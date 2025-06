Thiền định và chánh niệm là một trong 7 thói quen kéo dài tuổi thọ

(Ngày Nay) - Các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị tập thể dục, thiền định, kết nối bạn bè, thay đổi chế độ ăn, ngủ đủ giấc, bắt đầu ngày mới với ánh mặt trời và hạn chế rượu bia để kéo dài tuổi thọ.

Nhiều người mong muốn sống lâu hơn nhưng lại e ngại việc thay đổi lối sống. Các lời khuyên như "ăn uống lành mạnh" hay "tập thể dục" thường quá chung chung. Tuy nhiên, những thay đổi nhỏ cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Bạn không cần phải từ bỏ bánh ngọt, kiêng hoàn toàn rượu bia hay đăng ký tập gym đắt tiền.

Vận động thường xuyên hơn

7.000 bước mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong sớm tới 70% ở người trung niên. Tiến sĩ Tobias Dang, bác sĩ tâm thần tại Kaiser Permanente, khuyên nên tìm cách tăng số bước chân hàng ngày bằng những việc đơn giản như đỗ xe xa cửa hàng hơn hoặc đi bộ 5 phút giữa các cuộc họp.

Nếu không thích đi bộ, bạn có thể tìm hoạt động khác yêu thích như yoga, khiêu vũ, lướt sóng. "Nếu thấy vui, bạn sẽ duy trì", tiến sĩ Dang nói.

Thiền định và chánh niệm

Nghiên cứu gần đây cho thấy thiền, yoga, chánh niệm và thở chậm có thể giúp sống lâu hơn. Tiến sĩ Joseph Mercola, tác giả cuốn "Your Guide to Cellular Health", cho biết các bài tập này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nguyên nhân của 20% ca tử vong. Chỉ cần 5 phút trước khi đi ngủ mỗi ngày là đủ.

Tiến sĩ Dang gợi ý ngồi yên, nhắm mắt và hít thở sâu hoặc tìm cách khác như quan sát các vật có màu sắc cầu vồng, đi dạo, dùng ứng dụng thiền.

Kết nối bạn bè

Duy trì các mối quan hệ xã hội gần gũi rất quan trọng để sống lâu và khỏe mạnh hơn. Cựu Tổng Y sĩ Mỹ Vivek Murthy so sánh tác hại của sự cô đơn tương đương với hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Các mối quan hệ tốt có thể cải thiện 50% khả năng sống sót.

Tiến sĩ Dang và Tiến sĩ Rachel Marquez khuyên nên dành thời gian mỗi ngày để củng cố các mối quan hệ, ngay cả những cuộc trò chuyện ngắn với nhân viên pha chế, hàng xóm hay gọi điện cho bạn bè cũng có ý nghĩa.

Thay đổi nhỏ trong chế độ ăn

"Nếu muốn sống lâu hơn, hãy bắt đầu với những gì trên đĩa của bạn", Tiến sĩ Mercola nói. Một nghiên cứu của Harvard cho thấy cải thiện chế độ ăn trong 12 năm giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong.

Theo Tiến sĩ Michael Greger, tác giả cuốn "How Not to Die", 5 thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống có thể giúp sống lâu hơn: ăn nhiều đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và ít thịt, nước ngọt. Tiến sĩ Wynnelena Canio khuyến nghị nên thay thế sữa nguyên kem bằng sữa không béo, thay đổi bữa phụ bằng các loại hạt hoặc trái cây.

Tiến sĩ Greger nhấn mạnh bạn có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích vào ngày sinh nhật hoặc dịp đặc biệt, "nhưng hàng ngày, chúng ta nên tập trung vào thực phẩm tự nhiên".

Ngủ đủ giấc

Một trong những cách tốt nhất để kéo dài tuổi thọ là cải thiện giấc ngủ, theo tiến sĩ Florence Comite, giám đốc điều hành của Comite Center for Precision Medicine and Healthy Longevity.

Theo Mayo Clinic, nam giới ngủ đủ giấc sống lâu hơn 5 năm so với người thiếu ngủ. "Hãy ngủ 6 đến 8 tiếng mỗi đêm để đảm bảo giấc ngủ sâu, trẻ hóa hệ miễn dịch và cảm thấy nghỉ ngơi", tiến sĩ Comite nói.

Bắt đầu ngày mới với ánh nắng mặt trời

Dành 5 đến 10 phút dưới ánh nắng mặt trời sau khi thức dậy giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, điều hòa giấc ngủ, hormone, trao đổi chất và chức năng miễn dịch, theo Marquez.

Hạn chế rượu bia

Tiến sĩ Naushira Pandya, giáo sư khoa lão khoa tại Đại học Nova Southeastern, cho biết không cần phải bỏ rượu hoàn toàn, nhưng uống có trách nhiệm sẽ tốt hơn.

"Lạm dụng rượu bia, hơn một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới, rất có hại và có thể dẫn đến bệnh gan mạn tính, suy tim, té ngã hoặc tai nạn, có thể gây tử vong", bà nói.