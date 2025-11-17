Khai trương Đại lý Volkswagen Khánh Hội – Mô hình Urban Store tiêu chuẩn toàn cầu giữa lòng TP. Hồ Chí Minh.

1, Mô hình Urban Store hiện đại – Không gian trải nghiệm chuẩn Đức.

Volkswagen Khánh Hội được đầu tư xây dựng bài bản theo tiêu chuẩn Urban Store toàn cầu, chú trọng tối ưu hóa hành trình trải nghiệm khách hàng từ trưng bày, tư vấn đến bàn giao xe.

Showroom sở hữu:

Khu trưng bày tối đa 5 mẫu xe thế hệ mới, nổi bật với khu vực Highlight dành cho mẫu xe nổi bật và thiết kế vách Welcome phiên bản mới nhất.

Phòng giao xe riêng 28 m², đảm bảo sự trang trọng và riêng tư cho khách hàng trong khoảnh khắc nhận xe.

Lounge cao cấp 50 m² mang phong cách Đức tối giản, thanh lịch, kết hợp sự thoải mái đặc trưng dành cho khách hàng Việt Nam.

Khu vực Lifestyle & Accessories với các sản phẩm độc quyền, cho phép khách hàng cá nhân hóa phong cách và chiếc xe của mình.

Toàn bộ không gian được bố trí khoa học, tinh tế, thể hiện tinh thần “Tinh hoa Đức - Sánh bước cùng tinh thần Việt”, mang đến trải nghiệm xuyên suốt và mạch lạc, từ khi khách bước vào showroom, trải nghiệm tư vấn, lái thử cho đến lúc nhận xe.

2, Khẳng định chiến lược mở rộng hệ thống đại lý và nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Tổng Giám Đốc Volkswagen Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ khai trương: “Sự kiện khai trương Volkswagen Khánh Hội đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới của Volkswagen tại Việt Nam. Hiện thương hiệu đã phát triển 20 đại lý ủy quyền trên toàn quốc, luôn tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ của Volkswagen AG toàn cầu.”

Volkswagen Việt Nam đang theo đuổi chiến lược “Trải nghiệm & Khẳng định đẳng cấp mới”, tập trung phát triển danh mục SUV & MPV cao cấp như Viloran, Teramont, Tiguan, Touareg… Đồng thời chuẩn bị cho tương lai xanh với các dòng xe điện và năng lượng mới.

Đặc biệt, tại sự kiện khai trương, Volkswagen Khánh Hội cũng ra mắt Huyền thoại Volkswagen Golf – biểu tượng 50 năm của dòng xe hot hatch thể thao nổi tiếng toàn cầu.

3, Volkswagen Golf – Giao thoa giữa cảm xúc lái và hiệu năng đỉnh cao.

Trong khuôn khổ sự kiện, Volkswagen Khánh Hội đã thực hiện bàn giao mẫu Volkswagen Golf R Performance 4Motion cho khách hàng đầu tiên – Mr. Phạm Vũ Tuấn (Tuấn Kombat), người có kinh nghiệm lâu năm với các dòng xe hiệu năng cao.

Anh Tuấn Kombat chia sẻ về lý do chọn Golf R:

“Ngay từ khi tìm hiểu, tôi đã ấn tượng với sự cân bằng giữa sức mạnh và khả năng kiểm soát – đúng chất xe Đức: tinh tế, chắc chắn và đầy cảm xúc. Golf R mang lại cảm giác của một chiếc xe thể thao thực thụ nhưng vẫn linh hoạt và tiện dụng hằng ngày.”

Anh cũng nhấn mạnh yếu tố chinh phục nhất của Golf R đến từ:

Hệ dẫn động 4Motion bám đường tối ưu

Động cơ mạnh mẽ, hộp số ly hợp kép mượt mà

Nội thất thể thao, tinh xảo và đậm chất Đức

4, Chế độ hậu mãi và ưu đãi dành cho khách hàng tại Đại lý Volkswagen Khánh Hội

Miễn phí kiểm tra xe tổng quát, kiểm tra má phanh, kiểm tra ắc quy.

Giảm đến 30% Dịch vụ chăm sóc xe: vệ sinh lạnh, vệ sinh buồng đốt, vệ sinh nội thất, vệ sinh khoang động cơ, đánh bóng xung quanh xe.

Giảm 20% cho khách hàng sơn đổi màu xe hoặc đại tu xung quanh xe (Không áp dụng trường hợp sửa chữa bảo hiểm)

Tại sự kiện, Volkswagen Khánh Hội còn mang đến gói quyền lợi dành riêng cho khách hàng Golf:

Bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km

Bảo hành phụ tùng 2 năm, không giới hạn km

Dịch vụ giao xe tận nhà miễn phí

Bảo lãnh chi phí & miễn phí miễn thường

Quà tặng: Phim cách nhiệt Hi-Kool cao cấp + Gói miễn phí 2 năm nhớt lọc

Đặc biệt, sự kiện có sự đồng hành từ thương hiệu phim cách nhiệt Super Hi-Kool, nổi tiếng với khả năng cách nhiệt bền bỉ, độ trong suốt cao, không cản sóng và tối ưu tầm nhìn.