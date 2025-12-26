Chiến lược điện hóa linh hoạt, công nghệ dẫn dắt trải nghiệm của Omoda & Jaecoo Việt Nam

Thay vì áp dụng một giải pháp duy nhất cho mọi phân khúc, Omoda & Jaecoo phát triển song song Super Hybrid System (SHS) cho các dòng PHEV và Hybrid HEV cho nhóm khách hàng phổ thông hơn. Hai trụ cột này không tách rời, mà bổ trợ cho nhau, tạo nên một hệ sinh thái hybrid linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển tại Việt Nam.

Super Hybrid System (SHS): Điện hóa ở cấp độ cao cho các dòng PHEV

Ở tầng công nghệ cao nhất, Super Hybrid System (SHS) được Omoda & Jaecoo phát triển dành riêng cho các dòng PHEV, hướng tới nhóm khách hàng mong muốn hiệu suất mạnh mẽ, khả năng chạy điện dài và sự linh hoạt trong mọi kịch bản vận hành.

SHS không đơn thuần là sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, mà là một hệ thống truyền động hoàn chỉnh, bao gồm động cơ hybrid chuyên biệt, hộp số hybrid DHT hoặc 3DHT cao cấp, mô-tơ điện, pin hybrid dung lượng lớn và hệ thống điều khiển điện tử thông minh. Trong đó, hộp số hybrid 3DHT được trang bị trên mẫu xe Jaecoo J8 PHEV (SHS) nổi bật nhất tất cả các mẫu sản phẩm PHEV nhờ vào việc cho phép hai mô-tơ điện hoạt động độc lập hoặc đồng thời, vừa dẫn động vừa phát điện, đồng thời tự động lựa chọn phương thức vận hành tối ưu theo từng điều kiện sử dụng.

Nhờ kiến trúc này, các mẫu xe ứng dụng SHS có thể vận hành thuần điện trong đô thị, chuyển sang chế độ hybrid hiệu quả khi di chuyển đường dài, đồng thời duy trì khả năng tăng tốc mạnh mẽ khi vượt xe hay leo dốc. Việc động cơ xăng có thể tham gia dẫn động từ tốc độ thấp và duy trì vòng tua tối ưu ở tốc độ cao giúp SHS đạt được sự cân bằng hiếm có giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Trên thực tế, SHS đã được triển khai trên các mẫu J7 PHEV (SHS), C7 PHEV (SHS) và J8 PHEV (SHS), với cấu hình được tinh chỉnh theo từng phân khúc. Dù khác nhau về định vị, các mẫu xe này cùng chia sẻ một triết lý chung: điện hóa không làm giảm cảm xúc lái, mà mở rộng giới hạn vận hành của xe.

Hybrid HEV: Điện hóa thông minh, dễ tiếp cận

Song song với SHS, Omoda & Jaecoo xác định Hybrid HEV là hướng điện hóa mang tính phổ cập, phù hợp với số đông người dùng – những người mong muốn tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái nhưng không cần thay đổi thói quen sử dụng hay phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Đại diện cho trụ cột này là C5 HEV, mẫu xe hybrid đầu tiên của Omoda & Jaecoo dự kiến ra mắt năm 2026. C5 HEV được phát triển với triết lý rõ ràng: mang trải nghiệm lái gần với xe điện, nhưng đơn giản như xe xăng truyền thống.

Về mặt kỹ thuật, C5 HEV sử dụng động cơ hybrid 1.5TGDI thế hệ thứ năm đạt hiệu suất nhiệt lên tới 44,5%, kết hợp hộp số DHT hybrid chuyên dụng và bộ pin hiệu năng cao. Hệ thống cho phép xe vận hành chủ yếu bằng mô-tơ điện ở dải tốc độ thấp, chuyển sang các chế độ dẫn động nối tiếp hoặc song song ở tốc độ trung bình và cao, đồng thời liên tục thu hồi năng lượng khi giảm tốc hay phanh.

Toàn bộ quá trình chuyển đổi năng lượng được điều phối bởi hệ thống quản lý thông minh ứng dụng AI, giúp xe luôn vận hành ở trạng thái tối ưu mà không cần sự can thiệp của người lái. Nhờ đó, C5 HEV đạt mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phát thải carbon giảm đáng kể so với xe động cơ đốt trong truyền thống, trong khi vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc và vận hành linh hoạt trong điều kiện thực tế.

Hai trụ cột – Một chiến lược hybrid thống nhất

Điểm khác biệt trong chiến lược hybrid của Omoda & Jaecoo không nằm ở việc sở hữu nhiều công nghệ, mà ở cách tổ chức công nghệ theo từng tầng nhu cầu. SHS và HEV không cạnh tranh, mà bổ sung cho nhau trong cùng một hệ sinh thái.

Nếu SHS đại diện cho điện hóa ở cấp độ cao – mạnh mẽ, linh hoạt và giàu công nghệ – thì HEV đại diện cho điện hóa thông minh, dễ tiếp cận và phù hợp với thói quen di chuyển hàng ngày. Cách tiếp cận hai lớp này cho phép Omoda & Jaecoo đồng hành cùng khách hàng ở nhiều giai đoạn khác nhau trên hành trình điện hóa, từ người dùng lần đầu tiếp cận hybrid đến nhóm sẵn sàng trải nghiệm công nghệ cao hơn.

Hybrid – Nền tảng cho tầm nhìn dài hạn

Với chiến lược hybrid được xây dựng bài bản và có chiều sâu kỹ thuật, Omoda & Jaecoo không xem hybrid là giải pháp ngắn hạn, mà là nền tảng cho lộ trình điện hóa dài hạn tại Việt Nam. SHS và HEV chính là hai trụ cột giúp thương hiệu tiến từng bước vững chắc, phù hợp với tốc độ phát triển của hạ tầng và nhu cầu thực tế của thị trường.

Trong bức tranh đó, hybrid không chỉ là công nghệ, mà là cam kết dài hạn của Omoda & Jaecoo trong việc mang đến những giải pháp di chuyển thông minh, hiệu quả và bền vững, lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm của mọi quyết định phát triển sản phẩm.