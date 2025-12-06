Chủ xe VinFast chia sẻ trải nghiệm hậu mãi: Minh bạch, nhanh, tận tâm và đáng để gắn bó lâu dài

Câu chuyện của anh Hùng - chủ xe VF 3 tại Hà Nội về độ “siêu tốc” của dịch vụ hậu mãi VinFast mới đây đã được chia sẻ rộng rãi. Cụ thể, sau khi đi qua đoạn ngập nước và làm hỏng tấm chắn gầm, anh Hùng lập tức đặt lịch qua ứng dụng và được xử lý nhanh chóng chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ.

“6 giờ tối tôi đặt lịch. 7 giờ tối đã được nhận xe. Và chỉ mất 30 phút để thay thế tấm chắn gầm”, anh Hùng kể.

Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là xưởng vẫn làm việc tối muộn, kỹ thuật tiếp nhận ngay lập tức và phụ tùng có sẵn, không phải chờ sang ngày hôm sau. “Tôi cứ nghĩ tối muộn thế này thì phải chờ lâu. Ai ngờ xưởng làm nhanh, gọn và chuyên nghiệp y hệt giờ hành chính”, vị khách hàng kể. Toàn bộ chi phí thay tấm chắn gầm chỉ 1,2 triệu đồng và xe được bàn giao sạch sẽ.

Trải nghiệm của anh Hùng không phải cá biệt. Chủ kênh VF 9 Road Trip kể lại trải nghiệm sử dụng dịch vụ “super VIP” khi cần bảo dưỡng định kỳ chiếc VF 9. Anh cho biết VinFast đến tận nhà nhận xe, mang xe đi bảo dưỡng và sau đó trả lại ngay trong ngày, anh không phải di chuyển hay chờ đợi tại xưởng. Toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng 2 tiếng. Anh nhấn mạnh “không hãng xe thứ hai ở Việt Nam có thể làm được điều này”.

Đặc biệt, anh ấn tượng hơn cả với thái độ phục vụ của đội ngũ kỹ thuật. Kỹ thuật viên VinFast xuống tận nhà, kiểm tra toàn bộ xe để đối chiếu trước sau, đảm bảo không có sự cố khi bàn giao lại. Anh hài hước kể rằng nhân viên “đẹp trai, nhiệt tình”, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là quy trình rõ ràng và cảm giác yên tâm.

Ngoài dịch vụ giao xe tận nhà, trong các diễn đàn, nhiều chủ xe điện VinFast cũng chia sẻ những câu chuyện thực tế về dịch vụ hậu mãi “tưởng chỉ có ở trong phim”. Không ít khách hàng tới bảo dưỡng đã được sắp xếp xe điện khác trong thời gian chờ đợi. Thậm chí, nhiều vị khách đã không thể tin khi bất ngờ được trao chìa khóa của những chiếc xe đắt tiền hơn mẫu xe đang sở hữu chỉ để… di chuyển tạm trong những ngày sửa xe.

Đặc biệt, ở góc độ khác, cộng đồng chủ xe đồng tình, dịch vụ “ở đâu cũng có” của VinFast thể hiện sự đầu tư lớn cho hậu mãi của thương hiệu Việt.

Trong lần đưa chiếc Limo Green đi bảo dưỡng ở showroom VinFast Lộc Linh (Bắc Ninh), anh Thế Trọng bất ngờ khi biết đây là xưởng dịch vụ thứ 350 trên toàn quốc của VinFast. Tới cuối năm, số lượng xưởng dịch vụ của VinFast dự kiến sẽ lên tới 400. Con số này theo anh là “khủng khiếp” vì vượt xa mọi hãng lâu đời tại Việt Nam. Theo anh, Toyota hiện chỉ có 83 xưởng, các hãng như Honda, Hyundai, Ford… còn ít hơn nhiều.

“Con số 350 xưởng dịch vụ này lớn gấp ba, thậm chí gần gấp bốn lần nhiều thương hiệu đã có mặt ở Việt Nam 20-30 năm. Điều đó cho thấy sự quyết tâm của VinFast trong câu chuyện hậu mãi”, anh nói.

Theo anh, số lượng xưởng lớn giúp giảm tải cho hệ thống, rút ngắn thời gian chờ của khách hàng và tăng khả năng phục vụ tức thời. Đây cũng là yếu tố khiến việc bảo dưỡng, sửa chữa của khách hàng trở nên tiện lợi và chủ động hơn nhiều.

Cùng đó, yếu tố khiến khách hàng yên tâm gắn bó với VinFast còn là chính sách hậu mãi dài hơi mà hiếm hãng trên thị trường có được như chế độ bảo hành lên tới 10 năm. Ngoài ra, các dịch vụ đi kèm như miễn phí sạc công cộng đến giữa năm 2027, cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời hạn bảo hành… hay việc VinFast chủ động áp dụng chương trình hỗ trợ chủ xe sinh sống ở khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ cũng khiến nhiều khách hàng hài lòng.

Nhìn từ những câu chuyện thực tế, có thể thấy hậu mãi đã trở thành “sức mạnh mềm” quan trọng giúp VinFast tạo khác biệt trên thị trường. Khi dịch vụ không chỉ giải quyết vấn đề, mà còn mang lại sự an tâm dài hạn, việc chủ xe lựa chọn gắn bó với thương hiệu Việt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Điều này cũng phần nào lý giải doanh số áp đảo trên thị trường của VinFast trong nhiều tháng liên tiếp.

PV