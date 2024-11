Triển lãm “Sáng đạo trong đời” nâng cao nhận thức về đạo Phật

(Ngày Nay) - Hòa thượng Thích Thọ Lạc nói xem triển lãm ‘Sáng đạo trong đời’ chúng ta, như được chiêm ngưỡng một thế giới nội tâm thanh tịnh, nơi mà tình yêu thương và lòng từ bi được lan tỏa.

Triển lãm Sáng đạo trong đời đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Hà Nội (45 Tràng Tiền, Hà Nội), giới thiệu tới người xem 51 tác phẩm hội họa đa dạng chất liệu và phong cách của 12 họa sĩ về cùng chủ đề đạo Phật.

Đó là các họa sĩ: Lê Tuấn Anh (Tuấn Choai), Trịnh Sinh Nha, Lê Bá Cầu, Cấn Mạnh Tưởng, Nguyễn Phan Bách, Nguyễn Xuân Hoàng (Hoàng Gà), Nguyễn Văn Nghĩa, Hoàng Hương Giang, Trường Thịnh, Thu Hằng, Nguyễn Thu Thủy, Long KJ.

Triển lãm do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 sẽ diễn ra tại TP.HCM.

Mỗi họa sĩ mang một phong cách riêng, từ hiện thực tới trừu tượng; một đề tài riêng, nhưng tựu trung đều là những chiêm nghiệm về đời sống bằng tinh thần Phật pháp.

Dù vẽ một ngôi chùa, Đức Phật, Quan Âm Bồ-tát hay những bông sen,… thì các tác phẩm đều cho thấy nội tâm yên bình của người nghệ sĩ. Tình thương, lòng nhân ái và trí tuệ của đạo Phật là những thứ người xem có thể cảm nhận được khi đến với phòng tranh này.

Những bức tranh sơn mài khổ lớn vẽ những ngôi chùa lẩn khuất giữa mênh mông núi rừng của Lê Bá Cầu nhắc người xem tìm về chốn thiêng trong lòng mình, một ngôi chùa chính trong tâm mình.

Người xem được thấy lại những trong trẻo, bình yên trong các bức tranh vẽ Đức Phật, Đức Quan Âm của anh sau một đoạn dài nhiều "quằn quại".

Tinh thần Phật giáo cũng tràn ngập trong các tác phẩm Cõi thiêng, Đắc đạo, Chùa Trấn Quốc, Sóng, Sương sớm… của Lê Anh Tuấn; hay những tác phẩm của Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Thế Long, Nguyễn Phan Bách…Nguyễn Xuân Hoàng trong triển lãm này cũng là một bất ngờ.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - trưởng Ban Văn hóa TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - tại buổi khai mạc triển lãm ngày 21/11 nói đến triển lãm, chúng ta như được chiêm ngưỡng một thế giới nội tâm thanh tịnh, nơi mà tình yêu thương và lòng từ bi được lan tỏa.

Các họa sĩ đã khéo léo truyền tải những thông điệp về lòng từ bi, trí tuệ, sự giác ngộ... qua các tác phẩm hội họa. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng những thành quả sáng tạo của các họa sĩ, trầm trồ trước tài năng của họ, đồng thời suy ngẫm về những giá trị cốt lõi của cuộc sống.

Triển lãm kéo dài đến ngày 28/11.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết thời gian qua, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công hai sự kiện ý nghĩa: chương trình văn nghệ mừng lễ Vu lan vào tháng 8 tại chùa Diệc, Nghệ An, và chương trình văn nghệ Sáng đạo trong đời vào tháng 10 tại chùa An Thái, Nghệ An.

Các chương trình này không chỉ góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo mà còn là dịp để cộng đồng giao lưu, học hỏi, nâng cao nhận thức về đạo Phật, đồng thời thúc đẩy giáo dục đạo đức và lối sống tích cực theo tinh thần Phật giáo