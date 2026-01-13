Chọn xe máy điện cho con đi học: VinFast Flazz “được lòng” cả phụ huynh và học sinh

Tin bài liên quan

Đầu tháng 11/2025, VinFast bổ sung thêm một cái tên mới vào danh mục sản phẩm xe máy điện – VinFast Flazz, mẫu xe này được định vị ở phân khúc học sinh, sinh viên khi không yêu cầu người điều khiển phải có giấy phép lái xe. Với đối tượng người dùng chính là các bạn trẻ, Flazz trở nên nổi bật và thu hút nhờ thiết kế góc cạnh đầy trẻ trung, cá tính và hiện đại.

“Thiết kế của dòng Flazz có nét độc đáo riêng biệt, con trai tôi nhìn là mê luôn”, anh Trương Hồng Quân (Hà Nội) chia sẻ. Anh cho biết, cả anh và con đều thích ngoại hình nhỏ gọn nhưng vẫn “ra chất” tay ga hiện đại: các mảng khối được tạo hình góc cạnh, dứt khoát để tôn lên nét trẻ trung, năng động và cá tính mạnh mẽ của Flazz. Khi xem xét và tìm hiểu thêm về các thông số kỹ thuật, anh nhận thấy đây là một mẫu xe phù hợp với độ tuổi và sở thích của con trai mình.

“Tôi tính mua một chiếc xe máy điện cho con trai sử dụng lâu dài, có thể hết năm 12 và lên đại học vẫn dùng được nên cần sản phẩm có uy tín thương hiệu”, anh Quân nói thêm. Theo tìm hiểu của người dùng này, thị trường đang có nhiều mẫu xe máy điện trong tầm giá của VinFast Flazz nhưng đa phần là những thương hiệu không rõ ràng, chính sách bảo hành cũng không thực sự tốt.

Ngoài sự an tâm về mặt thương hiệu, anh Quân cho biết, với bất kỳ phương tiện giao thông nào, khi giao cho con cái điều khiển, yêu cầu đầu tiên là phải đảm bảo an toàn. Flazz chính là mẫu xe đem lại sự tin tưởng cho anh. “Điểm cộng của Flazz nằm ở bộ pin LFP, trong khi các dòng xe điện cùng tầm tiền khác đa phần dùng ắc-quy. Tôi tìm hiểu thì thấy pin LFP có độ bền tốt hơn, an toàn hơn”, anh Quân chia sẻ.

Yếu tố an toàn của Flazz còn được thể hiện ở việc xe có tốc độ tối đa là 39 km/h. Theo anh Quân đánh giá, tốc độ này là vừa đủ để sử dụng trong đô thị đông đúc.

“Tốc độ được giới hạn vừa phải giúp cho các bạn học sinh trong đó có con trai tôi - những người chưa có quá nhiều kinh nghiệm tham gia giao thông - có thể tự kiểm soát được tốc độ”, anh Quân nhận định. Bên cạnh đó, thiết kế của mẫu xe máy điện này khá nhỏ gọn, phù hợp với tạng người học sinh, sinh viên, cho khả năng xoay trở dễ dàng trong không gian hẹp.

Vận hành hết ý, chi phí “hợp ví”

Bên cạnh bề ngoài bắt mắt và yếu tố an toàn được đánh giá cao, VinFast Flazz còn thu hút giới sinh viên nhờ mức giá phải chăng. “VinFast Flazz có giá chỉ 16 triệu đồng mà còn đang có ưu đãi từ nhà sản xuất nên rất hợp lý”, Vũ Anh Tuấn, một sinh viên tại Hà Nội cho biết.

Theo Tuấn, ở mức giá này, việc chiếc xe đi được 70 km một lần sạc hoàn toàn đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Việc được sạc pin miễn phí tại các trụ sạc của V-Green đến hết tháng 5/2027 cũng góp phần giúp cho chi phí vận hành của mẫu xe này tối ưu hơn nhiều so với xe xăng.

Ở góc độ khác, anh Nguyễn Đăng Quang (Hà Nội) đánh giá cao thiết kế hai pin của hãng xe Việt. Khả năng lắp đặt thêm pin phụ giúp gia tăng quãng đường di chuyển lên mức 135 km sau mỗi lần sạc đầy.

“Tôi có dự định mua thêm pin phụ kèm VinFast Flazz. Cứ sạc sẵn rồi để ởnhà như pin dự phòng, hôm nào con tôi có quên sạc xe thì vẫn có pin để dùng, không bị ảnh hưởng lịch học”, anh Quang cho hay.

Thời điểm sát Tết Nguyên đán, Flazz và tất cả các mẫu xe máy điện của VinFast đang được ưu đãi giảm 6% vào giá bán trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”; tặng thêm 2% - tương đương 100% lệ phí trước bạ. Tổng các ưu đãi qua đó lên đến 8% giá trị xe. Ngoài ra, người mua xe máy điện VinFast còn được hỗ trợ miễn phí đổi pin trong vòng 6 tháng, hỗ trợ trả trước 0 đồng, lấy xe về ngay.

Không chỉ có giá bán dễ tiếp cận, đi kèm nhiều trang bị an toàn, mẫu xe này còn có chính sách bảo hành tốt nhất thị trường, lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin. Đây cũng là lý do Flazz được ngày càng nhiều phụ huynh yên tâm giao xe cho con trong giai đoạn trưởng thành.