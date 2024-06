BTS Phật giáo tỉnh Thái Nguyên họp triển khai hoạt động Phật sự và tổ chức khóa tu mùa hè

(Ngày Nay) - Tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên - chùa Phù Liễn (TP.Thái Nguyên) đã diễn ra buổi họp thường kỳ của Ban Trị sự GHPGVN Thái Nguyên với sự tham dự của toàn thể Tăng Ni trụ trì và đang sinh hoạt trên toàn tỉnh.

Buổi họp có sự tham dự chủ tọa của chư tôn đức Phó ban Trị sự tỉnh: Đại đức Thích Chúc Tiếp, Đại đức Thích Đồng Hòa, Đại đức Thích Quảng Thái; Ni sư Thích Thanh Nhàn, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực, thành viên các ban chuyên môn trực thuộc.

Nội dung phiên họp tập trung vào việc triển khai công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, triển khai việc tổ chức khoá tu mua hè và tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản vừa qua.

Buổi họp lắng nghe báo cáo về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản của tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra thành tựu, lan tỏa được những việc tích cực trong nhân dân, Phật tử, quần chúng.

Đại đức Thích Chúc Tiếp cho biết, lễ tác pháp An cư kiết hạ của chư tôn đức GHPGVN tỉnh sẽ được tổ chức theo truyền thống hậu an cư; lễ tác pháp an cư vào ngày 16-5 ÂL và Tự tứ kết thúc an cư vào ngày 16-8 ÂL.

Chư tôn đức thảo luận tại phiên họp về công tác tổ chức khóa tu mùa hè theo thông bạch chỉ đạo của T.Ư GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có văn bản hướng dẫn cụ thể đến các chùa trong toàn tỉnh về việc tổ chức khoá tu mùa hè. Khóa tu sẽ là cơ hội tốt nhất để hoằng pháp đến với giới trẻ trong thời đại hiện nay.

Đúc kết và chỉ đạo cuộc họp, đại diện Thường trực Ban Trị sự mong muốn chư tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh, thành viên các ban chuyên môn trực thuộc lưu tâm đến các nội dung hoạt động Phật sự và chương trình An cư kiết hạ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đề ra; đồng thời triển khai một cách đồng bộ, hướng đến sự tôn nghiêm, trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội.