đồng, được hoàn thành chỉ trong10 tháng. Khánh thànhTrung tâmtài chính quốc tế SaigonMarina. Dựánđườngdây 500kVLàoCai - VĩnhYênvềđích. NGAYNAY.VN 13

