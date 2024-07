Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư thăm, cúng dường trường hạ tại Long An và Đồng Nai

(Ngày Nay) - Ngày 2-7, đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, tiếp tục thăm, thuyết giảng, cúng dường trường hạ tại Long An và Đồng Nai.

Đoàn đi có chư tôn đức: Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Hòa thích Nhựt Hỷ, đồng Phó ban Hoằng pháp T.Ư; Hòa thượng Thích Hiển Chơn, Phó ban Kinh tế - Tài chính T.Ư; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối và hợp tác GHPGVN tại Lào; cùng chư tôn đức Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư...

Tiếp đoàn tại trường hạ chùa Thiên Châu (TP.Tân An, tỉnh Long An), sáng ngày 2-7, có sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Tài, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chức sự, Tăng Ni 13 điểm an cư và Phật tử.

Phát biểu chào mừng, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, thay mặt Ban Thường trực, Tăng Ni an cư bày tỏ niềm hoan hỷ được cung đón đoàn chư tôn đức đến thăm, cúng dường trường hạ tại tỉnh Long An, thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ cho Tăng Ni tỉnh trong sự nghiệp phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Thượng tọa cho biết, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An được thành lập vào năm 1983. Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trải qua 41 năm hoạt động, Phật giáo tỉnh Long An từng bước ổn định, phát triển. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.586 Tăng Ni, 319 cơ sở tự viện, 23 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; tổ chức thành công 14 Đại giới đàn, 23 Khóa bồi dưỡng trụ trì và hành chính Giáo hội; đào tạo 1.000 Tăng Ni sinh tốt nghiệp Trung cấp Phật học, hơn 500 Tăng Ni tốt nghiệp Sơ cấp Phật học.

Từ nhiệm kỳ VIII (2012-2017), hàng năm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mở 9 điểm an cư; năm 2018, có 10 điểm an cư; năm 2020, có 11 điểm an cư, năm 2024 có 13 điểm an cư; có 302 đạo tràng tu học dành cho cư sĩ Phật tử. Hoạt động từ thiện xã hội hàng năm đạt trên 100 tỷ đồng.

Báo cáo tóm tắt công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của tỉnh, Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cho biết, năm nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức 13 điểm an cư tại: chùa Kim Cang (H.Thủ Thừa), chùa Thiên Châu (TP.Tân An), chùa Thiên Khánh (TP.Tân An), chùa Pháp Minh (H.Đức Hòa), chùa Linh Nguyên (H.Đức Hòa), chùa Tào Khê (H.Cần Đước), chùa Tôn Thạnh (H.Cần Giuộc), chùa Hòa Bình (H.Cần Giuộc), chùa Long Hoa (H.Cần Đước), chùa Thiên Phước (TP.Tân An), chùa Long Thành (H.Đức Hòa), tịnh xá Ngọc Tâm (TP.Tân An), chùa Tôn Vân (H.Cần Giuộc), với tổng 906 Tăng Ni (567 hành giả an cư tập trung, 339 vị an cư tại chỗ).

Chương trình tu học tại các trú xứ ngoài các thời khóa đầy đủ theo thiền môn, còn có các buổi học Phật pháp, bồi dưỡng công tác hành chính Giáo hội, kiến thức pháp luật.

Thay mặt đoàn, Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu nhận định Phật giáo tỉnh Long An qua 41 năm thành lập, tiếp nối chư tôn đức đi trước, Hòa thượng Trưởng ban cùng chư tôn đức Ban Trị sự đã xây dựng một tổ chức Tăng đoàn, một cộng đồng Phật tử tại gia tu học theo nề nếp đúng với lời dạy của Đức Phật, luật pháp Nhà nước, Hiến chương Giáo hội.

Hòa thượng chia sẻ 3 tháng an cư là thời điểm thuận duyên để hàng đệ tử Phật thời gian linh thiêng nhất là thời gian hàng đệ tử Phật thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, tăng trưởng giới hạnh. Để có được cơ hội, thời gian sống với niềm hạnh phúc an lạc này, Tăng Ni phải ghi nhớ đến đức từ bi của Phật, ân đức chư vị Tổ sư, chư vị lãnh đạo Giáo hội và chư tôn đức lãnh đạo ở địa phương. Và đâu cũng là thời điểm để hàng cư sĩ tại gia có cơ hội phát huy được tinh thần học đạo, hộ đạo của mình.

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu cảm ơn những lời chia sẻ của Hòa thượng Phó Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư giúp cho Tăng Ni tỉnh nhà thêm nguồn năng lượng tích cực, tinh tấn tu học. Nhân đây, Hòa thượng cũng thông tin thêm đến Tăng Ni, Phật tử tỉnh Long An về những chỉ dạy của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội về việc hoằng pháp phải theo đúng những quy tắc thuyết giảng Ban Hoằng pháp đưa ra, chánh niệm khi sử dụng các nền tảng công nghệ đặc biệt là mạng xã hội.

Sau lời tác bạch cúng dường của Đại đức Thích Minh Thật, Chánh Thư ký Ban kinh Tế - Tài chính T.Ư, chư tôn đức cũng đã trao cúng dường 50 triệu đồng của Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, 50 triệu đồng của chùa Long Hương, 20 triệu đồng Hội từ thiện Tường Nguyên và 10 triệu đồng của Ban Hoằng pháp T.Ư, cùng vật phẩm cúng dường các trường hạ tại Long An.

Sau cảm tạ của Thượng tọa Thích Lệ Trí, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Bửu Chánh đã có thời thuyết pháp đến Tăng Ni an cư tại tỉnh Long An.

Tiếp đó, chiều 2-7, phái đoàn cũng đã đến thăm và cúng dường trường hạ tỉnh Đồng Nai tại chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Tăng Ni đại diện 38 điểm an cư đón tiếp đoàn.

Phát biểu chào mừng Thượng tọa Thích Huệ Khai bày tỏ niềm hoan hỷ được cung đón đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đến thăm và có lời động viên, thuyết pháp sách tấn đến Tăng Ni hành giả an cư tại Đồng Nai.

Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai báo cáo công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ cho biết, GHPGVN tỉnh Đồng Nai có 5 điểm an cư tập trung: chùa Tỉnh Hội, Long Vân, Phật Thiện, Huệ Giác và thiền viện Phước Sơn. Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng chỉ đạo cho Ban Trị sự 11 đơn vị cấp huyện mỗi nơi tổ chức 2 điểm an cư riêng biệt cho Tăng và Ni. Phật giáo tỉnh cũng cho phép những nơi có trên 20 vị Tỳ-kheo trở lên có thể mở điểm an cư. Tổng số có 38 điểm an cư trong toàn tỉnh với tổng cộng 5.349 hành giả.

Các chương trình tu học nghiêm túc theo truyền thống thiền môn, theo từng sơn môn, hệ phái. Trong mùa an cư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng tổ chức đoàn đến thăm các trường hạ và mời các báo cáo viên trao đổi về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật đất đai… đến Tăng Ni.

Thay mặt đoàn, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã chuyển lời thăm hỏi chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đến chư tôn đức Tăng Ni an cư tại tỉnh Đồng Nai. "Đồng Nai một tỉnh đặc biệt có rất đông Tăng Ni, có nhiều sơn môn hệ phái, việc sáng kiến tổ chức nhiều trú xứ an cư tập trung và tại chỗ, thể hiện tinh thần nghiêm túc tu học mùa an cư.", Hòa thượng tán thán.

Hòa thượng cũng nhắn gửi đến Tăng Ni hành giả về công tác hoằng pháp phải theo những quy tắc thuyết giảng của ngành Hoằng pháp, tôn trọng nét đặc thù của từng hệ phái để cùng nhau trưởng dưỡng đạo tâm, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Thay mặt chư tôn đức đoàn, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư tác bạch cúng dường; chư tôn đức đoàn đã trao cúng dường 100 triệu đồng đến chư Tăng Ni an cư tại tỉnh Đồng Nai.

Sau lời phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Hòa thượng Thích Huệ Phước cũng đã có thời thuyết pháp đến chư hành giả an cư.