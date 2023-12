Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2023

(Ngày Nay) - Tại chùa Bầu (TP.Vĩnh Yên), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2023 và dự thảo phương hướng hoạt động năm 2024.

Chứng minh và tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; chư vị Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Đại đức Thích Tâm Vượng, Ni sư Thích Đàm Khang cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh;

Ông Bạch Quang Toàn, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Hữu Thái, Phó phòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh; ông Phan Công Anh, Phó Trưởng Công an TP.Vĩnh Yên; cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố...

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết, trong năm 2023, được sự quan tâm của lãnh đạo Giáo hội, chính quyền, ban ngành các cấp, Ban Trị sự cùng với Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn tỉnh đã khắc phục những khó khăn, hợp sức với nhân dân địa phương, tiếp nối truyền thống Từ bi - Trí tuệ của Phật giáo, phát huy chính tín, đem giáo lý nhà Phật truyền bá vào quần chúng nhân dân; tổ chức những ngày lễ long trọng trang nghiêm, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

Ban Trị sự cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, duy trì xây dựng tôn tạo cảnh quan chùa ngày một khang trang, làm chỗ dựa tinh thần và là nơi tham quan cho du khách thập phương.

Tại hội nghị, Ni sư Thích nữ Viên Đăng, Chánh Thư ký Ban Trị sự đã đọc báo cáo tổng kết Phật sự năm 2023, trong đó có những hoạt động nổi bật như: tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm và chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo; tổ chức thành công khóa An cư kiết hạ, Đại giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023; trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức; thực hiện công tác từ thiện xã hội hơn 6 tỷ đồng...

Trong bản dự thảo phương hướng hoạt động năm 2024, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, giải quyết những khó khăn còn tồn đọng.

Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các ban, ngành của tỉnh, thành phố…

Đúc kết hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Lâm tán thán sự nỗ lực của chư tôn đức trong Ban Trị sự, chư Tăng Ni các tự viện luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành các Phật sự mà Giáo hội giao phó. Thượng tọa Phó ban Thường trực Ban Trị sự mong rằng, trong năm 2024, chư tôn đức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chấp hành tốt Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, pháp luật Nhà nước để góp phần xây dựng ngôi nhà chung GHPGVN ngày càng phát triển.