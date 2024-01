Bộ Nội vụ: Phải xử nghiêm vi phạm của chùa Ba Vàng và trụ trì Thích Thái Trúc Minh

(Ngày Nay) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị chấn chỉnh, xử nghiêm vi phạm của chùa Ba vàng và trụ trì Thích Trúc Thái Minh, xác minh nguồn gốc vật thể được gọi “xá lợi tóc Phật”.

Ngày 4/1, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì cuộc họp với các bộ, ban, ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam về việc chùa Ba Vàng trưng bày vật thể được gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” gây xôn xao dư luận.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, hoạt động của chùa Ba Vàng vi phạm Điều 43, Điều 48, Điều 50 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm, quy định của Nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, GHPG Việt Nam căn cứ quy định của pháp luật, Hiến chương của Giáo hội, quy định của tăng đoàn để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm của cơ sở tôn giáo và sư trụ trì.

Bên cạnh đó, GHPG Việt Nam tiếp tục trao đổi với tăng đoàn Myanmar để xác minh nguồn gốc vật thể được gọi là “xá lợi tóc Đức Phật”, tiền lệ về các hoạt động trưng bày xá lợi, trao đổi, biếu tặng giữa tăng đoàn Phật giáo các quốc gia, kịp thời thông tin tới phật tử, Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục phối hợp, rà soát, xác minh thông tin, vụ việc, gửi báo cáo về Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ để tổng hợp, tham mưu theo chức năng quản lý Nhà nước, trên quan điểm “vi phạm đến đâu, xử lý đến đó”, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và ổn định tình hình xã hội, duy trì môi trường sinh hoạt và hoạt động tôn giáo lành mạnh cho mọi người, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn.

Thứ trưởng nhấn mạnh không để sự việc ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, không để các thông tin xấu, độc gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các hành vi lợi dụng tính chất sự việc để bôi nhọ chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam.

Tại cuộc họp, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết, việc chùa Ba Vàng mời đoàn chức sắc, chư tăng Myanmar sang Việt Nam tổ chức rước, trưng bày cho phật tử chiêm bái vật thể được gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” cùng với việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng, xuất cảnh nhiều lần trong năm 2023 vi phạm các quy định về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo, tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài, lần lượt được quy định tại Điều 48, Điều 43, Điều 50 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.