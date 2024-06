Thành phố Uông Bí yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin về khoá tu mùa hè tại chùa Ba Vàng

(Ngày Nay) - Theo Phòng Nội vụ TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), phòng đã nắm được những thông tin ồn ào chung quanh khoá tu mùa hè tại chùa Ba Vàng và sẽ phối hợp với GHPGVN TP. Uông Bí để xác minh.

Những ngày vừa qua, nhiều video được cho là ở khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cụ thể, một video được cho là trong khóa tu mùa hè có xuất hiện cảnh quay những cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng không kiểm soát được cơ thể, được cho là "vong nhập" khi trụ trì chùa Ba Vàng là Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật. Sau đó là những lời nhà chùa giải thích về sự việc rằng do nghiệp từ kiếp trước…

Video này được nhiều người chia sẻ và bình luận. Đa phần bày tỏ sự không đồng tình về cách giải thích của nhà chùa. Một số người khác đặt ra câu hỏi về việc liệu cách giảng dạy của nhà chùa có phù hợp không? Việc quản lý nội dung học trong những khoá tu mùa hè được thực hiện ra sao?

Liên quan đến vụ việc này, chính quyền TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã có những phản hồi ban đầu. Trao đổi với báo chí, Trưởng phòng Nội vụ TP. Uông Bí cho biết không chỉ chùa Ba Vàng, các chùa muốn tổ chức khoá tu mùa hè đều phải xin ý kiến của các cơ quan, ban, ngành để bảo đảm trong công tác tổ chức. Đặc biệt, việc tổ chức khóa tu mùa hè phải được Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương phê duyệt, đồng ý.

Theo đó, ngày 30/3/2024, GHPGVN đã có Thông bạch về việc tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử trong dịp hè 2024.

Văn bản này của GHPGVN được gửi tới các ban, viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố nêu rõ mục đích việc tổ chức các khóa tu mùa hè, trại hè, hội trại, khóa tu gieo duyên, trại huấn luyện, bồi dưỡng các bậc của gia đình Phật tử…

Từ nội dung hướng dẫn này, ngày 23/5, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đã có văn bản về kế hoạch tổ chức khoá tu mùa hè tại chùa Ba Vàng gửi xin ý kiến của GHPGVN TP. Uông Bí, UBND TP. Uông Bí và các cơ quan chức năng. Nội dung, kế hoạch khoá tu được xây dựng theo đúng Thông bạch của GHPGVN.

Cũng theo Trưởng phòng Nội vụ TP. Uông Bí, sau khi nhận được kế hoạch của chùa Ba Vàng, phòng Nội vụ đã chủ trì, cùng phối hợp với các ban ngành, thành lập đoàn kiểm tra của thành phố, kiểm tra việc chấp hành các quy định nhà nước, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế… tại chùa.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu chùa Ba Vàng chỉ thực hiện khoá tu mùa hè khi bảo đảm các quy định của nhà nước và quy định tại Thông bạch số 95 của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Qua hai lần kiểm tra và có ý kiến, đến ngày 12/6, GHPGVN TP. Uông Bí đã có văn bản chấp thuận cho chùa Ba Vàng tổ chức ba khoá tu với các chủ đề, nội dung, thời gian dự kiến, địa điểm, số lượng và độ tuổi khoá sinh tham dự như kế hoạch chùa Ba Vàng đã gửi.

GHPGVN TP. Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng và Ban tổ chức khoá tu thực hiện đúng kế hoạch tổ chức, nội dung diễn giảng và nội dung giao lưu phải phù hợp với giáo lý đạo phật và truyền thống văn hoá dân tộc, bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tính mạng sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý truyền thông theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo ngày 17-6 của UBND TP. Uông Bí, khoá tu mùa hè (khoá 1) tại chùa Ba Vàng diễn ra từ ngày 13 đến ngày 19/6 với tổng số 6.108 khoá sinh, các nội dung chương trình của chùa Ba Vàng đều thực hiện đúng theo kế hoạch.

Về những nội dung đang được chia sẻ trên mạng xã hội, Trưởng phòng Nội vụ TP. Uông Bí khẳng định, đã nắm được sự việc và sẽ cùng phối hợp các phòng ban liên quan và GHPGVN TP. Uông Bí xác minh làm rõ sự việc.