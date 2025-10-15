Vun bồi hạt giống chánh niệm

(Ngày Nay) - Những ngày thiền đầu tiên, hành giả đã nhận được hạt giống chánh niệm. Công việc của hành giả là phải cố gắng vun bồi sao cho nó lớn mạnh bằng liên tục theo dõi, ghi nhận các hiện tượng thân tâm sanh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại, từ thô đến tế...

Trong toàn thể tri kiến của Đức Phật, Ngài chỉ truyền dạy con đường thoát khổ cho chúng sanh, bắt đầu với kinh nghiệm về cái khổ của vô thường, rồi từ đó mới thật sự thấy được cái vui thường hằng.

Sự an vui này ta phải trả một giá rất đắt bằng công trình tu niệm kiên trì và dài lâu.

Từ tâm thức vận hành như một máy vi tính (computer) có nhiều nút, Đức Phật đã chọn ra nút chánh niệm hay là trí nhớ trong hiện tại để làm chuẩn.

Bấm đúng được nút này, các trạng thái tâm bất thiện sẽ bị đoạn trừ, các trạng thái tâm thiện khởi sanh và nhờ vậy tâm được an vui.

Tâm luôn vô thường, không ngừng tạo tác vì muốn trở thành cái khác hơn, mới hơn.

Chỉ khi kinh nghiệm được cái thường, cái bình an rồi, tâm mới không còn phóng dật, tạo tác nữa.

Những ngày thiền đầu tiên, hành giả đã nhận được hạt giống chánh niệm. Công việc của hành giả là phải cố gắng vun bồi sao cho nó lớn mạnh bằng liên tục theo dõi, ghi nhận các hiện tượng thân tâm sanh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại, từ thô đến tế.

Đến lúc thuần thục, chánh niệm sẽ tự động làm việc nhịp nhàng với các trạng thái tâm khác. Bấy giờ tâm sẽ dễ dạy, không còn phải nhắc bảo từng chút nữa. Tâm sẽ ở yên, không còn lang thang đây đó và kế tiếp sẽ tiến tới kinh nghiệm, hiểu biết những sự thật thâm sâu về danh sắc.

Giống như đầu tiên ta nhận được một hột xoài, kế đến ươm xuống đất, rồi hằng ngày ta phải tưới nước cho đến khi hột nẩy mầm thành cây con.

Lúc cây còn non, phải thường xuyên chăm sóc như bắt sâu, nhổ cỏ và mỗi năm phải bón phân vài lần. Đến khi lớn mạnh, cây đủ sức tự hút nước sâu trong lòng đất, trổ cành, ra hoa và cho ta nhiều trái ngọt.