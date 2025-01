Nghị quyết Hội nghị Thường niên kỳ 4 - Khóa IX (2022-2027) GHPGVN gồm 15 điểm

(Ngày Nay) - Hội nghị Thường niên kỳ 4 - Khóa IX GHPGVN được tiếp tục tiến hành vào ngày 5-1-2025, tại Văn phòng 2 T.Ư - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), thống nhất thông qua Nghị quyết vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Hội nghị đặt dưới sự chứng minh tối cao của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; chư vị Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; chủ trì hội nghị do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Qua một ngày làm việc khẩn trương trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2024 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2025 của GHPGVN; những ý kiến phát biểu của các đại biểu các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự các địa phương và quý đại biểu tham dự, Hội nghị đã nhất trí với bản quyết nghị gồm 15 điểm vào lúc 16 giờ cùng ngày.

1. Thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2024 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2025 của GHPGVN.

2. Hội nghị nhất trí và cử hành nghi thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027).

3. Hội nghị nhất trí suy cử Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, nhiệm kỳ IX (2022-2027).

4. Hội nghị đã cử hành nghi thức trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho chư tôn đức Tăng Ni lên hàng giáo phẩm, gồm: 32 vị Hòa thượng, 170 vị Thượng tọa, 60 vị Ni trưởng, 380 vị Ni sư (đính kèm danh sách).

5. Hội nghị đón nhận và y giáo phụng hành những lời đạo từ của Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và quyết tâm đoàn kết, hòa hợp thực hiện thành công các Phật sự năm 2025.

6. Hội nghị nhất trí và quyết tâm thực hiện Giáo chỉ của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; chủ trương và kế hoạch thực hiện theo nội dung tờ trình của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư về việc tổ chức Đại Giới đàn tập trung theo khu vực. Giao Ban Tăng sự T.Ư tổ chức thí điểm Đại Giới đàn tập trung khu vực miền Đông Nam Bộ tại tỉnh Bình Dương và hoàn thiện bộ Quy tắc tổ chức Đại giới đàn tập trung theo khu vực.

7. Giao Ban Thư ký tiếp tục hoàn thiện kịch bản tổng thể và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; tổ chức Hội nghị lần 2 Ủy ban Tổ chức Quốc tế ICDV tại TP.HCM vào tháng 3-2025.

8. Quyết tâm thực hiện Thông bạch số 400/TB-HĐTS của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự về việc vận động tài chính cúng dàng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM. Các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các địa phương thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đóng góp dự kiến trong Thông bạch. Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử, doanh nhân, doanh nghiệp cúng dường, tài trợ kinh phí tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

9. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các cấp tổ chức Đại lễ Vesak năm 2025 tại địa phương; tích cực hưởng ứng những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025: Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); Lễ kỷ niệm 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

10. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các cấp (nếu có nhu cầu và điều kiện thuận lợi) tiến hành Hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2022-2027); thời gian hội nghị kết thúc vào Quý III-2025.

11. Ban Thư ký dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ (2026-2031). Dự thảo đề án thực hiện chủ trương của Giáo hội hưởng ứng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng: Tinh - gọn - mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả mà Đảng, Nhà nước ta đang tiến hành.

12. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tiếp tục tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nếp sống văn hóa an toàn khi tham gia giao thông; phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại các cơ sở thờ tự; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; tập trung tổ chức Lễ hội Xuân Ất Tỵ vui tươi, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm.

13. Hội nghị ghi nhận ý kiến phát biểu của ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và tất cả ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị. Giao Ban Thư ký nghiên cứu tiếp thu đúc kết và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự năm 2025.

14. Hội nghị nhất trí về báo cáo tài chính thu chi của GHPGVN.

15. Giao Ban Thư ký Hội đồng Trị sự và 2 Văn phòng Trung ương Giáo hội triển khai Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 - Khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN để phổ biến và thi hành; chuẩn bị các nội dung liên hệ cho Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.