Giữ vững tâm

(Ngày Nay) - Phòng hộ tâm không phải làm ngơ trước hiểm nguy, mà là giữ sự bình tĩnh, niềm tin và lòng từ bi ngay cả khi mưa gió bủa vây.

Đức Phật từng dạy trong Kinh Pháp Cú (kệ 81):

“Như núi đá kiên cố,

Không gió nào lay động,

Cũng vậy giữa khen chê,

Người trí tâm bất động.”

Phòng hộ tâm không phải là làm ngơ trước hiểm nguy, mà là giữ sự bình tĩnh, niềm tin và lòng từ bi ngay cả khi mưa gió bủa vây. Người biết phòng hộ tâm sẽ không bị cuốn theo sợ hãi, mà biết hành động thiết thực: gia cố mái nhà, chuẩn bị nhu yếu phẩm, nhắc nhở người thân, đồng thời gieo niềm an ổn cho cộng đồng bằng sự vững chãi của mình.

Trong mỗi biến động của thiên nhiên hay cuộc đời, đó cũng là lúc để ta quán chiếu lại chính mình. Khi đối diện với khó khăn, ta dễ nhận ra những cảm xúc khởi lên như lo lắng, bất an hay nóng nảy.

Quán chiếu giúp ta nhìn rõ và lắng dịu những cảm xúc ấy, để không bị cuốn theo, mà trở về với sự an tĩnh vốn có. Nhờ vậy, ta thêm vững vàng, sáng suốt và có thể đem sự bình an lan tỏa đến những người xung quanh.

Giờ phút này, khi siêu bão Ragasa đang tiến gần, chúng ta cùng nhắc nhau: hãy chuẩn bị chu đáo, vừa vững vàng tâm ý vừa đoàn kết sẻ chia. Cơn bão nào rồi cũng sẽ qua, nhưng tình người và sức mạnh nội tâm sẽ là ngọn đèn soi sáng giúp chúng ta đi qua bóng tối.