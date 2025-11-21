Bộ đôi SUV XC60 và Sedan S90 mới ra mắt tại không gian triển lãm Drive. Life.

Lấy cảm hứng từ thông điệp Drive. Life (Lái an toàn. Sống trọn vẹn), triển lãm mở ra một hành trình thị giác và cảm xúc, tái hiện chặng đường lịch sử - nơi di sản tiếp tục được kể lại và lan tỏa bằng những trải nghiệm giàu xúc cảm. Khách tham quan sẽ được dẫn lối đến nhiều không gian khác nhau, nơi tôn vinh những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống và tìm thấy sự kết nối với chính mình, với thiên nhiên và với những giá trị đích thực. Mỗi khu vực là một chương trong câu chuyện về phong cách sống thư thái, sự phát triển bền vững, an toàn trứ danh và triết lý lấy con người làm trung tâm, tạo nên giá trị cốt lõi của Volvo.

Tâm điểm của sự kiện là việc trình làng đồng thời hai mẫu xe: XC60 – mẫu xe SUV bán chạy nhất của Volvo trên toàn cầu và mẫu Sedan sang trọng S90 với các trang bị nâng cấp toàn diện. Không chỉ mang ngôn ngữ thiết kế mới mà hai dòng xe này còn tập trung nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số cũng như sự tiện nghi trong khoang lái, thể hiện rõ định hướng phát triển và sự quan tâm sâu sắc tới những ai yêu mến thương hiệu.

Ông Nguyễn Anh Linh, Tổng Giám Đốc Volvo Car Việt Nam, cho biết: “Tại Việt Nam, Volvo đã vượt xa vai trò của một nhà sản xuất ô tô. Volvo đã chinh phục khách hàng Việt Nam không chỉ bởi dải sản phẩm chất lượng mà còn là người bạn đồng hành, nơi khách hàng tìm thấy sự an tâm trọn vẹn trên mọi hành trình. Và ngày hôm nay, tôi rất phấn khởi khi mang đến hai dòng xe được yêu mến trên toàn cầu của Volvo về thị trường Việt Nam: đó là phiên bản mới của dòng xe SUV XC60 và Sedan S90. Hai dòng xe này đại diện cho tất cả những gì Volvo hướng đến – thiết kế thanh lịch, chuẩn mực an toàn và nâng cao trải nghiệm thực tế. Tôi tin rằng đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm trải nghiệm lái tinh tế, kiến tạo tương lai bền vững và phù hợp mọi phong cách sống.”

Ông Mikael Hagsten-Nielsen, Giám Đốc Vận Hành Đại lý và Dịch Vụ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nhấn mạnh: “Việc giới thiệu đồng thời các phiên bản mới của XC60 và S90 thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của chúng tôi vào tiềm năng của thị trường Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Đối với Volvo, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là thị trường chiến lược trong việc thúc đẩy tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Những cải tiến trên hai mẫu xe này không chỉ là nâng cấp về sản phẩm, mà còn là sự thấu hiểu và đáp ứng những mong đợi ngày càng cao của khách hàng trong khu vực về một chiếc xe sang trọng, an toàn và bền vững. Chúng tôi tự hào tiếp tục mang di sản an toàn và tinh hoa thiết kế Scandinavian đến gần hơn với khách hàng Việt.”

Volvo XC60 – Mẫu SUV bán chạy nhất của Volvo. Hoàn thiện hơn bao giờ hết.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2008, mẫu SUV 5 chỗ ngồi Volvo XC60 đã liên tục giữ vững vị thế là dòng xe bán chạy nhất của Volvo trên toàn thế giới với hơn 2,7 triệu chiếc được giao đến khách hàng. Sự tăng trưởng bền vững của XC60 đã củng cố vai trò chủ lực của mẫu SUV này trong chiến lược điện hóa và phát triển kinh doanh toàn cầu của thương hiệu. Mẫu SUV thành công bậc nhất của Volvo nay được cải tiến với hàng loạt chi tiết nâng cấp, mang đến một phiên bản hoàn thiện hơn, tập trung vào sự tinh tế trong thiết kế, nâng cao trải nghiệm người dùng và niềm vui lái trên mọi cung đường.

Diện mạo của XC60 phiên bản nâng cấp tiếp tục khẳng định phong thái SUV Scandinavian thanh lịch. Tại phần đầu xe, lưới tản nhiệt được thiết kế mới nổi bật với họa tiết lưới đan chéo cùng logo mới tinh xảo, mang đến một dáng vẻ hiện đại và uy lực. Cụm đèn hậu được tinh chỉnh với diện mạo tối màu hơn, thông qua việc thay thế các chi tiết mạ crôm bên trong bằng sắc đen. Công nghệ Full LED có khả năng chiếu sáng mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng, giúp tăng cường khả năng quan sát trong mọi điều kiện ánh sáng và thời tiết.

Mâm xe hợp kim mới có kích thước 19-inch năm chấu kép, được hoàn thiện với những đường cắt kim cương, kết hợp cùng sự tương phản tinh tế giữa màu nhôm kim loại nguyên bản và lớp sơn đen bóng cao cấp. Thiết kế mâm mới không chỉ cải thiện tính khí động học mà còn bứt phá về phong cách.

Bên cạnh 4 màu sơn đã có ở phiên bản tiền nhiệm, XC60 phiên bản mới được bổ sung màu ngoại thất Forest Lake – sắc xanh lục trầm có ánh nhũ ngọc lam, lấy cảm hứng từ những hồ nước và cánh rừng Bắc Âu, cân bằng giữa sự tĩnh tại sâu lắng và nội lực tinh tế. Sự bổ sung độc đáo này không chỉ làm đa dạng lựa chọn của khách hàng về một chiếc Volvo XC60 đậm dấu ấn cá nhân, mà còn là tuyên ngôn về phong cách thiết kế hài hòa giữa công nghệ và sinh thái, mang lại sự sang trọng, khí chất.

Bước vào bên trong, khoang nội thất của mẫu SUV dành cho 5 người mở ra không gian của một phòng khách theo phong cách Scandinavian đương đại – tinh tế, ấm cúng, và được chế tác tỉ mỉ từ những vật liệu cao cấp mới.

Khu vực điều khiển trung tâm được tái thiết kế một cách thông minh: nắp trượt bằng gỗ tự nhiên thanh lịch, nhẹ nhàng ẩn đi giá để ly 2+1 mới; bộ sạc không dây được bố trí lại ở phía trước để tối ưu hóa sự thuận tiện. Trải nghiệm âm thanh cùng hệ thống loa Bowers & Wilkins High Fidelity được nâng lên một tầm cao với lưới loa bằng thép không gỉ, thiết kế mới ba chiều được chạm khắc hai lớp tinh xảo - tái hiện chân thực ý đồ của người nghệ sĩ, giúp dòng xe Volvo XC60 có được một trong những hệ thống âm thanh tốt nhất dành cho ô tô.

Sự sang trọng của XC60 được cảm nhận qua từng điểm chạm. Các chi tiết ốp trang trí mới từ gỗ tự nhiên, mang hơi thở của thiên nhiên Bắc Âu vào trong không gian xe. Vô- lăng bọc da tổng hợp được hoàn thiện thủ công tỉ mỉ, đi cùng logo mới hiện đại. Volvo XC60 có thêm lựa chọn mới về chất liệu ghế: Quilted Nordico là một loại da tổng hợp, được tạo nên từ vật liệu tái chế có nguồn gốc sinh học tại những khu rừng Thụy Điển và Phần Lan, mang vẻ trang nhã, mềm mại. Trong khi đó, da Nappa vốn có vẫn là một lựa chọn êm ái, dễ chịu cùng hệ thống làm mát tích hợp, hoàn hảo cho những chuyến đi dài.

Hơn hết, bằng cách gia cố các trụ và vách ngăn động cơ với vật liệu cách âm và mút tiêu âm tiên tiến, khoang cabin XC60 đã được giảm thiểu đáng kể tiếng ồn từ động cơ, mặt đường và gió, giúp hành khách trên xe thư giãn và tận hưởng trọn vẹn hơn hành trình. Bên cạnh đó, XC60 phiên bản nâng cấp còn được trang bị công nghệ lọc không khí hiện đại nhằm đảm bảo sức khỏe và sự thư thái cho người ngồi trong xe.

Phiên bản nâng cấp nổi bật với màn hình trung tâm 11,2-inch. Màn hình này không chỉ tích hợp công nghệ chống phản quang và chống chói LCF, đảm bảo hiển thị sắc nét dưới mọi điều kiện ánh sáng, mà còn có định dạng dọc giúp tối ưu hóa việc xem bản đồ và tương tác. Hệ điều hành Google Automotive Service (GAS) cùng nền tảng phần cứng Snapdragon Cockpit thế hệ mới từ Qualcomm mang lại hiệu năng xử lý nhanh gấp đôi và khả năng xử lý đồ họa nhanh gấp mười lần so với thế hệ trước, từ đó đảm bảo phản hồi nhanh và giúp trải nghiệm liền mạch.

Đáng chú ý, màn hình trung tâm sử dụng giao diện Volvo Car UX hoàn toàn mới. Giao diện này được phát triển dựa trên phản hồi thực tế của người dùng, mang lại khả năng hiển thị trực quan và cung cấp thông tin cần thiết đúng thời điểm. Từ màn hình chính, người lái có thể dễ dàng truy cập định vị, hệ thống giải trí đa phương tiện và các tiện ích yêu thích khác.

Volvo XC60 mới được phân phối với hai phiên bản: XC60 Ultra và XC60 Plug-in Hybrid Ultra. XC60 Plug-in Hybrid Ultra vẫn được trang bị động cơ xăng 2,0 lít kết hợp với mô- tơ điện, sản sinh công suất 462 mã lực, tăng tốc từ 0 lên đến 100 km/giờ trong 4,8 giây. Người lái có thể dễ dàng tùy chọn các chế độ lái như Pure (thuần điện), Hybrid, Power, Off-road và Constant AWD, phù hợp vận hành với nhiều điều kiện lái khác nhau. Sau mỗi lần sạc đầy, xe có khả năng di chuyển thuần điện lên đến 89 km – phạm vi lý tưởng cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Trong khi đó, phiên bản XC60 Ultra sở hữu động cơ B5 2,0 lít trang bị bộ tăng áp Turbocharger kết hợp công nghệ Mild Hybrid với pin lithium-ion 48V, sản sinh công suất tối đa 249 mã lực. Việc trang bị động cơ B5 trên XC60 Ultra mới là một trong những chiến lược mang tính toàn cầu của Volvo nhằm hiện thực hóa cam kết về giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Volvo S90 – Biểu tượng Scandinavian sedan sang trọng trong kỷ nguyên mới

Volvo S90 không chỉ là một chiếc sedan hạng sang. Đó là nơi sự sang trọng đích thực đến từ cam kết về phong cách sống, vượt trên những giá trị vật chất đơn thuần. S90 phiên bản mới tiếp tục kế thừa di sản này, đồng thời được nâng cấp toàn diện về cả thiết kế và công nghệ, mang đến một diện mạo tinh tế, hiện đại và trải nghiệm lái xe vượt trội.

Diện mạo của Volvo S90 thay đổi ấn tượng, ngoại hình sắc nét hơn lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế của các dòng xe thuần điện tương lai. Toàn bộ phần đầu xe, từ nắp ca-pô đến cản trước và tấm chắn bùn đều được làm mới. Tương tự như trên mẫu xe XC60, lưới tản nhiệt với họa tiết đan chéo, kết hợp cùng các chi tiết điểm nhấn mạ crôm sáng.

Hệ thống đèn chiếu sáng với biểu tượng búa Thor đặc trưng được tái thiết kế thanh mảnh hơn cùng các thấu kính được bố trí trải dài kết nối với lưới tản nhiệt, tạo nên vẻ đẹp mang tính công nghệ cũng như gia tăng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường. Công nghệ chiếu sáng Matrix LED tiên tiến, tích hợp cụm đèn trước thích ứng (Active High Beam – AHB) và đèn mở rộng góc đánh lái, mang đến tầm quan sát tối đa. Hệ thống này không chỉ tối ưu hóa tầm nhìn trong mọi điều kiện mà còn chủ động điều chỉnh chùm sáng với độ chính xác cao để không ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông ngược chiều. Dải đèn báo rẽ tuần tự cũng truyền tải ý định của người lái một cách rõ ràng hơn. Đặc biệt, chuỗi hiệu ứng ánh sáng chào mừng và tạm biệt khi chủ nhân khóa hoặc mở khóa xe càng làm tăng sự cuốn hút ngay cả khi xe ở trạng thái tĩnh.

Sự đồng nhất trong thiết kế tiếp nối ở cụm đèn hậu được cải tiến với kiểu dáng chữ T được tinh chỉnh tối màu làm nổi bật hiệu ứng ánh sáng đồng thời tăng khả năng nhận diện khi trời tối. Mâm xe mới 10 chấu với thiết kế khí động học, kích thước 20-inch cùng cỡ lốp 245/40R20 giúp tối ưu độ bám và sự êm ái khi vận hành trên đường. Để hoàn thiện sự sang trọng đương đại của S90, Volvo giới thiệu màu sơn ngoại thất mới Aurora Silver - màu bạc kim loại tinh tế, ẩn chứa sắc tím nhẹ tạo nên hiệu ứng tương phản thanh thoát và mang dấu ấn tương lai đầy cuốn hút.

Nội thất của Volvo S90 là biểu tượng của triết lý thiết kế Bắc Âu, kiến tạo nên một chuẩn mực sang trọng mới. Mọi chi tiết đều được sắp đặt hoàn hảo trong tầm nhìn, tạo ra trải nghiệm đa nhiệm liền mạch và thanh lịch. Bảng táp-lô được bọc da vinyl với những chi tiết thủ công tinh xảo, hòa quyện đồng bộ với tấm ốp cửa, mang lại cảm giác thống nhất và đẳng cấp. Điểm nhấn nằm ở các chi tiết ốp gỗ được bố trí theo phương ngang đầy phá cách, kết hợp hài hòa cùng chất liệu vải dệt cao cấp từ 100% polyester tái chế, định hình một đường cong quyến rũ. Khi đêm xuống, hệ thống đèn viền nội thất tinh tế sẽ chiếu sáng bề mặt lõm này, tôn lên kết cấu vân gỗ tuyệt đẹp và tạo nên bầu không khí ấm cúng, thư thái. Bố cục cụm điều khiển, họa tiết lưới loa Bowers & Wilkins, và vô-lăng đều được thiết kế mới, đồng điệu với tinh thần của mẫu XC60.

Kế thừa nền tảng kỹ thuật số trước giờ vốn được đánh giá cao trên các dòng xe Volvo, S90 nay được nâng cấp thông minh hơn, tập trung vào hiệu năng và trải nghiệm. Tâm điểm là màn hình trung tâm 11,2-inch đặt dọc, với lớp phủ LFC chống chói và phản quang, đảm bảo hiển thị sắc nét ngay cả dưới ánh sáng mạnh. Hiệu năng xử lý thông tin và đồ họa nhanh gấp nhiều lần so với trước đây nhờ nền tảng Snapdragon Cockpit thế hệ mới và hệ điều hành Google Automotive Service (GAS). Bên cạnh đó, S90 cũng được cải tiến với giao diện Volvo Car UX mới; bảng đồng hồ 12,3-inch có độ phân giải cao, cùng giao diện đồ họa được cập nhật, đảm bảo trải nghiệm tinh tế, hoàn toàn tập trung vào người lái.

Điểm cải tiến mang tính đột phá và tạo nên sự khác biệt lớn ở phiên bản mới của S90 là hệ thống treo khí nén điện tử ở cầu sau, mang lại sự thoải mái và thư giãn trên mọi cung đường mà không ảnh hưởng đến cảm giác lái và khả năng kiểm soát xe. Các cảm biến của khung gầm sẽ liên tục theo dõi điều kiện của mặt đường và phản hồi của thân xe với tần suất 500 lần/giây, từ đó điều chỉnh lực giảm chấn phù hợp để tối ưu hóa khả năng xử lý tình huống lái khác nhau.

S90 Plug-in Hybrid Ultra được trang bị động cơ xăng 2,0 lít kết hợp mô-tơ điện, sản sinh công suất tối đa 462 mã lực và mô-men xoắn cực đại 709 Nm, mang đến khả năng tăng tốc tức thời và đầy uy lực từ 0 lên đến 100km/giờ chỉ trong 4,8 giây. Sức mạnh vượt trội không phải là tất cả. Volvo S90 còn là một chiếc xe thuần điện cho những hành trình thường nhật lên đến 98 km mà không cần đến động cơ xăng nhờ chế độ lái Pure. Điều này giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa cho nhu cầu đi lại hàng ngày mà không phát thải.

Những nâng cấp toàn diện trên Volvo XC60 và S90 là một lời khẳng định về tầm nhìn của Volvo về một kỷ nguyên mới. Từ ngôn ngữ thiết kế được tinh chỉnh mang tính đương đại, đến không gian nội thất được chăm chút tỉ mỉ với những vật liệu bền vững và chế tác thủ công, cùng nền tảng công nghệ kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm, mỗi chi tiết đều hội tụ để kiến tạo nên những trải nghiệm ấn tượng. Đó không chỉ là việc di chuyển, mà là việc tận hưởng một không gian sang trọng, an toàn, tĩnh tại và đầy cảm hứng trên mọi hành trình.

Tại Việt Nam, hai mẫu xe mới X60 và S90 đã có sẵn tại hệ thống phân phối chính hãng của Volvo.

XC60 Ultra: 2.299.000.000 VNĐ

XC60 Plug-in Hybrid Ultra: 2.750.000.000 VNĐ

S90 Plug-in Hybrid Ultra: 2.750.000.000 VNĐ

Triển lãm Drive. Life sẽ tiếp tục mở cửa chào đón công chúng và những người đam mê thương hiệu từ ngày 20/11/2025 đến hết ngày 14/12/2025. Đây không chỉ là nơi chiêm ngưỡng những mẫu xe mới nhất của Volvo, mà còn là không gian trải nghiệm độc đáo với vô số hoạt động tương tác, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc khó quên và thăng hoa mọi giác quan của bạn.