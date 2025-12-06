VinFast Flazz: Mẫu xe điện “nhỏ mà chất” được người trẻ săn đón

Trang bị “vượt chuẩn” thị trường xe học sinh

Trong vài năm gần đây, thị trường xe máy điện dành cho học sinh chứng kiến mức tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nhưng cũng từ đó, các tiêu chí lựa chọn xe của phụ huynh dần thay đổi. Các gia đình quan tâm nhiều hơn đến độ an toàn, chất lượng pin, tính thân thiện môi trường và chi phí vận hành. Trong số đó, VinFast Flazz nhanh chóng được xem như lựa chọn “vượt chuẩn”, nhận nhiều phản hồi tích cực từ học sinh, phụ huynh và cả chuyên gia về xe, công nghệ.

Nhiều bạn trẻ mô tả mẫu xe Flazz “nhìn nhỏ nhưng chất” khi được thiết kế góc cạnh với nhiều đường xẻ táo bạo. “Thiết kế thể thao và rất ngầu, cực kỳ phù hợp với học sinh, sinh viên. Tôi ấn tượng với phần đuôi xe, nhìn góc đuôi chéo quá cá tính và khác biệt”, reviewer Johnny Tới Nguyễn, kênh OneShot Review chia sẻ.

Tỷ lệ thân xe hài hòa, chiều cao yên vừa vặn với tạng người phổ biến của học sinh, tạo cảm giác chắc chắn khi điều khiển. Nhiều bạn học sinh chia sẻ, dù là lần đầu đi xe điện cũng dễ dàng làm quen với Flazz do tay lái nhẹ, độ trễ ga thấp và khung xe cho cảm giác cân bằng tốt.

Một ưu điểm được nhắc đến nhiều là đèn pha LED Projector. Với những bạn phải di chuyển buổi tối hoặc sáng sớm, đèn LED giúp quan sát rõ đường, đặc biệt trong thời tiết mưa ẩm vốn phổ biến ở miền Bắc. Các chuyên gia đánh giá rằng việc trang bị LED ở một mẫu xe học sinh là điểm sáng hiếm thấy trong phân khúc phổ thông.

Flazz sử dụng pin LFP - loại pin đang được các hãng xe điện toàn cầu ưa chuộng nhờ độ an toàn cao, bền, chịu nhiệt tốt. “Tôi đọc khá nhiều thông tin, thấy pin LFP được đánh giá an toàn, nên yên tâm hơn hẳn. Quãng đường di chuyển cũng hợp lý”, chị Minh Anh, một phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ. Bên cạnh đó, chế độ bảo hành lên tới 6 năm cho xe, 8 năm cho pin cũng khiến các phụ huynh yên tâm đầu tư cho con dùng trong nhiều năm liên tục.

Góc nhìn của các reviewer công nghệ cũng cho thấy sự đồng thuận cao. Một mẫu xe nhắm vào đối tượng học sinh như Flazz nhưng sở hữu công nghệ pin tốt, động cơ ổn định, thiết kế trau chuốt và chất lượng hoàn thiện tốt sẽ tạo được lợi thế bền vững trong phân khúc vốn đang cạnh tranh bằng giá.

“Flazz có thể lắp thêm pin phụ, giúp nâng gấp đôi quãng đường di chuyển, nên học sinh, người dùng phổ thông, người chưa có bằng lái, chọn mẫu xe này là quá chuẩn bài rồi”, reviewer Đình Nam nhận xét. Khi sử dụng cả 2 pin, tầm vận hành của Flazz lên tới 135 km.

Chi phí “chẳng đáng bao nhiêu”

Một yếu tố quan trọng khác góp phần giúp Flazz được phụ huynh quan tâm là chi phí vận hành. Trong bối cảnh giá xăng biến động và các chi phí phát sinh liên quan đến bảo dưỡng, thay dầu ngày càng tăng, xe điện không chỉ là lựa chọn xanh hơn mà còn hợp ví.

“Chi phí sạc một lần cho xe điện thường chỉ bằng phần nhỏ so với chi phí đổ xăng. Nhu cầu di chuyển của học sinh chủ yếu ở phạm vi gần như đến trường, học thêm hoặc các hoạt động thể thao nên tính ra chi phí không đáng bao nhiêu”, anh Nguyễn Quang Huy, một người đang sử dụng xe máy điện tại Hà Nội chia sẻ. Anh Huy cho rằng chính sách sạc miễn phí 100% cho xe máy điện tại các trạm V-Green tới hết tháng 5/2027 đưa tiền sạc xe về gần như bằng 0 với những chủ xe sống gần điểm sạc.

Cùng với chi phí vận hành thấp, giá bán cạnh tranh chỉ 16 triệu đồng, đi kèm mức hỗ trợ 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ là yếu tố tạo độ hấp dẫn cho Flazz. Một số phụ huynh cũng chia sẻ rằng chính sách trả góp lên tới 80% giá trị xe giúp bài toán tài chính trở nên nhẹ nhàng hơn khi chỉ cần chi từ hơn 1 triệu đồng là có thể mang xe về.

Sự xuất hiện của Flazz đang góp phần định hình lại phân khúc xe điện học sinh - trước đây bị gắn với định kiến “xe kém chất lượng”, “dùng tạm thời”. Nhiều ý kiến cho rằng các mẫu xe như Flazz đang trở thành lựa chọn sử dụng lâu dài với tiêu chuẩn cao hơn về thiết kế, công nghệ và độ an toàn. Đây cũng là nhân tố thúc đẩy người dùng Việt mạnh dạn chuyển sang phương tiện thân thiện với môi trường mà không cần đánh đổi về tiện ích hay vận hành.

Khách hàng có cơ hội trúng ô tô điện VF 7 và 1.000 xe máy điện Feliz Lite khi mua xe máy điện, xe đạp điện VinFast trong khuôn khổ chương trình quay số “Chuyển đổi xanh – Rinh ngay VF 7” diễn ra đến 31/12/2025. Đây là chương trình quay số may mắn có tổng giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay của VinFast, lên tới hơn 27,5 tỷ đồng. Khách hàng tìm hiểu thông tin chương trình và kiểm tra mã dự thưởng tại: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/vinfast-chuyen-doi-xanh-rinh-ngay-vf7.

PV