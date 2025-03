An trong cõi bất an

(Ngày Nay) - Người ta thường nói: "Tâm bình thì thế giới bình, tâm an thì thế giới an". Một câu nói đơn giản nhưng hàm chứa triết lý sâu sắc về sự tương quan giữa nội tâm con người và thế giới bên ngoài. Phải chăng, thế giới này vốn dĩ không hề xô bồ, chỉ là tâm ta còn nhiều sóng gió?

Mỗi sáng mai thức dậy, đứng trước ô cửa nhỏ, ngắm nhìn mặt trời lên, ta có thể thấy cảnh vật vẫn vậy, mây vẫn trôi lững lờ, gió vẫn nhè nhẹ lay động tán cây. Nhưng có những ngày, lòng ta nhẹ như gió thoảng, cũng có ngày, lòng nặng như trời sắp giông bão. Khi tâm hồn bình yên, mọi sự vật chung quanh đều trở nên êm đềm, dù mưa giăng hay nắng cháy, ta vẫn thấy đẹp và đáng trân quý. Khi lòng bất an, ngay cả tiếng chim hót cũng có thể khiến ta khó chịu, ngay cả một cơn gió nhẹ cũng làm ta phiền lòng. Rõ ràng, sự an ổn của thế giới bên ngoài phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận và cảm nhận từ bên trong.

Trong dòng đời tấp nập, có đôi khi ta quên mất rằng, gốc rễ của sự an yên không nằm ở sự vật ngoại cảnh mà chính là ở nội tâm ta. Ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác làm ta bất an, mà quên mất rằng chính bản thân ta mới là người quyết định cách mình phản ứng. Một người ôm lòng sân hận thì dù sống trong lâu đài nguy nga vẫn thấy bức bối. Một người mang tâm từ bi, dù giữa cảnh nghèo khó, vẫn có thể mỉm cười an nhiên.

Bình yên không phải là sự vắng mặt của những biến động, mà là khả năng giữ tâm tĩnh giữa những đổi thay. Như một hồ nước trong, dù gió thổi hay sóng vỗ, nếu đủ sâu thì mặt hồ vẫn có thể lặng lẽ phản chiếu bầu trời. Khi ta học được cách chấp nhận và buông bỏ, khi ta không để ngoại cảnh lôi kéo tâm mình vào những cảm xúc tiêu cực, đó chính là khi ta đạt được sự bình an thật sự.

Tâm an là do chính ta tạo ra, không phải nhờ người khác ban tặng. Thế giới này, dù rộng lớn và phức tạp đến đâu, cũng chỉ là phản chiếu của chính ta. Khi mỗi người biết quay về lắng nghe tâm mình, hiểu được điều gì làm mình xao động và điều gì mang lại sự an nhiên, thế giới sẽ tự nhiên trở nên hòa ái hơn. Nếu ta muốn thế gian bình yên, hãy bắt đầu bằng việc làm dịu lòng mình trước. Khi trong lòng ta đầy ắp yêu thương và bao dung, ta sẽ thấy mọi thứ quanh ta cũng nhẹ nhàng và đẹp đẽ hơn.

Cuối cùng, cuộc sống này không phải là để tranh giành hay hơn thua, mà là để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Và khi ta có được sự bình yên ấy, tự nhiên ta sẽ lan tỏa nó ra xung quanh. Thế giới vốn chẳng hề động loạn, chỉ là lòng ta chưa tĩnh. Khi ta bình yên, thế gian sẽ tự khắc hòa điệu cùng ta.